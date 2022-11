«Wer hat Angst vor Virginia Woolf?»: Theater am Tobs polarisiert

Selbstzerfleischung und Alkohol Ein anstrengender und bitterböser Theaterabend: «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» am Tobs Die Premiere von «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» am Stadttheater in Solothurn verlangt von den Schauspielern viel psychisches und physisches Durchhaltevermögen – aber auch von den Zuschauern. Fränzi Zwahlen-Saner 29.11.2022, 16.00 Uhr

Viel Action und Wortgewalt auf der Bühne (von links): Silke Geertz als Martha, Miriam Joya Strübel als Honey, Jürgen Herold als Nick und Günter Baumann als George. Joel Schweizer

1962 kam das heute bekannteste Stück des amerikanischen Dramatikers Edward Albee (1928–2016) auf die Bühne und verstörte das damalige Theaterpublikum. «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» zeigt die Selbstzerfleischung und Selbstzerstörung zweier Ehepaare – das alles begleitet von viel Alkohol.

Noch nie war in den frühen 1960er-Jahren ein Theaterstück so böse, so sarkastisch, so wortgewaltig und gleichzeitig so hellsichtig. Noch nie zeigten Schauspieler so schonungslos, was unter dem Deckmantel von «Ehe» oder «Liebe» mit aneinander geketteten Individuen im Lauf der Jahre geschehen kann.

Insbesondere brachte dann die Verfilmung des Stücks von Mike Nichols im Jahr 1966 mit dem «richtigen» Ehepaar Elizabeth Taylor und Richard Burton dem Stück viel Aufmerksamkeit. Denn Taylor und Burton führten im realen Leben eine ähnlich toxische Beziehung wie das ältere Paar, welches sie auf der Bühne verkörperten.

Auf dem Schlachtfeld der Geschlechter

Zur Handlung: Die gelangweilte Mittfünfzigerin Martha (Silke Geertz) und ihr nicht sehr erfolgreicher Historiker-Gatte George (Günter Baumann) kommen um zwei Uhr morgens leicht angesäuselt von einer Party heim. Und während George eigentlich ins Bett möchte, eröffnet ihm Martha, dass noch Gäste erwartet werden. Das junge Ehepaar Nick (Jürgen Herold) und seine Frau Honey (Miriam Joya Strübel) kommen auf einen Mitternachtstrunk vorbei.

George ahnt Böses und wehrt sich zunächst gegen diesen Besuch, doch Martha lässt George keine Wahl. Der Zynismus und die Boshaftigkeit in der Beziehung der beiden Älteren macht vor den Gästen keinen Halt. Das junge Ehepaar, zunächst noch peinlich berührt, verliert nach weiteren Drinks ebenfalls seine Hemmungen. Das Schlachtfeld der Geschlechter ist eröffnet – mit jeglicher Konsequenz.

Würde eine Ehe heute noch so funktionieren?

Die vier Schauspieler schenken sich nichts. Da wird gesungen, getanzt, geschrien, gestritten, gesoffen. Es gibt Zärtlichkeiten und Gewalttätigkeiten zu sehen und man fragt sich aus heutiger Sicht: Würde sich ein Ehepaar heute noch 23 Jahre lang so bekriegen?

Würde man nicht früher die Notbremse ziehen – sprich die Scheidung einreichen? Und würde das jüngere Paar, welchem die Folgen einer solchen Ehe vor Augen geführt werden, sich nicht gleich wieder trennen oder so bald als möglich den Ehetherapeuten konsultieren?

Wie zeitgemäss ist also dieses Stück noch? Denn es zeigt sich hier klar, wie sehr sich unsere Gesellschaft doch verändert hat. Hier wird noch getrunken und geraucht auf der Bühne und «Gewalt in der Ehe» ist zu sehen. Erschreckend: Was sind wir doch im Gegensatz zu den 1960er-Jahren puritanisch geworden.

Grossartige Schauspielerleistung

Es bleiben die grossartigen Zeichnungen der Figuren in dieser Inszenierung von Janusz Kica. Die Rollen verlangen den Schauspielern alles ab – und sie bewältigen dies ohne Abstriche.

Logisch für die vier Charaktere sind auch die Kostüme von Karin Fritz: das unschuldig weisse Kleidchen der naiven Honey, das verführerische schwarze und fast durchsichtige Hauskleid der sinnlichen Martha, der korrekte, aber nicht mehr ganz akkurat sitzende Smoking von George und der etwas jungenhafte graue Anzug von Nick.

Am Schluss stellt sich nur noch eine Frage: Was hat das alles mit der englischen Dichterin Virginia Woolf zu tun? Edward Albee interpretierte den Titel einmal so: «Wer hat Angst, sein Leben ohne Illusionen zu leben?»

Hinweis Weitere Aufführungen in Solothurn: 2.12., 7.12., 10.12., 27.12., 26.1.; in Biel: 27.12. und 10.1.