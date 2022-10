Oberdorf: 17-jähriger Motorradlenker bei Unfall tödlich verletzt

Oberdorf: Sattelmotorfahrzeug rollt rückwärts in einen 17-jährigen Motorradlenker und verletzt diesen tödlich

Auf der Weissenstein-Passstrasse in Oberdorf ereignete sich am Montagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall: Ein herrenloses Sattelmotorfahrzeug rollte rückwärts in einen stehenden Motorradlenker und verletzte diesen tödlich.