Tobs Provokativ: Russischer Gastsänger am Theater Orchester Biel Solothurn postet kurz vor Kriegsbeginn eine Kriegshymne – und singt danach im Friedenskonzert Das Tobs hat russische Sängerinnen und Sänger für Tschaikowskis Oper «Mazeppa» eingeladen. Stattdessen singen sie nun das Friedenskonzert – während die ukrainischen Orchestermitglieder, darunter auch die Konzertmeisterin, von der Produktion befreit sind. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Tobs-Friedenskonzert «Verdi per la Pace», die russischen Gastsänger Eugenia Dushina und Aleksei Isaev. Tom Ulrich

«Fröhliche Festtage, liebe Verteidiger!», schreibt Aleksei Isaev am 23. Februar 2022 auf Facebook und postet ein Video, in dem er eine Kriegshymne singt. Der russische Gast-Bariton am Tobs wird darin von einem russischen Militärorchester begleitet. Einen Tag später, am 24. Februar, beginnt in der Ukraine der Krieg.

Dieser Post irritiert. Wen meint Isaev mit «liebe Verteidiger»? Eine dringend zu klärende Frage. Die Antwort von Isaev bleibt aus. Wie Recherchen ergeben, ist der 23. Februar in Russland ein Feiertag für Männer, äquivalent zum Frauentag am 8. März. Der Tag heisst «Tag der Verteidiger des Vaterlandes». Das Lied hatte Isaev im September 2021 gesungen, zu Ehren des russischen Komponisten Novikov.

«Unmögliches Unterfangen»

Als Gastsänger hatte ihn Dieter Kaegi, Intendant Tobs und Präsident des Schweizerischen Bühnenverbands, für die Oper «Mazeppa» eingeladen.

Mitte Januar starteten die Proben am Tobs, wobei die Oper bereits vor drei Jahren eingeplant worden war, so Kaegi. Isaev, der Bariton aus Russland, hätte die Hauptrolle des Mazeppa gespielt, eine historische Figur, die in der Ukraine als Held gefeiert wird. «Die Librettisten haben daraus ein Monster gemacht», so die Tobs-Konzertmeisterin Vladyslava Luchenko, Ukrainerin, am 8. März zu dieser Zeitung.

«Verdi per la Pace»: Aleksei Isaev und Igor Morozov (v.l.) auf der Bühne, während die ukrainischen Orchestermitglieder von der Produktion befreit sind. Tom Ulrich

«Krieg und Elend auf der Bühne darzustellen ist immer ein schwieriges Unterfangen. Wenn dieser Krieg und dieses Elend nun, wie im Falle von ‹Mazeppa›, auf der Opernbühne von der Realität eingeholt werden und in der Ukraine – wo die Oper angesiedelt ist – täglich Menschen sterben, wird es gar zum unmöglichen Unterfangen», so Kaegi.

Zusammen mit dem Stiftungsrat hat er nach der zweiten Aufführung die Oper bis auf weiteres abgesetzt. Er will aber «Mazeppa» wieder aufnehmen, «sobald es die Situation erlaubt und es keine Kriegsopfer mehr gibt».

Dass die Oper abgesetzt wurde, dafür habe er aus der Fachwelt positive Rückmeldungen erhalten, aber auch negative. Ganz so eindeutig scheinen die Meinungen dort nicht. Es gebe auch Stimmen, die diese herrschende «Cancel Culture» kritisieren.

Für die ukrainischen Musikerinnen und Musiker am Tobs hingegen völlig undenkbar, «Mazeppa» wieder aufzunehmen. Diese Kriegsoper überhaupt auf die Bühne zu bringen, sei inakzeptabel. Der Krieg in der Ukraine habe bereits 2014 begonnen, nicht erst im Februar 2022.

Dass es für die ukrainischen Orchestermitglieder schwierig ist, diese Oper momentan zu spielen, kann Kaegi nachvollziehen: «Deshalb sind sie von ‹Mazeppa› und nun auch von ‹Verdi per la Pace› befreit.» Mit dem Ergebnis, dass jetzt die russischen Gastsänger das Friedenskonzert singen, während die ukrainischen Musiker inklusive Konzertmeisterin zu Hause bleiben.

Tobs-Friedenskonzert «Verdi per la Pace». Bild: Tom Ulrich

Zu den Facebook-Posts sagt Kaegi: «Das war vor Kriegsausbruch.» Die nationale Zugehörigkeit allein sei kein Grund, sanktioniert zu werden, so der Direktor, der auch Engagements in Russland hatte. Für Aleksei Isaev lege er die Hand ins Feuer, dass die Facebook-Posts nicht kriegsverherrlichend gemeint waren, sondern aus dem kulturellen Kontext heraus zu verstehen sind.

Militärische Aufmachung am «Tag des Vaterlandsverteidigers»

Das heisst, der 23. Februar gilt in Russland als ein Nationalfeiertag. Lenin hat ihn 1922 als «Tag der Roten Armee» eingeführt. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde er zum «Tag der russischen Armee» und kurze Zeit später dann zum «Tag des Vaterlandsverteidigers» umbenannt.

Dieser werde in Russland mit offiziellen Paraden, Festumzügen und Konzerten gefeiert, die Feierlichkeiten seien militärisch geprägt. Viele Männer zeigten sich deshalb in ihrer Armeebekleidung oder ähnlicher militärischer Aufmachung. So tat es auch Isaev.

Dies einen Tag vor Kriegsbeginn zu posten, ist eines. Den Beitrag bis vor wenigen Tagen nicht zu entfernen, etwas anderes. Es wird zum Statement, ja zur Provokation für die ukrainischen Orchestermitglieder, deren Familien in Kiew und in Lwiw sich in Lebensgefahr befinden. Sie hatten von Isaev eine Erklärung gefordert, bis heute haben sie keine erhalten.

«Verdi per la Pace»: Igor Morozov und Aleksei Isaev (v.l.). Bild: Tom Ulrich

Stellungnahme von russischen Sängern erwartet

«Wer jetzt noch schweigt, macht sich mitschuldig», sagte Luchenko Ende März der Zeitung «Bund». Nicht nur sie, auch ihre ukrainischen Kollegen, hätten von den russischen Orchestermitgliedern und den Gastsängern erwartet, dass sie sich deutlich von Putins Regime distanzieren. Einige hätten das auch gemacht, schon vor langer Zeit. Zuerst sei man schliesslich Mensch, dann Künstler. Nicht umgekehrt.

«Wir haben uns deutlich und klar positioniert. Die russischen Sängerinnen und Sänger singen vor den Friedensfarben das Friedenskonzert. Das ist ein Statement», nimmt Kaegi Stellung. An der zweiten Aufführung von «Mazeppa» habe das Orchester zudem die ukrainische Nationalhymne gespielt. «Musiker aus Russland gehen ein Risiko ein, wenn sie sich gegen den Krieg positionieren», so Kaegi.

Nicht nur das Video mit dem Kriegshymne singenden russischen Bariton provoziert. Deplatziert wirkt rückblickend auch das am 22. Februar von Igor Morozov, ebenfalls russischer Gastsänger am Tobs, gepostete Foto: Geschminkte Kriegswunden der Figuren, albernd schauen sie in die Kamera, gespielt erschöpft. Vorfreude auf die Premiere könnte man das nennen. Inzwischen aber, nach über einem Monat Krieg und unzähligen Toten und Verwundeten, schlicht ein Affront.

Friedenskonzert «Verdi per la Pace», 20. und 22. April im Stadttheater Solothurn.

