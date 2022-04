Top-Forscher Von Wolfwil in die Gärten von Prinz Charles: Wie der Bio-Papst Urs Niggli exkommuniziert wurde Auf einen Kaffee mit Urs Niggli, der zu den wichtigsten Bioforschern der Welt gehört. Nächste Woche will er die Solothurner Bäuerinnen und Bauern davon überzeugen, dass alle Menschen nachhaltig satt werden können. Christof Ramser Jetzt kommentieren 01.04.2022, 19.00 Uhr

Urs Niggli in seinem neu gegründeten Institut in Aarau. Bruno Kissling

Tabus gibt es für den Wissenschafter Urs Niggli kaum. Schon gar nicht, wenn es gilt, einen Bauernhof, die Landwirtschaft, ja die ganze Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten. Urs Niggli will nichts weniger, als eine sehr ökologische Landwirtschaft zum weltweiten Standard zu erklären. Und damit alle Menschen satt machen. Nächsten Donnerstag referiert er darüber beim Solothurner Bauernverband.

Dass Biolandbau funktioniert, nachweislich gesünder ist für den Boden und die Artenvielfalt fördert, hat Niggli mit Langzeitversuchen längst bewiesen. Aber eben auch, dass damit Mindererträge von rund 20 Prozent verbunden sind.

Deshalb rüttelte er an technischen und gesellschaftlichen Tabus. Die Landwirtschaft müsse moderner und technologiefreundlicher werden, sich von «allzu romantischen Vorstellungen lösen». Äusserlich hat dies Urs Niggli längst getan. Statt mit Bart und Strickpullover wie in jungen Jahren empfängt der 68-Jährige glattrasiert und im Anzug zum Gespräch in sein Institut in Aarau.

Nach seinem Abschied nach drei Jahrzehnten als Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl) gründete er vor zwei Jahren das Institut für Agrarökologie. Der Neologismus steht idealtypisch dafür, wie Niggli seine Ziele erreichen will. Agrarökologie gehe über die teilweise etwas laxen IP-Suisse-Richtlinien hinaus, ziele aber nicht auf Biozertifizierung ab.

Es ist ein dritter Weg in der nachhaltigen Landwirtschaft, der die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebensrealitäten der Bauern einbezieht. Und dieser scheint auf Anklang zu stossen. Von Beginn weg war das Institut breit finanziert, der Personaletat wächst.

Bereits das Städtchen Olten hat ihn überfordert

Einmal zu einem der renommiertesten Biowissenschafter der Welt aufzusteigen, wäre dem schüchternen, aber blitzgescheiten Jungen aus Wolfwil nie in den Sinn gekommen. «Ich war ein Provinzei, geprägt vom damals noch sehr ländlichen Dorf», erinnert er sich. Bereits das Städtchen Olten, wo er das Gymnasium besuchte, habe ihn überfordert.

«Statt mit Gleichaltrigen Seich zu machen, zog ich mich zurück und las Bücher.» Heute ist die saftige Matte, auf der das stattliche grosselterliche Bauernhaus stand und die bis an die Aare hinunterreichte, komplett überbaut. Der Grossvater hatte das fruchtbare Land veräussert und begann, den Bauern im Gäu Versicherungen zu verkaufen. Auch die Hochstammanlage mit den alten Sorten ist längst verschwunden. Für Niggli war es ein Lehrstück, wie eine dörfliche Entwicklung schieflaufen könne.

Der junge Mann beschloss, eine künstlerische Karriere zu starten. Er besuchte mehrfach Schang Hutter in dessen Solothurner Atelier, erhielt eine Lehrstelle im Steinbruch Bargetzi. Noch bevor er diese antreten sollte, fuhr er mit Freunden per Velo durch die Gegend von Avignon. Zwischen den Lavendelfeldern erzählten ihm die Bauern, wie sie von der Konkurrenz mit spanischen Billigpfirsichen aus dem Markt gedrängt werden.

Es war eine Art Erweckung. Zurück in der Schweiz beschloss Niggli, Landwirtschaft zu studieren. Statt in Solothurn Grabsteine zu hauen, fuhr er an die ETH Zürich, «irrte von Schalter zu Schalter» und wurde schliesslich aufgenommen. Während des Studiums baute er auf einem kleinen Hof in Aarau Obst und Gemüse an, züchtete Milchschafe. Noch heute lebt seine Ex-Frau von diesem Betrieb.

Mit Otto Stich hatte er die glücklichste Zeit

Nach dem Doktorat an der ETH und einer Forscherstelle bei Agroscope Wädenswil über Unkraut und Herbizide wurde der Agronom 1990 zum dritten Direktor des Fibl und international gefragten Berater. Er war zweimal bei Prinz Charles auf dessen Landsitz in Highgrove, beriet in Berlin die deutsche Agrarministerin und sollte schliesslich, dank seiner Expertisen und der Fähigkeit zur Mittelbeschaffung, zum Präsidenten des Weltdachverbandes der Bioorganisationen werden.

Niggli aber wollte weniger Lobbyist und mehr Wissenschafter sein, bevorzugte das Fibl – und hatte zusammen mit Otto Stich als Präsidenten seine «glücklichste Zeit». Zweimal hatte er zuvor mit dem damaligen Bundesrat erfolgreich über Millionenspritzen für sein Institut verhandelt. Mit der Forschung des Fibl nütze das Geld den Bauern mehr, als wenn es unvernünftig in breit geteerte Bergstrassen investiert werde, fand Stich, der nun wirklich kein Grüner war.

Niggli schätzte die Gespräche mit der «faszinierenden Persönlichkeit», es entstand eine rührende Freundschaft und gegen das Lebensende des Magistrates war Niggli ein wichtiger sozialer Kontakt. An Stichs Beerdigung hielt Niggli eine Rede.

Der gefragte Berater wurde zur unerwünschten Person

Unter Urs Nigglis Ägide wuchs das Fibl von 20 auf 280 Mitarbeitende an, heute gibt es entsprechende Institute in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Ungarn und Tschechien. Anfang der 1990er-Jahre verhalf Niggli Coop zur schweizweiten Biooffensive. Er genoss sowohl auf dem Feld als auch in den Hörsälen hohes Ansehen, weil er als nicht korrumpierbar galt.

Doch dann wurde ihm seine undogmatische Art beinahe zum Verhängnis. Auf der Suche nach neuen Lösungen zur Lebensmittelversorgung stiess er früh auf die neue Gentech-Methode Crispr/Cas und plädierte dafür, eine Debatte darüber zu führen.

Ein Landwirtschaftsjournalist der deutschen Zeitung «Taz» kontaktierte ihn 2016 in München, weil er «etwas Freundliches zur Gentechnik» gesagt haben soll. In Berlin trafen sie sich zum Interview, schliesslich prangte auf der Titelseite Nigglis Bild mit der Schlagzeile: «Bio-Papst sagt: Gentechnik kann öko sein.»

Tags darauf brauste ein Shitstorm über Niggli hinweg, bei ehemaligen Freunden und Biobauern fiel er in Ungnade. Eine Woche schlief er nicht mehr, der beliebte und gefragte Redner wurde exkommuniziert. «Das war ein Horror.» Dabei habe er einzig das Narrativ der Risiken hinterfragen und auch die Chancen der Gentechnik thematisieren, nichts kategorisch ausschliessen wollen. Allein deshalb sei die Zuschreibung «Papst» unpassend. Seinetwegen ist der Katholik schliesslich aus der Kirche ausgetreten.

Zur Empörungswelle kam ein schwerwiegender Unfall. Als Dozent der Uni Kassel war er mit Studenten auf einer Studienreise in Brüssel. Nach einer durchzechten Nacht stürzte er in der Dusche und brach sich sein linkes Waden- und Schienbein. Einen Monat war er ausser Gefecht. Immerhin konnte er sich so aus der Entrüstungsspirale gegen seine Person befreien.

Jetzt ökologisiert er ein ganzes Land

Urs Niggli erzählt von seinen vier Kindern, die alle weitgehend auch in der Landwirtschaft tätig sind, er macht einen Exkurs in die Welt der Digitalisierung, der Molekularbiologie und Materialwissenschaften. Dann muss er los, nach Vaduz. Im Auftrag von Stiftungen der Konzerne Hilcona, Hilti und von Prinz Max ökologisiert er jetzt Liechtenstein und damit ein ganzes Land.

Bereits heute produziert dort die Hälfte aller Bauern biologisch. Nun soll der Rest dazukommen, ohne grosse Ertragsverluste. Die gesamte Bevölkerung soll auf nachhaltige und regionale Ernährung eingestellt werden. Darunter macht es Urs Niggli nicht. Und weil er grosse Lust habe, werde er auch noch bis 75-jährig und darüber hinaus arbeiten. «Ich bin offenbar eitel. Wenn mich jemand braucht, dann mache ich fast alles.»

