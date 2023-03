Tödliches Sexspiel? Genfer Staatsanwältin glaubt Solothurner Wirtschaftsanwalt kein Wort: «Dass er sie getötet hat, bleibt die einzige plausible These» Er wurde zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seine Frau mit einem Kissen erstickt haben soll. Im Berufungsprozess nun spricht der bekannte Solothurner Wirtschaftsanwalt von einem Unfall bei einem Sexspiel. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass dies eine «intelligente Lüge» sei. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 03.03.2023, 12.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Genfer Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Die Sexspiel-Geschichte ist eine geschickt eingepackte Lüge. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

War es vorsätzliche Tötung oder doch ein Unfall, Folge eines erotischen Spiels, das auf tragische Weise zu weit ging? Diese neue Version präsentierte der prominente Solothurner Wirtschaftsanwalt, der 2022 wegen Tötung seiner Ehefrau verurteilt wurde, vor wenigen Wochen neu. Aus Scham habe er eine Lüge aufgetischt, so die Begründung für die neue Version der Geschichte.

«Eine so wesentliche und späte Wendung ist in diesem Saal noch nie vorgekommen. Diese Situation ist zweifellos neu.» Mit diesen Worten begann Staatsanwältin Anne-Laure Huber ihr Plädoyer am vierten Prozesstag der Feder-Affäre. So berichtet es die Genfer Zeitung «Le Temps». In der Folge nahm die Staatsanwältin die neue Version des erstinstanzlich verurteilten Wirtschaftsanwalts auseinander. Stück für Stück. Zugleich räumte sie ein, dass die Aufgabe der Richter durch die neue Wendung noch schwieriger geworden sei, «weil die Lüge nun geschickter, weniger grob und die Erzählung weniger unwahrscheinlich» sei.

Und wieder kommt die Feder in der Lunge des Opfers zum Tragen

Die Staatsanwältin fordert 14 Jahre Haft für den 72-Jährigen. Für sie ist laut der «Tribune de Genève» klar: «Dass er sie getötet hat, bleibt die einzige These, die alle Elemente erklärt.» Zu vieles an der neuen Version passe nicht zusammen: die Hämatome am Körper des Opfers, die Verletzung am Finger des mutmasslichen Täters, die an einen Biss erinnere, sein Blut unter den Fingernägeln der Verstorbenen, der fehlende Rettungsversuch.

Und die Unmöglichkeit eines plötzlichen Erstickungstodes ohne Warnzeichen. Laut Experten braucht es mindestens drei Minuten ohne Sauerstoff, bis jemand stirbt. Und da «kann man nicht anders, als atmen zu wollen. Der Körper wird in einem Überlebensreflex zwangsläufig dagegen ankämpfen. Selbst wenn man sich vorstellt, dass die Person erstickt werden will», so die Staatsanwältin.

Genau da kommt die ominöse, 4,5 Zentimeter lange Feder wieder ins Spiel, die bei der Obduktion des Opfers in der Lunge gefunden worden war. Sie sei ein Zeichen dafür, dass das Opfer verzweifelt um sein Leben kämpfte. Das Fazit der Staatsanwältin: Der Tod durch Ersticken beim erotischen Spiel sei «eine intelligentere, glaubwürdigere, weniger absurde und weniger beweisbare Lüge», eine im Nachhinein konstruierte Geschichte.

«Sein Schweigen war ein Fehler, aber ... »

Die Verteidigung hielt dagegen, argumentierte geschlagene sechs Stunden, um die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu entkräften. Ermittler, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmediziner seien bei den Ermittlungen von ihrem Gefühl geleitet gewesen, dass der Wirtschaftsanwalt der Tötung schuldig sei. «Sein Schweigen war ein Fehler. Aber die Wahrheit beinhaltete ein so intimes Geständnis, dass er sie bewahren musste», sagte Yaël Hayat, eine Anwältin des Angeklagten.

Das Hauptargument der Verteidigung aber war das Fehlen eines Motivs. Weder die Ermittler noch die Zeugen konnten darauf ansatzweise einen Hinweis geben. Staatsanwältin Anne-Laure Huber mutmasste, dass es vielleicht damit zusammenhänge, dass der Mann Schwierigkeiten hatte, die gesundheitlichen Probleme und den altersbedingten Verfall seiner Frau zu akzeptieren. Für die Verteidigung dagegen ist klar, dass es kein Motiv gibt: «Es war ein Akt der Liebe.»

Hat er sie getötet? Oder war es bloss ein Sexspiel mit tragischem Ende? Darüber unterhalten sich jetzt die Berufungsrichter. Wann sie das Urteil verkünden, ist noch nicht bekannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen