Im Solothurner Wasseramt entstehen die berühmten Zyliss-Raffeln

Traditionsunternehmen Modelle aus Grossmutters Küche und moderne Zyliss-Raffeln: Wasserämter Firma profitiert vom Trend zu selbst gemachtem Essen Die einzige Schweizer Herstellerin der bekannten Trommelreiben produziert in Etziken. Die Firma erfüllt auch so manche Extrawünsche ihrer Kunden. Susanna Hofer 24.01.2023

Viele der Tromco-Mitarbeitenden sind Quereinsteigerinnen. Bruno Kissling

«Wir sind der Raffelspezialist, Swiss made, zentral gelegen und haben ein gutes Einzugsgebiet», sagt Jürg Meister. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Tromco Swiss AG in Etziken. Er, der ursprünglich aus dem Emmental kommt, hat Tromco im Jahr 2014 von Rosmarie und Hansueli Biedermann übernommen, ehemaligen Mitarbeitenden von Zyliss aus Lyss.

Das Kerngeschäft von Tromco, in dessen Name das Wort «Trommel» steckt, sind Trommelraffeln und elektrische Scheibenraffeln, unter anderem für bekannte Marken wie Zyliss, Jupiter und Messerschmidt. Das Sortiment umfasst auch Raffelvorsätze, die etwa auf Küchenmaschinen wie Kenwood oder Kitchenaid passen, sowie Zubehör und Ersatzteile. Seit 2016 wird die eigene Marke Tromco angeboten, über den Webshop, den Fachhandel, Galaxus und auch im Fabrikladen.

Auch Nüsse und Käse können geraffelt werden

Im Produktionsgebäude in Etziken sind sowohl die alten Modelle, die man noch aus der Küche der Grossmutter kennt, als auch moderne Raffeln in allen Variationen und Farben zu sehen. «Unsere Produkte sind topaktuell», sagt Jürg Meister, «denn viele, vor allem auch jüngere Menschen sind an gesunder Ernährung interessiert.»

Blick in den Fabrikladen. Bruno Kissling

Es gebe eine Abkehr von Convenience Food hin zu selbst gemachtem Essen. Und geraffeltes Gemüse und Obst gehöre zu gesunder Ernährung und helfe dabei, sich abwechslungsreich zu ernähren. Das zeigt auch ein Blick in ein von Tromco herausgegebenes Rezeptheft, in dem zum Beispiel ein Blumenkohlrezept mit Pistazien vorgeschlagen wird. Auch Nüsse und Käse können mit den Raffeln gerieben werden, und natürlich Kartoffeln für Rösti.

Ihre Produkte sind im ganzen Land bekannt: Sitz von Tromco in Etziken. Bruno Kissling

Bei einem Rundgang durch die Produktionshallen von Tromco erläutert Jürg Meister die Produktionsabläufe der Tromco Swiss AG. Hier arbeiten rund 20 Angestellte, die meisten davon aus der Region, etwa aus Deitingen, Wangen und Bolken, viele sind Frauen. Der grösste Teil der Arbeit läuft voll automatisiert ab; einiges aber wird auch noch in Handarbeit montiert.

«Viele unserer Mitarbeiter sind Quereinsteiger», sagt Jürg Meister, und viele würden in Teilzeit arbeiten. «Wir sind ein kleines Team mit flacher Hierarchie, auch die Leute in der Produktion können mitreden.» Und er könne bei Bedarf direkt in die Produktion gehen und zusammen mit den Mitarbeitenden einen Extra-Kundenwunsch realisieren. «Ich tüftle gerne», sagt Jürg Meister und man glaubt es ihm sofort.

Manchmal packt der Chef selber mit an

Und wie läuft das Geschäft? Während der Coronapandemie habe es sich erfreulich entwickelt, so Meister. Die Menschen konnten nicht mehr auswärts essen gehen und haben sich ihre Mahlzeiten zu Hause zubereitet und dafür das eine oder andere Küchengerät angeschafft. Jetzt sei die Lage sicherlich eher schwierig, und man wolle gerne auch noch ein jüngeres Publikum von den Vorteilen zum Beispiel eines Gerätes überzeugen, mit dem man schnell gesundes Essen zubereiten könne. Aber die Marke Tromco sei noch im Aufbau, und auch Prognosen abzugeben sei schwierig.

So sieht die fertige Trommelraffel aus. Bruno Kissling

Um das Marketing kümmert sich Andrea Gnägi, die auch zusammen mit regionalen Agenturen die digitale Strategie vorantreibt. In den Fabrikladen komme ein eher älteres Publikum, das allermeiste verkaufe sich online. Man suche auch Kontakte und Kooperation mit Betrieben aus der Region und wolle innovativ sein, etwa mit Aktionen oder Gratismustern. Gnägi sagt: «Ich arbeite gerne hier, weil wir ein offenes Klima haben und ich viel Gestaltungsspielraum habe.» Wenn es hektisch zugehe, helfen auch mal der Chef und sie selber mit, zum Beispiel beim Verpacken.

Präzisionsarbeit bei Tromco. Bruno Kissling

Seit 19 Jahren ist Meister auch Inhaber und Geschäftsführer der Meisterplast AG, die thermoplastische Kunststoffteile herstellt, ebenfalls in Etziken. 2004 wurde Meisterplast in Wangen an der Aare gegründet, 2008 zog man um nach Deitingen in eine Gewerbehalle mit zehn Mitarbeitenden. 2020 folgte dann der Zusammenschluss der Meisterplast AG mit der Tromco Swiss AG in der Industrie Süd in Etziken.

