Laupersdorf: Verletzte nach Kollision zwischen zwei Autos

Totalschaden Bei Kollision in Laupersdorf zwischen zwei Autos wird eine Person verletzt Bei einer seitlich-frontalen Kollision zwischen zwei Autos auf der Thalstrasse in Laupersdorf hat sich am Freitagnachmittag eine Frau verletzt. Sie musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. 08.10.2022, 13.06 Uhr

Am Freitag, 7. Oktober 2022, um zirka 16.10 Uhr, beabsichtigte eine 31-jährige Frau mit einem schwarzen BMW vom Gerbiacker in Laupersdorf herkommend auf die Thalstrasse einzubiegen. Aus noch unklaren Gründen übersah sie dabei einen Autofahrer, welcher in einem weissen Mitsubishi auf der Thalstrasse in Richtung Matzendorf unterwegs war.