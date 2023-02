Premiere Nabucco im Theater Orchester Biel Solothurn

Tobs-Premiere «Nabucco» – grosse Freiheitsoper mit vielen Gänsehautmomenten Das Theater Orchester Biel Solothurn trumpft mit der grossen Arena-Oper auf und hat dafür den passenden Rahmen gefunden. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 12.02.2023, 14.00 Uhr

Die gefangenen Hebräer umringen den Hohepriester Zaccaria (Alexey Birkus) und Fenena (Anna Pennisi). Bild: Sabrina Christ

«Nabucco» erzählt vom Freiheitsstreben der Hebräer in babylonischer Gefangenschaft und dem babylonischen König Nabucco, der mit Wahnsinn geschlagen und erst durch den Glauben an den jüdischen Gott geheilt wird. Damit trumpft das Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs) mit der Verdi-Oper auf, die zu den beliebtesten Arena-Opern gehört und den Rahmen der kleinen Stadttheater sprengen würde.

Im Nebia Biel, dem theatergerecht umgebauten Kino, findet das Schauspiel jedoch einen angemessenen Raum. Grosse Oper verlangt neben grosser Bühne auch nach grossen Stimmen. Auch da schöpft Tobs aus dem Vollen, wartet mit Serenad Uyar, Michele Govi und Alexey Birkus mit einer Luxus-Besetzung auf.

Alles dreht sich um Krieg und religiöse Konflikte

Schon die ersten Takte der Ouvertüre mit Kontrasten, packenden Tempi, leisen sehnsuchtsvollen Tönen und dramatischen Akkordschlägen elektrisieren, eröffnen den von Franco Trinca fesselnd dirigierten und von Yves Lenoir inszenierten Opernabend, geben den Blick auf tote Hebräer frei. Deren Schicksal wird in einer Rückblende aufgerollt und entspricht in grossen Zügen dem Libretto von Temistocle Solera.

Priester und Volk versammeln sich im Tempel von Jerusalem, beten um ein Wunder, welches sie vor den herannahenden Babyloniern retten möge. Die Oper dreht sich nicht nur um Kriege, sondern auch um religiöse Konflikte: Die Gottheit Baal ringt mit Jehova, dem Gott der Juden. Wobei der Vertreter der monotheistischen Religion, also Jehova, siegt.

Bei Verdi sogar so gründlich, dass die Baal-Anhänger sich am Schluss zu ihm bekennen. Wovon die Geschichte allerdings nichts weiss. In diesem Punkt ist «Nabucco» keine historische Oper. In der Bibel nachzulesen ist jedoch, dass der Prophet Jeremia die Juden vor der Niederlage gegen die babylonischen Heere warnte. In der Originalpartitur trägt jeder Opern-Akt ein Zitat aus diesen Weissagungen als Überschrift – und im Nebia werden sie auf den Kettenvorhang projiziert.

Kettenvorhang versinnbildlicht Knechtschaft

Jenen Kettenvorhang, der als Einheitsbühnenbild (Bruno de Lavenère) Knechtschaft jeder Art versinnbildlicht. Auf Symbole jüdischen Lebens wird verzichtet, einzig der Gebetsschal des Hohepriesters deutet auf die Religion hin.

Yves Lenoirs Personenführung überzeugt. Nicht nur die Protagonisten, auch die Choristen entwickeln eigene Charakter: bewegen und lieben sich, verzweifeln, hoffen, trauern. Und einige von den Babyloniern gequälte Gefangene präsentieren sich nackt – wenn auch dezent.

In einem der ergreifendsten Chöre der Operngeschichte, dem «Va, pensiero, sull’ali dorate», tanzen Liebespaare vor den Vorhang, küssen sich, bis sich die übrigen Hebräer – in zeitgemässe Kleider von Jean-Jacques Delmotte gekleidet und von Mario Bösemann genial ausgeleuchtet –, zu ihnen stossen. Einer von vielen Gänsehautmomenten.

Zumindest, bis das Finale den GAU evoziert: Die Hebräer erlangen nicht die Freiheit, sondern finden gemeinsam mit den Babyloniern den Tod. Inspiriertes Regietheater? Die Apokalypse zum Schluss lässt «Nabucco»-Kenner und Bibelkundige ein wenig ratlos zurück.

Ausdruck und Schönklang vereint

Kristallklar entfaltet sich hingegen die musikalische Strahlkraft. Der von Valentin Vassilev vorbereitete Chor brilliert mit dem Gefangenenchor und singt auch die übrigen Einsätze mit Verve. Publikumsliebling Michele Govi macht die Machtgier des Titelhelden fassbar, auch den Wahnsinn und den Wandel zum liebenden Vater und bekehrten Gottesanbeter. Der Bariton brilliert mit grossem Verdi-Aplomb und huldigt doch dem Belcanto. Intensiv das «Dio, di giuda», in dem er Ausdruck und Schönklang vereint.

Dies gilt auch für Alexey Birkus, der den Hohepriester Zaccaria mit Grandezza verkörpert, mit guter Mittellage, aber wenig Durchschlagskraft in der Tiefe. In jeder Beziehung herausragend die Abigaille von Serenad Uyar, die sich mit Emphase der Rolle der Königtochter bemächtigt – koloraturgewandt, spitzentonsicher, überzeugend in den dramatischen Attacken.

Anna Pennisi als Fenena und Tenor Giorgi Sturua alias Ismaele sind, wie Mira Alkohovik und die restlichen Comprimari, ebenfalls gut bei Stimme – gestalten einen mitreissenden Opernabend.

