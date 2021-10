Tonnenweise Früchte Fast schon meditative Wirkung: Erfahrungen beim Äpfelernten in Grenchen Auf dem Hof am Jurasüdfuss hat die Apfelernte begonnen. Da der Anbau des Obstes ziemlich aufwendig ist, braucht die Bauernfamilie tatkräftige Unterstützung. Mit einem kleinen Traktor und einer Hebebühne pflücken Erntehelfer kistenweise Äpfel. Ich habe sie dabei begleitet. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drei Erntehelfer bei der Apfelernte bei Vogt Obstbau in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Eine rote Katze begrüsst mich laut miauend, als ich die kurze Auffahrt zum Hof der Familie Vogt hochgehe. Kürbisse in allen erdenklichen Farben türmen sich vor dem kleinen Hofladen, beim Stall stapeln sich Kisten gefüllt mit rotbackigen Äpfeln. Dahinter warten leere Kisten auf die nächste Ladung frischgepflückten Obstes. Die Ernte ist in vollem Gange. Bauer Konrad Vogt nimmt mich in Empfang, seine Hände sind gezeichnet von der jahrelangen Arbeit auf dem Hof.