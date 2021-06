Time-out Auszeit statt Fremdplatzierung: Solothurner Verein plant neues Angebot für Kinder in Krisen Wenn es zu Hause nicht mehr geht, was dann? Familientherapie – oder Fremdplatzierung? Ein neuer Solothurner Verein macht sich für ein Angebot dazwischen stark – für ein Time-out, in dem Kinder begleitet und das Umfeld unterstützt werden sollen. Noëlle Karpf 03.06.2021, 10.01 Uhr

Was tun, wenn Kinder oder Jugendliche in Krisen stecken? Sandra Ardizzone

In Pflegefamilien oder Kinder- und Jugendheime – wenn andere Kindesschutzmassnahmen nicht greifen, werden Kinder und Jugendliche fremdplatziert. Im Jahr 2020 wurden im Kanton 43 neue Platzierungen verzeichnet. 283 Kinder und Jugendliche wurden bereits in den Vorjahren platziert – so informiert Sandro Müller, Leiter des Amts für soziale Sicherheit.

Klar ist: Es kommt nicht einfach so zu einer Platzierung. Das Mittel wird dann eingesetzt, wenn alles andere vergebens war. Gerade weil es dabei um – für alle Parteien – sehr schwierige und emotionale Situationen geht, sind sie immer wieder auch umstritten. Und: Es komme auch vor, dass Kinder in eine nicht geeignete Institution platziert würden.

Diesen Eindruck teilen Annelise Zuber, Kinder- und Jugendpsychologin bei den Psychiatrischen Diensten des Kantons, und Hansruedi Waiz, Sozialarbeiter und ehemaliger Vorsteher der Sozialdienste mittlerer und unterer Leberberg.

Zwischen ambulant und stationär

Zuber berichtet einerseits von Kindern, die Wochen – oder länger – auf einen Platz in einer Pflegefamilie warten. Waiz erzählt, dass Kinder manchmal in eine psychiatrische Klinik kommen – obwohl sie eine andere Art von Betreuung benötigten und so einen von nicht grade vielen Plätzen besetzten, den andere vielleicht dringender bräuchten.

Waiz und Zuber sitzen gemeinsam mit Niklaus Wepfer, gelernter Landwirt und bis vor kurzem Sekretär der SP Kanton Solothurn, an einem Tisch. Die drei gehören zum Vorstand von Sosta – einem Verein, der vergangenen Sommer gegründet worden ist. Mit im Vorstand sind auch Psychotherapeut Franz Heynen und Theologe Andy Jeck­lin.

Drei der fünf Mitglieder des Sosta-Vorstands stellen den Verein vor: (v. l.) Niklaus Wepfer, Annelise Zuber, Hansruedi Walz. Michel Lüthi

Und der Verein will genau das künftig verhindern: falsche Fremdplatzierungen. Mit Sosta – zu Deutsch Pause oder Halt – wollen die Verantwortlichen ein Angebot schaffen, dass laut Niklaus Wepfer «eine Lücke im heutigen System schliessen» soll. Ein Angebot für Kinder in schwierigen Umfeldern, in emotionalen Krisen. Ein Ort für Kinder, die nicht langfristig in eine Klinik oder ein Heim gehören, die aber mehr brauchen als ambulante Begleitung.

Konkret: Dem Vorstand schwebt ein Ort im ländlichen Raum – etwa im Solothurner Jura – vor, an welchem Kinder eine Auszeit erhalten. Sie sollen dort wohnen, aber auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, den es dort auch geben soll, mithelfen. Kinder sollen im Garten, im Stall mit anpacken – und so «zur Ruhe kommen», so Wepfer. «Verantwortung übernehmen lernen», so Waiz. «Und zu sich selbst finden», so Zuber, bevor sie wieder in ihr Umfeld, in eine Gruppe wie etwa die Schule zurückkönnen.

Bei der Zielgruppe handelt es sich um Kinder im Primarschulalter und deren Familien.

«In den letzten 20 Jahren versuchte man, wenn immer möglich, nicht zu platzieren. Ambulante und aufsuchende Angebote erlebten einen Aufschwung und werden auch rege genutzt. Jetzt hat man gemerkt, dass es auch etwas dazwischen braucht», führt Vorstandspräsidentin Zuber aus. Das zeige auch eine Erhebung, die vor der Vereinsgründung bei den Kesb-Stellen im Kanton und den Sozialregionen durchgeführt worden ist.

Noch fehlen Liegenschaft und Bewilligung

Die Vision ist klar – aber wie geht es weiter? Die offizielle Bezeichnung für die Art von Angebot, das dem Sosta-Vorstand vorschwebt, lautet «Kleinheim», acht bis neun Plätze könnten damit angeboten werden. Damit es vom Kanton die nötige Bewilligung dafür gibt, braucht der Verein aber ein Betriebskonzept. Und eine Liegenschaft. Diese soll wie erwähnt irgendwo auf dem Land stehen und auch landwirtschaftlich genutzt werden können.

Knapp 30 Mitglieder gehören zum Verein, wobei Wepfer betont, dass man nun erst beginne, neue zu gewinnen. Ebenso Sponsoren, die das Projekt stützen wollen. Sobald Geld und Liegenschaft da seien, gebe es auch das Konzept und schliesslich die Bewilligung. Unterm Strich braucht es also auch noch etwas Zeit, bis die Auszeit für Kinder in Krisen Realität wird.