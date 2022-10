Auf einen Kaffee mit Tobs-Direktorin Katharina Rupp

Tobs Direktorin Katharina Rupp in ihrer zweitletzten Spielsaison: «Denke ich an das Ende meiner Zeit am Tobs, dann sehe ich einen rosaroten Horizont» 2022/2023 ist die zweitletzte Spielsaison von Katharina Rupp, Direktorin Schauspiel und Regisseurin am Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs), doch bis zu ihrer Pensionierung «gibt es noch viel zu tun». Denise Donatsch Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Seit 2007 wirkt Katharina Rupp als Direktorin Schauspiel und Regisseurin am Tobs und hat für die aktuelle Spielsaison den italienischen Film «Bellissima» in ein Theaterstück verwandelt. Tom Ulrich

Obwohl Katharina Rupp, Direktorin Schauspiel, bereits seit der Saison 2007/08 für das Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs) Theaterstücke inszeniert, gab es in der laufende Saison eine Premiere der besonderen Art: Zum erstem Mal überhaupt wurde der Film «Bellissima» des italienischen Theater- und Filmregisseurs Luchino Visconti aus dem Jahr 1951 für eine Theaterbühne adaptiert.

«‹Bellissima› ist ein Stoff, der mich schon lange beschäftigt hat», erklärt Rupp. Nun habe sie das Vorhaben endlich in die Tat umgesetzt.

Die Geschichte von «Bellissima» dreht sich um eine Italienerin, die alles daran setzt, ihre begabte Tochter zu einem berühmten Filmstar zu machen. Dabei vergisst die Mutter alles andere und lebt einzig und allein für dieses eine Ziel – zum Leidwesen ihres Ehemannes.

Erst als auch die negativen Seiten des Showbusiness zunehmend sichtbar werden, beginnt die Frau zu verstehen, was sie ihrem Kind mit ihrem blinden Ehrgeiz eigentlich antut.

Für «Bellissima» wurde innerhalb von drei Castingrunden entschieden, welche Kinder welche Rollen spielen. Dabei nahmen Kinder aus verschiedenen Primarschulen aus der Region Biel-Solothurn teil.

«Für die Hauptrolle der kleinen Maria suchten wir ein Mädchen mit Spielalter von maximal zehn Jahren.» Möchte ein Kind bei einem Tobs-Theaterstück dabei sein, müsse ihm bewusst sein, dass so ein Engagement viel Zeit in Anspruch nehme. Diese Zeit müsse das Kind neben der Schule auch aufbringen können und wollen.

Adaption bereitete Rupp grosse Freude

Einen Film in ein Theaterstück zu verwandeln, sei alles andere als einfach – dennoch habe Rupp diese Arbeit viel Spass bereitet.

«Der Film ist ein komplett anderes Medium als die Theaterbühne. Wir haben keine Kameraperspektiven und auch die Erzählweise ist eine andere.»

Ebenfalls könne man nicht einfach einen Schnitt machen und für die nächste Szene den Drehort wechseln.

«Auf der Bühne ist man beschränkt und braucht ganz klare Zeichen: Der Kühlschrank repräsentiert die Küche, der Tisch steht für den Arbeitsplatz.» Anhand dieser wenigen Requisiten müsse dem Publikum gezeigt werden können, wo die Geschichte gerade spiele. «Zwei Szenen mussten auch weggelassen werden, da sie für die Bühne schlicht nicht adaptierbar waren.»

Die Übersetzungsarbeit von Film zu Theater war in einem ersten Schritt Schreibarbeit im stillen Kämmerlein. Dort wurde der Text direkt aus dem Film transkribiert und schliesslich in Theaterform gebracht. In einem zweiten Schritt traf sich das Tobs-Regieteam und las sich während einer Leseprobe den entstandenen Text vor. «Beim Lesen achten wir vor allem auf die Musikalität des Textes, auf die Drehpunkte und darauf, ob die Handlung klar vermittelt und die Dialoge verstanden werden.»

Nach der Leseprobe mit dem Ensemble ist die Arbeit am Text jedoch nicht abgeschlossen. «Auch während der Proben werden immer wieder Textstellen verändert, bis schliesslich alles stimmt.» Für das nötige italienische Flair sorgen in erster Linie die Kostüme und der Umgang mit der Sprache.

«Die Geschichte spielt in unserer Adaption in den 80er-Jahren – da konnten wir uns, was dieKostüme und Frisuren betrifft, so richtig austoben.»

Früher stand Rupp selbst auf der Bühne

Rupps Position im Theater war nicht immer jene der Regisseurin oder Direktorin. In Bern geboren, startete sie als Kind ihre künstlerische Laufbahn im musikalischen Bereich. «Ich war ein etwas scheues Kind und die Musik stand zu diesem Zeitpunkt im Vordergrund.»

Nach der Matura studierte sie schliesslich in Basel Musik und ging erst später ihrer Lust an der Schauspielerei nach, indem sie an der Folkwang-Hochschule in Essen Schauspiel studierte.

Es folgten zwölf Jahre als Schauspielerin auf deutschen, österreichischen sowie schweizerischen Bühnen. 1997 wechselte sie schliesslich ins Regiefach – für Rupp bis heute das Richtige. «Es hat mich gereizt, Geschichten selbst zu inszenieren, weshalb die Schauspielerei immer mehr in den Hintergrund rückte.»

Ein neuer Lebensabschnitt erscheint am Horizont

Nach fast zwei Jahrzehnten inmitten der Solothurner und Bieler Theaterszene steht für Rupp in nicht mehr allzu ferner Zukunft der Abschied auf dem Programm.

«Denke ich an das Ende meiner Zeit am Tobs, dann sehe ich einen rosaroten Horizont.»

Mit diesen Worten beschreibt Rupp ihre Empfindungen bezüglich ihrer näherrückenden Pensionierung. «Ich freue mich auf das, was danach kommt, und auch darauf, einfach einmal durchzuatmen.» Denn es sei eine aufreibende Zeit am Theater, die Arbeit fülle sie sehr aus und bis Ende der Spielsaison 2023/24 «gibt es noch viel zu tun».

Ideen habe die 63-Jährige jedenfalls genug für die Zeit danach. «Ich glaube, ich werde auch Sachen machen, die nichts mit Theater zu tun haben.» Dennoch möchte sie dem Theater verbunden bleiben. «Ich werde sicher weiterhin im Vorstand des Internationalen Theaterinstituts (Swiss ITI) mitwirken.»

