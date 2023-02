Tote Ehefrau: Solothurner Wirtschaftsanwalt entschuldigt sich

Tod durch Ersticken Bekannter Solothurner Wirtschaftsanwalt in Genf vor Gericht: So soll das verhängnisvolle Sexspiel abgelaufen sein Ein Solothurner wurde in Genf zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt, weil er seine Frau mit einem Kissen erstickt haben soll. Im Berufungsprozess kommt es zur Wende: Der Mann entschuldigt sich für seine Lüge – und spricht nicht mehr von einem natürlichen Tod. Julian Spörri, Genf Jetzt kommentieren 27.02.2023, 19.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein bekannter Solothurner Wirtschaftsanwalt muss sich vor der Genfer Justiz verantworten. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Er sei unschuldig und «Opfer eines Justizirrtums»: Mit diesen Worten richtete sich der Anwalt des beschuldigten Solothurners gleich zum Auftakt des Berufungsprozesses an das Richtergremium. Es war eine Aussage, wie sie auch im letzten Mai vor dem Genfer Kriminalgericht wiederholt zu hören gewesen war. Damals wurde der 72-Jährige zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er seine Ehefrau im Januar 2016 in Grand-Saconnex GE mit einem Kissen oder einem Duvet erstickt haben soll.

Im Vergleich zum erstinstanzlichen Prozess folgte am Montag nach der Unschuldsbeteuerung jedoch ein neuer Satz vonseiten der Verteidigung: «Er trägt einen Teil der Verantwortung».

Grund dafür ist, dass der früher als Wirtschaftsanwalt und Verwaltungsrat tätige Mann in der Zwischenzeit ein Geständnis abgegeben hat. Demnach sei seine 66-jährige Gattin – anders als bisher ausgesagt – nicht eines natürlichen Todes, sondern wegen eines entgleisten Sexspiels verstorben.

Er entschuldigt sich bei der Familie

Wie genau es dazu gekommen sein soll, musste der Beschuldigte am Montag bis ins kleinste Detail auf den Tisch legen. Zuerst wollte er aber etwas anderes loswerden. «Ich entschuldige mich dafür, dass ich gelogen habe», sagte er mit zittriger Stimme. Er richtete sich dabei explizit an seine Kinder, seine Enkel, Verwandte, das Richtergremium und die Staatsanwältin.

Über den Vorfall zu sprechen, sei für ihn «sehr, sehr schwierig», fügte der aus einflussreichen Wirtschaftskreisen stammende Solothurner an. In besagter Januarnacht sei er am frühen Morgen aufgewacht und habe begonnen, sich mit seiner ebenfalls wachen Frau zu liebkosen. Sie habe dann nach einem sexuellen «Ritual» verlangt, welches das Paar schon wiederholt praktiziert hatte. Dieses bestand darin, dass er seiner Frau mit der Decke Nase und Mund zuhielt, um ihr dank des Erstickungsgefühls einen intensiveren Orgasmus zu ermöglichen.

«Natürlich wussten wir, dass wir aufpassen mussten», sagte der Angeklagte auf die Risiken angesprochen. Als Paar hätten sie darum abgemacht, dass sie ihm auf den Arm klopfe, wenn sie nicht mehr genügend Sauerstoff habe. Dieses Zeichen sei in der Nacht ihres Todes jedoch ausgeblieben.

Als er bemerkt habe, dass sie tot sei, habe ihn Panik ergriffen. Ihm sei nur in den Sinn gekommen, die in der Nähe wohnhafte Tochter seiner Frau anzurufen, erläuterte der Mann. Vom extremen Sexspiel traute er ihr nicht zu erzählen – aus Scham und um die Intimität zwischen ihm und seiner Gattin zu schützen. In der Folge habe er die auch vor Gericht vertretene «Geschichte» erfunden. Zusammengefasst lautete diese, dass er seine Frau tot im Bad gefunden und sie dann ins Bett gebracht habe.

Wie das Berufungsgericht mit dieser radikalen Kehrtwende umgeht, wird sich nach den fünf vorgesehenen Prozesstagen zeigen.

Staatsanwältin fordert 14 Jahre Haft

Die Verteidigung versuchte am Montag, den Angeklagten als Person ins Zentrum des Prozesses zu stellen. Sie stellte den Antrag, dass ein psychiatrischer Gutachter und eine Fachperson für erotische Erstickungsspiele angehört werde – jedoch vergebens.

Auch auf die Vorladung von zwei privaten, gerichtsmedizinischen Gutachtern verzichtete das Richtergremium. Erstaunen mag dieser gescheiterte Antrag der Verteidigung deshalb, weil die offiziell beauftragte Westschweizer Gerichtsmedizin bereits an der Verhandlung am Kriminalgericht im Mai scharf kritisiert worden war. Sie hatte auf der Basis von Verletzungen und einer Feder in der Lunge der Verstorbenen die Position vertreten, dass ein Tod durch Ersticken vorliegt.

Obwohl diese Schlussfolgerung nun nicht mehr bestritten wird, zeichnen die Anwälte weiterhin ein Bild der Voreingenommenheit.

Die Staatsanwältin nutzte dies als Steilpass. Sie verwies darauf, dass das offizielle Gutachten richtig lag – im Unterschied zu privaten Expertisen, die Herzprobleme als Todesursache in den Vordergrund gestellt hatten. «Man versteht nun, warum das Prinzip der privaten Expertisen falsch ist», sagte die Staatsanwältin. Sie ist vom Vorliegen eines Tötungsdelikts überzeugt und fordert eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren.