Tourismus Sie wollen gemeinsam gross rauskommen: Solothurn und Aargau gründen gemeinsame Ferienregion Der Kanton Solothurn wie auch der Aargau fristen im Tourismusbereich ein Schattendasein. Das soll sich künftig ändern. Zu diesem Zweck wurde eine gemeinsame Ferienregion gegründet. Raphael Karpf 25.01.2022, 20.22 Uhr

Die Tourismusregion Solothurn (hier der Weissenstein) sollen künftig bekannter gemacht werden. Oliver Menge

Ferien in der Schweiz: Woran denken Sie als erstes? Wandern im Wallis? Baden im Tessin? Skifahren im Bündnerland? Was auch immer es ist, das den meisten Leuten bei diesem Stichwort in den Sinn kommt: Mit dem Kanton Solothurn hat es wohl wenig zu tun. Das gleiche dürfte für den Aargau gelten.