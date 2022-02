Oltner sbo wollen transparenter werden - und Wärmeverbünde bauen

Transparenz Wende bei den Oltner Stadtbetrieben: Sie wollen aufs Gas drücken, um vom Gas wegzukommen - und geheimgehaltene Entschädigungen werden publik Wegen zweier Punkte waren die Oltner Stadtbetriebe sbo in den vergangenen Jahren in der Kritik: Sie behielten die Löhne beim öffentlichen Unternehmen geheim. Und anders als es die städtischen Klimapläne vorsehen, setzten sie stark aufs Gas. Jetzt kündigen die Verantwortlichen grosse Änderungen an. Lucien Fluri und Fabian Muster Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Wollen transparenter werden und allmählich vom Gas wegkommen - hin zu Wärmeverbünden: sbo-Verwaltungsratspräsident Daniel Probst (r.) und a.en-Chef Beat Erne.

In der Kälte stehen sbo-Verwaltungsratspräsident Daniel Probst und Geschäftsführer Beat Erne vor der Heizzentrale des Wärmeverbunds Bornfeld. Es ist das bisher einzige Wärmeprojekt des städtischen Betriebes, der zu den grösseren Gas-Playern in der Schweizer Städtelandtschaft gehört. Doch künftig soll sich das ändern: Die sbo künden an, dass sie künftig auch bestehende Quartiere mit der umweltfreundlichen Heizvariante versorgen wollen. Zeit für Nachfragen. Ein Interview in zwei Teilen.

I. Das Geheimnis um die Löhne

Seit Jahren stehen die Städtischen Betriebe Olten (sbo) in der Kritik. Der Vorwurf: Geheimniskrämerei. Der Grund dafür: Wie viel die Verwaltungsräte und die Geschäftsführung verdienen, wurde nie klar kommuniziert. Dabei erzürnt vor allem der Umstand die Gemüter, dass ein- und derselbe Betrieb quasi zwei Verwaltungsräte hat. Es gibt nämlich nicht nur die sbo mit den Anlagen und Kunden. Betrieben wird die Oltner Energieversorgung von der Aare Energie AG (a.en). Sie gehört zu 100 Prozent der sbo. Gegründet worden war sie einst, die sbo und die Alpiq Versorgungs AG (Avag) über diese Firma ihre Dienstleistungen verschmelzen können. Doch dazu kam es dann doch nicht. Jetzt versprechen der Geschäftsleitungs-Vorsitzende Beat Erne und Verwaltungsratspräsident Daniel Probst Transparenz. Wie weit wird diese gehen? Teil 1 des Interviews.

Seit Jahren stehen sbo und a.en in der Kritik, weil sie keine vollständigen Zahlen zu den Entschädigungen von Verwaltungsräten und Geschäftsleitung publizieren. Schaden Sie sich damit nicht selbst?

Daniel Probst: Der Wunsch nach Transparenz nimmt in der Politik zu. Dies betrifft nicht nur uns, sondern auch andere öffentlich-rechtliche Firmen wie die Spitäler. Wir wollen dem nun Rechnung tragen und auch die Vergütung der Geschäftsleitung kommunizieren.

Was heisst dies konkret?

Probst: Die Gesamtlohnsumme der vierköpfigen Geschäftsleitung lag im Jahr 2020 bei 751'725 Franken. Das macht im Schnitt 188'000 Franken pro Person. 2021 waren es 755'219 Franken.

Dies entspricht allen Entschädigungen?

Probst: Hinzu kommt jeweils ein variabler Lohnanteil, der je nach Geschäftsleitungsmitglied zwischen 10 und 20 Prozent des Lohnes liegt – abhängig davon, ob die Person die hochgesteckten Ziele erreicht hat. 2020 waren es im Schnitt 13,6 Prozent und 2021 16,4 Prozent.

Das sind dann rund 860'000 Franken.

Beat Erne: Richtig. Wir liegen damit auf vergleichbarer Stufe mit Betrieben im Bernbiet oder im Aargau – sofern andernorts überhaupt Vergleichszahlen bekannt sind.

Probst: Wir sind zudem schlank aufgestellt. Neben der Geschäftsleitung haben wir keinen Stab und Beat Erne als Vorsitzender führt zudem selber noch den Bereich Marketing / (Energie-) Beschaffung / Vertrieb.

Die Kommunikation kommt spät. Und erst nachdem sich die kantonale Datenschutzbeauftragte in einem von SVP-Politiker Rolf Sommer angestrengten Verfahren angemahnt hat, dass die Zahlen publiziert werden sollten.

Probst: Wir sind bereit, weiter zu gehen, als die Datenschützerin empfohlen hat.

Naja. Wie viel die Geschäftsleitung in den Jahren 2018 und 2019 erhalten hat, legen sie jetzt nicht offen, obwohl dies Rolf Sommer als auch die Datenschutzbeauftragte dies gefordert respektive empfohlen haben.

Probst: Dies hat seinen Grund: Bis 2019 erledigte die a.en auch den Betrieb für die Avag. Zuvor war die Avag gar an der a.en beteiligt. Wir hatten damals also eine andere Struktur. Es bräuchte das Einverständnis der Avag, um diese Daten zu publizieren. Wir gehen aber weiter als gefordert, weil wir die gesamte Entschädigung der Geschäftsleitung kommunizieren. Laut der Datenschützerin müssten wir nur Zahlen offenlegen, die die sbo betreffen. Nicht zwingend für die a.en. Wir könnten einfach einen sbo-Anteil aus der Gesamtentschädigung herausrechnen. Dies wäre weniger transparent als die Form, die wir jetzt gewählt haben.

Können Sie ausschliessen, dass die Vergütungen 2018 und 2019 höher waren als in den Jahren, für die Sie jetzt Zahlen publizieren?

Probst: Das ist möglich. Wie gesagt: Wir geben die Zahlen nicht bekannt. Zudem ging es damals auch um eine grössere Firma.

So kann man Ihnen nach wie vor vorwerfen, dass sie nicht transparent sein wollen. Schliesslich kommunizieren Sie die Zahlen zu den Jahren nicht, in denen die Entschädigung für die Geschäftsleitung mutmasslich höher war.

Probst: Den Vorwurf werden wir vielleicht hören. Aber wir haben nichts zu verstecken. Wir geben, wie gesagt, die Daten für alle die Jahre vollständig bekannt, in denen wir dies problemlos tun können.

Werden Sie auch künftig so transparent sein?

Probst: Wir wollen dies für 2020 und 2021 tun. Was danach ist, haben wir noch nicht entschieden. Ich kann mir dies aber vorstellen.

Sie haben jetzt über die Entschädigung der Geschäftsleitung gesprochen. Bisher aber stand vor allem der Verwaltungsrat in der Kritik. sbo und a.en hatten ein- und denselben Verwaltungsrat. In beiden sassen Politiker, die nur qua politisches Amt zu diesem Mandat gekommen waren. Und dafür wurden sie doppelt entschädigt, wobei alleine für ein Mandat die Entschädigung massiv höher als bei den Stadtwerken in Solothurn oder Grenchen war.

Probst: Ich erhalte als Verwaltungsratspräsident der a.en und sbo insgesamt 53400 Franken Entschädigung. Das tönt zwar nach viel. Wenn man genauer rechnet, so kommt man aber bei einem 20-Prozent-Pensum auf einen Stundenlohn von 130 Franken. Wir haben schon zwei Mal ein externes Benchmarking erstellen lassen. Wir liegen im Schnitt vergleichbarer Unternehmen.

Das ist Ihr Lohn. Ihr Vorgänger, alt Stadtpräsident Ernst Zingg, erhielt aber alleine für das sbo-Mandat fast 50000 Franken und mutmasslich mindestens nochmals so viel für das a.en-Verwaltungsratspräsidium. Diese Zahl wird aber bis heute nicht publiziert.

Probst: Die sbo-Entschädigung von Ernst Zingg betrug 48'000 Franken. Den a.en-Anteil kann ich nicht nennen.

Ist das nicht extrem viel für ein Amt, das man vor allem deshalb erhalten hat, weil man in einem politischen Amt war?

Probst: Es gibt kaum eine Branche, die in den letzten 20 Jahren so herausfordernd war und so viele Umbrüche erlebt hat wie der Energiebereich. Deshalb sollte man sich fragen, was ein solches Mandat wert ist. Der Stadtrat hat deshalb die Verwaltungsratsmandate inzwischen schweizweit ausgeschrieben. Auch Bisherige mussten sich bewerben. Es ist richtig, dass man die Mandate nun nicht mehr politisch besetzt, sondern nach Kompetenzen. Denn die Herausforderungen in der Branche werden noch anspruchsvoller.

Aber eben: Bis vor kurzem hat man dies nicht ausgeschrieben und die Verwaltungsratssitze vorwiegend an Oltner Politiker vergeben.



Probst: Wir können frühere Zeiten nicht einfach aus dem heutigen Blickwinkel betrachten. Als Ernst Zingg Verwaltungsratspräsident wurde, mussten Konzessionsverhandlungen mit den Nachbargemeinden geführt werden. Es hat also durchaus Sinn ergeben, dass ein ehemaliger Stadtpräsident in diesem Amt war. Eine Person, die in der Region extrem gut vernetzt ist, konnte der Firma in dieser Zeit viel mehr bringen als ein Externer.

Warum legen Sie a.en und sbo nicht einfach zusammen? Sie hätten viel weniger Probleme und Rechtfertigungsdruck bezüglich der Doppelstruktur und zweifach bezahlter Honorare des Verwaltungsrates.

Probst: Wir überprüfen die Struktur immer wieder. Aber es gibt gute Gründe, sie beizubehalten, gerade weil derzeit so viel Bewegung im Energiemarkt ist.

«Es gibt kaum eine Branche, die in den letzten 20 Jahren so herausfordernd war», sagt Daniel Probst, Handelskammer-Direktor und sbo-Verwaltungsratspräsident. Bruno Kissling

Das heisst?

Probst: Wir sind viel flexibler. Eine andere Firma könnte sich an der sbo nicht beteiligen, an der a.en aber schon. So können wir Partnerschaften in bestimmten Bereichen eingehen. Wäre die sbo in der Stadtverwaltung angesiedelt oder eine einzige Firma in Stadtbesitz, würde die Politik ihre Vorstellungen möglicherweise stärker einbringen und wir wären bei Kooperationen stärker eingeschränkt.

II: Torpediert das Gasgeschäft der Stadtwerke nicht die städtischen Klimapläne? Und wie will die sbo dies ändern?

Nun zum Megathema Klimapolitik. Die Stadt Olten hat ambitionierte Ziele. 2019 rief das Gemeindeparlament den Klimanotstand aus; man wollte bei den Treibhausgasemissionen bis 2030 das Ziel netto null erreichen. Inzwischen gab der Stadtrat für die Verwaltung und die stadteigenen Gebäude das Ziel netto null bis 2040 aus. Doch einer der Hauptakteure in der Oltner Klimapolitik sind die sbo – und ihr Gasgeschäft. Zwar gehört die Firma der Stadt. Doch kann sie überhaupt Einfluss auf die Stadtwerke nehmen? Bremst die sbo die Stadt? Und welche neuen Pläne haben nun die sbo, um dem Klimawandel entgegenzuwirken? Teil 2 des Interviews.

Olten hat eine relativ ambitionierte Klimastrategie. Aber die Stadt kann beschliessen, was sie will. Die sbo kann die Pläne indirekt torpedieren, obwohl sie der Stadt gehört.

Erne: Wir arbeiten mit der Stadt zusammen und liefern substanzielle Beiträge zum Erreichen der Energiestadtziele. Wir unterstützen das Ziel netto null bis 2050 ebenso. Entsprechende Ziele bereits bis 2030 zu erreichen, ist jedoch kaum realistisch.

Man hat den Eindruck, dass die Stadtwerke Bollwerke fürs Gas sind.

Erne: Es ist bekannt, dass dies bis anhin wirtschaftlich lukrativ war. Am Anfang der schweizweiten Erdgas-Entwicklung musste auch jemand das Geld in die Hand nehmen. Wir dürfen da noch immer ernten. Und man muss sagen: Das Gas hat der Region sehr viel gebracht: Firmen kamen damals wegen des Gasanschlusses nach Olten. Dadurch sind die sbo noch immer nahe an den Top Ten der Gasversorger in der Schweiz. Die Rolle und der Absatz des Gases werden schwinden.

Aber nicht so rasch wie teils politisch gewünscht?

Probst: In der Energiestrategie 2050 des Bundes ist auch 2050 noch Gas vorgesehen, einfach als Biogas oder erneuerbares Gas.

Erne: Wir haben auch einen Versorgungsauftrag – für die gesamte Region. 70 Prozent des Gases liefern den Gemeinden rund um Olten. Ein relativ grosser Anteil, etwa die Hälfte des Gasverbrauchs, entfällt zudem auf die die Industrie. Diese kann nicht in fünf Jahren auf Biogas umstellen – wegen der Verfügbarkeit des Biogases einerseits und wegen der Kosten andererseits.

Will die sbo nichts ändern?

Probst: Doch. Wir stehen hinter den Klimazielen. Wir wollen Teil der Lösung sein und bis 2050 Co2-neutral werden. Der Gasabsatz wird abnehmen, wir müssen die heutige Struktur Schritt für Schritt mit grossen Investitionen umbauen – hin zu anderen Wärmeerzeugern. Hier haben wir soeben einen Grundsatzentscheid getroffen. Wir läuten eine neue Ära ein.

Was heisst das konkret?

Probst: Bisher haben wir Wärmeverbünde nur in Neubaugebieten realisiert. Wir wollen nun in bestehende Quartiere hineingehen und dort Wärme als Alternative anbieten. Dies ist ein grosser Schritt. Das ist finanziell viel herausfordernder als Wärmeverbünde in Neubaugebieten zu realisieren. Einige Leute heizen dort beispielsweise schon mit Wärmepumpen, andere noch mit Öl oder Gas. Man muss sie für die Wärme gewinnen. Bei Neubaugebieten hingegen weiss man im Vorfeld, ob man mit einem Investor rechnen kann oder nicht.

Gas wird weniger wichtig werden, sagt a.en-Geschäftsführer Beat Erne. Bruno Kissling

Wo wollen Sie konkret Wärmeverbünde bauen?

Erne: Wir konzentrieren uns auf fünf Gebiete. Das ist sicher das Gebiet Bifang-Hardfeld. Dann ist die Innenstadt inklusive Stadthaus ein Thema. Ausgebaut werden soll auch der bestehende Wärmeverbund im Bornfeld. Bereits im Endausbau des heutigen Perimeters wird dieser etwa zehn Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner versorgen. Dazu kommt das Gebiet Olten SüdWest und rund ums Kantonsspital.

Wo liegen die Schwierigkeiten?

Erne: Wir haben, anders als Solothurn mit der Kebag, keine Kehrichtverbrennungsanlage, die Wärme abgibt. Wir können Grundwasser, Erdwärme oder Holz nutzen. Zudem gibt’s die Herausforderung, dass so eine Heizzentrale nicht einfach mitten in der Stadt Platz hat. Wir müssen also geeignete Standorte finden, etwa in Schulhäusern, wo bestehende Räume genutzt werden können. Und die Strassen sind voll mit Rohren. Sie warten nicht auf die Wärmeleitungen. Zudem können die bisherigen Gasleitungen dafür nicht genutzt werden.

Wie lange dauert der Bau der Projekte?

Erne: Wir sprechen von einem Generationenprojekt, von zehn bis zwanzig Jahren. Das erste Projekt Bifang soll – mit den dortigen Schulhäusern als Nukleus - allerdings bereits Ende 2023 das Berufsbildungszentrum Olten mit Wärme versorgen.

Wie viel kostet dies?

Erne: Wir sprechen grob gerechnet, von «locker» 30 Millionen Franken.

Sie werden künftig eine zweigleisige Strategie fahren müssen: Einerseits die Gasleitungen weiterbetreiben, andererseits gross in die Wärme investieren. Rentiert dies finanziell beim Gas noch?

Erne: Es ist vorerst ein paralleler Prozess, Wärmeverbünde aufzubauen und das bestehende Gasnetz zu unterhalten. Beim Gas wissen wir, dass es künftig weniger Absatz geben wird. Wir reden nicht von einer Stilllegung. Aber wir tätigen nur noch Erneuerungsinvestitionen. Teile des Netzes sind in Olten am ältesten, es werden Ersatzinvestitionen anfallen.

Andernorts gibt es eine Anschlusspflicht, beispielsweise an die Fernwärme, damit die Investitionen der Stadtwerke in Wärmeenergie rentabel werden. Wird dies in Olten zur Debatte stehen?

Erne: Wir möchten Hand in Hand arbeiten mit der Stadt. Probst: Es ist nicht ganz einfach, in einem bestehenden Gebiet eine Anschlusspflicht durchzusetzen. Dies ist politisch heikel, es braucht einen langen Schnauf. Deshalb wollen wir auch früh kommunizieren: Wer in einem solchen Gebiet wohnt, soll rechtzeitig wissen, dass er zukünftig auf Wärme setzen kann, wenn er seine Gas- oder Ölheizung ersetzen muss.

Die sbo haben der Stadt seit der Verselbständigung im Jahr 2000 63,5 Mio. Franken abgeliefert. Müsste man den Konzessionsvertrag anpassen, um die Investitionen finanzieren zu können?

Probst: Wie viel Geld die Stadt erhält, hängt heute stark vom Umsatz beim Gas ab. Der Gasabsatz wird abnehmen und bei der Wärme wird viel Geld investiert. Unter dem Strich wird die Stadt also weniger Geld erhalten. Aber so wie ich das politische Olten einschätze, sollte dies kein Problem sein. Die Oltner Politik will den Wandel weg von den fossilen Energieträgern.

