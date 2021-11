Afrikanische Schweinepest: Kanton veranstaltet Stabsübung

Tierseuchenübung NOSOS Die Afrikanische Schweinepest rückt näher – das Solothurner Veterinäramt ist in Alarmbereitschaft Mit Viren sind wir seit zwei Jahren bestens vertraut. Ein winziger Organismus stellte unsere Welt Kopf – und macht auch nicht vor der Tierwelt Halt. Diesmal ist der Gegner kein Sars-Grippevirus, sondern die Afrikanische Schweinepest. Das Solothurner Veterinäramt prüfte sein Alarmierungssystem innerhalb der Stabsübung Nosos. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nahezu 100 Prozent der erkrankten Tiere sterben an der ASP. Anthony Anex

«Momentan ist die Afrikanische Schweinepest eine der grössten Gefahren für Tiere», erklärt Direktor vom Bundesamt für Lebensmittelrecht und Veterinärwesen (BLV) Hans Wyss in einer Medienmitteilung. Die Frage sei nicht, ob es zu einem Ausbruch in der Schweiz kommen werde, sondern wann. Darauf bereiteten sich diese Woche alle kantonalen Veterinärämter in Zusammenarbeit mit dem BLV in der Tierseuchenübung NOSOS vor. Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest, kurz ASP, wurde schweizweit in Schweinebetrieben und Waldgebieten simuliert.

Für eine Feldübung sei der Kanton Solothurn noch nicht bereit, gibt Kantonstierärztin Chantal Ritter bekannt. Daher überprüfte man an der Stabsübung das Alarmierungssystem und die organisatorischen Abläufe im Kanton. Mehrere Feldübungen stehen voraussichtlich im kommenden Jahr an.

Was ist die Afrikanische Schweinepest? Die ASP ist eine Viruserkrankung, die für Wild- sowie Hausschweine hochansteckend ist und in fast allen Fällen tödlich verläuft. Eine Heilung oder Impfung gibt es nicht. Für Menschen ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich. Die Weltorganisation für Tiergesundheit geht davon aus, dass ein Viertel der Schweine weltweit an der ASP sterben könnte. Seit Oktober 2020 habe die Anzahl der erkrankten Wildschweine in Europa, besonders in Deutschland, zugenommen. Spätestens seit 2018 sei man im Kanton Solothurn in Alarmbereitschaft, informiert Ritter.

Der Kanton hat an dieser Seuchenübung drei kantonsübergreifende Seuchengebiete. Während der Stabsübung habe man gemerkt, dass es einen «Kontaktpunkt» zwischen den Kantonen brauche, der alle eingehenden Daten sammelt, informiert Ritter. «Wir sind auf Kurs», zieht sie als Fazit aus der Übung. Sie ist die Hauptverantwortliche für die Seuchenbekämpfung im Ernstfall und ist für die Koordination der Ämter zuständig.

Über den Menschen verbreitet sich das Virus schneller

Das Ziel ist, einen Ausbruch möglichst schnell zu erkennen und entsprechend zu handeln. Zurzeit werden tot aufgefundene, verunfallte und kranke Wildschweine in der Schweiz beprobt. Im Kanton Solothurn wurde bisher eine Beprobung durchgeführt. Diese ist negativ ausgefallen, genau wie alle weiteren Beprobungen in der Schweiz.

Im Betrieb von Schweinehalter Andreas Wyss in Hessigkofen sei das Virus seit zwei Jahren auf dem Radar.

«Wir haben seitdem strengere Hygienemassnahmen ergriffen»,

sagt Wyss. Bevor man in Hessigkofen den Schweinestall betritt, wechselt man die Kleider, desinfiziert sich und zieht sich Stiefel über, die ausschliesslich im Stall getragen werden.

Dies aus gutem Grund: Das Virus ist hochansteckend und langlebig. «Wenn beispielsweise ein infiziertes Wildschwein über eine Wiese läuft, der Bauer an derselben Stelle vorbeigeht und dann direkt den Schweinestall betritt, gelangt das Virus zu den Tieren.» Die Erreger überleben in Rohfleisch, also Kadavern oder Fleischerzeugnissen, im Waldboden und im Wasser.

Mithilfe der Menschen könne sich das Virus so viel schneller verbreiten, erklärt Ritter. Frisst ein Haus- oder Wildschwein beispielsweise eine Salami, die aus einem infizierten Tier hergestellt wurde, wird das Virus übertragen. Die Bevölkerung wird daher dazu angehalten, nach einem Picknick im Wald Lebensmittelabfälle sicher zu entsorgen. Bei Sichtungen von kranken oder toten Wildschweinen soll der Veterinärdienst oder die Polizei kontaktiert werden.

Bekämpfung bei einem Ausbruch in Etappen

Im Ernstfall soll zum einen die ASP unter den Wildschweinen möglichst schnell ausgerottet werden, zum anderen gilt es, die Hausschweine zu schützen. Das geschieht in zwei Etappen: In Etappe I startet das Konzept «Schadenereignis Tier» des Kantons. Das Ausmass wird erfasst und ein Gebiet von etwa 10 Kilometern wird zum Sperrgebiet erklärt. Nach rund einem Monat soll die zweite Etappe beginnen. Das Sperrgebiet wird in Zonen unterteilt, in denen unterschiedliche Schutzmassnahmen gelten. Die Wildschweinrotte in dem Gebiet soll möglichst nicht vertrieben werden, bis man sichergehen kann, dass sich keine infizierten Tiere mehr unter ihnen befinden.

In diese vier Gebiete würde die Gegend um den Ausbruchsort der ASP in der zweiten Etappe der Seuchenbekämpfung eingeteilt. Zvg / Chantal Ritter

Falls die ASP in der Schweiz ausbrechen sollte, würde Wyss als nächste Massnahme das Gebiet um den Schweinestall einzäunen. So soll der Kontakt zu Wildschweinen, die sich im nahen Wald aufhalten, vermieden werden. Im Betrieb von Philipp und Lukas Meier in Niedergösgen wurde bereits ein Zaun errichtet. Auch dort wird gut darauf geachtet, dass möglichst niemand Fremdes den Schweinestall betritt und dass die Hygienemassnahmen eingehalten werden.

Angst vor dem Virus hätten sie nicht, meint Philipp Meier. Sie seien sich dem Risiko aber bewusst.

«Bei einem Ausbruch auf dem Betrieb müsste wohl ziemlich alles ausgemerzt werden»,

sagt er. Auch bei Andreas Wyss würde bei einem Ausbruch sein Hauptbetriebszweig draufgehen. Diese Bedenken kennt Chantal Ritter: «Die Bauern sind besorgt. Heutzutage sind die Betriebe viel spezialisierter als früher. Ein Ausbruch würde vielen ans Lebige gehen.»

Mehr Informationen unter: blv.admin.ch