Solothurner Hotels schlagen sich in der Pandemie besser als Aarau

Tourismus Corona schlägt der Hotellerie auf den Magen – doch Solothurn hält sich deutlich besser als die meisten Nachbarn Im Vergleich zu vor der Krise verzeichnen die Schweizer Hotels bei den Logiernächten 2021 ein Minus von über 25 Prozent. Solothurn hat hingegen deutlich besser abgeschnitten. Woran lags? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Die Hotelbranche im Kanton Solothurn hat die Coronakrise offenbar deutlich besser gemeistert als jene in den Nachbarkantonen. Das hat viel mit der Stadt Solothurn zu tun. Hanspeter Bärtschi

Corona hat die Schweizer Hotel-Branche arg gebeutelt. Im Vergleich zu 2019 hinkt die Zahl der schweizweiten Logiernächte noch immer stark hinterher. Ein Minus von über 25 Prozent verzeichnet die Nation. Aber es gibt auch Gewinner. Vergleicht man die Zahlen der ersten zehn Monate vor der Krise (2019) mit jenen von heute (2021) sieht man zum Beispiel – und das kann kaum überraschen –, dass das Tessin rund 25 Prozent mehr Logiernächte verzeichnet. Ein bisschen überraschender ist da schon, dass auch der Kanton Jura (plus 20 Prozent) zu den Gewinnern gehört.

Daneben gibt es die grossen Verlierer. Kantone zum Beispiel wie Baselstadt (fast -50 Prozent) oder noch ausgeprägter Zürich (fast -60 Prozent), die touristisch stark von ihren Städten abhängen und da wiederum vom Ausland-Tourismus. Grosse Städte mit vielen Menschen haben in Pandemiezeiten keine grosse Anziehungskraft. Wer in diesen unsicheren Zeiten die Strapazen des Reisens auf sich nimmt, den ziehts dann doch eher aufs Land.

Die Hotellerie in Solothurn erholt sich deutlich schneller als im Landesschnitt

Aber wie hat sich eigentlich die Region geschlagen? Der Kanton Solothurn? Der Aargau? Ihre Nachbarn? Eines zeigt sich schnell: Ausser der Jura konnte kein einziger Kanton bei den Logiernächten zulegen. Aber Solothurn gehört zu den Kantonen, die sich verhältnismässig gut geschlagen haben, wo die Logiernächte weniger stark zurückgingen als im schweizweiten Mittel (-18 Prozent in Solothurn; -27 Prozent schweizweit).

Roland Furrer ist Geschäftsführer vom Hotel an der Aare und dem Hotel Bären in Solothurn (2010). Felix Gerber / EOS 5D

Warum?, lautet also die Frage an Roland Furrer, Geschäftsführer des Hotels Bären und des Hotels an der Aare in Solothurn und Vorstandsmitglied beim regionalen Ableger von HotellerieSuisse. Zuerst einmal sei die Hotellerie im Kanton stark auf die Städte konzentriert. Ein weiteres Cluster gibt es noch in Egerkingen, wo vor allem auf Seminare und Durchreisende fokussiert wird. Überhaupt war Solothurn vor der Krise ausgeprägt vom Geschäftstourismus geprägt. Zu rund 70 Prozent seien die Gäste aus geschäftlichen Gründen angereist, so Furrer.

Eigentlich schlechte Voraussetzungen, denn der Geschäftstourismus hat mit am stärksten unter den Folgen des Tourismus gelitten. Doch Solothurn gelang innert kürzester Zeit die Umstellung. Für 70 bis 80 Prozent der Logiernächte seien zuletzt Freizeit-Gäste verantwortlich gewesen. Furrer weiter: «Wir haben einfach auch schneller reagiert als andere.» Man habe das Marketingbudget entsprechend umverteilt und deutlich mehr den Freizeittourismus anzusprechen versucht. Furrer vermutet:

«Andernorts ist man wohl davon ausgegangen, dass sich der Geschäftstourismus eher erholt.»

Dazu komme, dass Solothurn davon profitiert habe, dass es zwar klein sei, aber zugleich einiges zu bieten habe. Gerade auch im Sommer. «Wir haben Velofahrer, Wanderer, Kulturinteressierte», so Furrer. Und weiter: «Kleine Städte gewannen während der Pandemie an Attraktivität. Es ist weniger gedrängt, es hat weniger Menschen.» Davon dürften, wenn auch in geringerem Mass, auch Grenchen und Olten profitiert haben.

Eine Auswertung der Google-Zahlen dazu, welche Orte in der Schweiz gesucht wurden, habe zum Beispiel im September ergeben, dass Solothurn schweizweit Platz 5 belegte. Zudem hätten sie festgestellt, dass die Tourismusdestination Solothurn in der Pandemie deutlich häufiger in den Medien genannt wurde und offenbar auch bei den Journalistinnen beliebt war.

Zugleich hat die Pandemie auch in Solothurn Spuren hinterlassen. Die Zimmerauslastung lag vor der Krise bei knapp 50 Prozent, derzeit liegt sie bei knapp 38 Prozent. Und der Geschäftstourismus wird wohl kaum mehr auf das Niveau vor der Krise zurückkommen. Furrer sagt: «Mit dem Fokus auf Freizeitgäste haben wir sicherlich richtig reagiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder auf Vorkrisenniveau zurückfinden.»

Aargau steht deutlich schlechter da als Solothurn, aber besser als die Nachbarn

Dominik Wyss ist Präsident des Aargauer Hoteliervereins. Chris Iseli / LZB

Weniger gut durch die Krise kam der Kanton Aargau. «Normalerweise ist der Aargau ‹best of the rest›, aber in den vergangenen Monaten wurden wir von einigen anderen Kantonen überholt», sagt Dominik Wyss, Präsident des Aargauer Hoteliervereins. Anders ausgedrückt: Während der Kanton vor der Krise zwischen Januar und Oktober 2019 noch 642'235 Logiernächte verzeichnete, waren es 2021 bloss 437'779 Logiernächte (-32 Prozent.

Damit steht der Aargau deutlich schlechter da, als der Kanton Solothurn, dessen Minus fast halb so gross ist, aber immer noch deutlich besser als die meisten anderen umliegenden Kanton. Mit Ausnahme des Kantons Jura verzeichnen alle ein deutliches Minus, nur in Solothurn (-18 Prozent) und Bern (-29 Prozent) ist dieses kleiner als im Aargau (-32 Prozent). In der Nähe der Aargauer sind Baselland (-35 Prozent), Zug (-36 Prozent) und Luzern (-39 Prozent), deutlich dahinter liegen nur Baselstadt (-47 Prozent) und Zürich (-58 Prozent).

«Wir sind ein Mischkanton», sagt Wyss, der selbst eine Gruppe von zwölf Hotels im Aargau und neun weiteren in anderen Kantonen leitet. Die Leute kämen aus geschäftlichen wie aus Ferien-Gründen in die Gegend. Man habe die Absage von mehrtägigen Seminaren, Geschäftsreisen und Schulungen zu spüren bekommen. Gerade auch eine Stadt wie Baden. «Zugleich sind wir weniger auf Ferienreisende ausgerichtet als etwa das Tessin oder Graubünden», so Wyss.

Warum haben nicht mehr auf Wellness gesetzt wie die Seerose?

Eines der starken Standbeine des Kantons Aargau seien jedoch die Bäder und deren Rehabilitationsangebote. Wyss: «Diese Gäste fragen zum einen Hotelleistungen, zum anderen Gesundheitsleistungen nach.» Der Reha-Bereich habe aber unter der Coronakrise gelitten, da wegen des Virus' weniger Eingriffe durchgeführt wurden als in den Jahren zuvor.

Warum aber schnitt der Kanton Solothurn, der vor der Krise auch zu rund zwei Dritteln von Business-Reisenden abhängig war, besser ab? Der Nachbarkanton habe im Sommer mit Sicherheit von der Stadt Solothurn profitiert, so Wyss. Zwar habe der Aargau im Sommer auch «nicht schlecht aufgeholt». Aber Solothurn gelte als schönste Barockstadt der Schweiz und habe so sicherlich deutlich mehr Leute angelockt als die Aargauer Städte. Und:

«Wahrscheinlich haben andere auch schneller reagiert und besser gearbeitet als wir.»

Aber nicht alle Hoteliers im Kanton litten gleich stark unter Covid. Zum Beispiel die Seerose in Meisterschwanden. Besitzer Felix Suhner sagt: «Wir verzeichnen 2021 mehr Logiernächte als 2019.»

Felix Suhner ist Gastro- und Hotelunternehmer und Besitzer des Seerose Resort und Spa in Meisterschwanden. Britta Gut

Zugleich habe man auch klare Verschiebungen festgestellt. So verzeichnete die Seerose zum Beispiel deutlich mehr Zimmer mit Doppelbelegung, weil deutlich weniger Seminare durchgeführt worden seien, dafür viel mehr Wellnessurlauber anreisten. Dafür sind Zimmer in besseren Kategorien gebucht worden. Suiten, Junior Suiten, Zimmer mit Seesicht – der durchschnittliche Zimmerpreis war laut Suhner «deutlich höher als in einem normalen Jahr».

Zwangsläufig stellt sich die Frage, warum in den vergangenen Jahren nicht mehr Aargauer Hoteliers auf die Idee kamen, ihre Hotels um einen Wellnessbereich zu erweitern? Das sei zuallererst eine Geldfrage, meint Dominik Wyss vom Aargauer Hotelierverein. «Man muss das ja auch finanzieren können», gibt er zu bedenken. Aber auch wenn die Mittel verfügbar sind, könne man nicht überall einfach einen Wellnessbereich anbauen und gut ist. Es brauche auch eine gewisse Grösse und eine entsprechende Lage. Wyss:

«Es gibt Hotels an Toplagen, die aber schlicht zu klein sind, als dass ein Wellnessbereich rentabel sein könnte.»

