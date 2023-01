Gunzgen Süd: Auto brennt auf Rastplatz aus

Totalschaden Gunzgen: Auto brennt auf Rastplatz an der Autobahn A1 aus Auf dem Autobahnrastplatz Gunzgen Süd fing am Montagnachmittag ein Auto an zu brennen. Die Feuerwehr Gunzgen konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. 10.01.2023, 14.33 Uhr

Das Auto brannte aus. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Autobahnrastplatz Gunzgen mit noch brennendem Auto. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Montagnachmittag, 9. Januar 2023, um 15 Uhr geriet ein Auto auf dem Autobahnrastplatz Gunzgen Süd in Brand. Passanten versuchten zwar den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Erst mit Eintreffen der Feuerwehr Gunzgen konnte das Feuer gelöscht werden, teilt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung mit.