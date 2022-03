Theaterpremiere Unterhaltsam und schrill: Molières «Der eingebildete Kranke» im Stadttheater Solothurn Der Bühnenklassiker in der Inszenierung von Katharina Rupp ist pure Unterhaltung. Dass das Stück leicht angepasst wurde, um Molière vor einer möglichen Nähe zur aktuellen Querdenker-Bewegung zu bewahren, könnte aber eine verschenkte Chance sein. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Von links: Béline (Atina Tabé), Argan (Günter Baumann) und der Notar (Max Merker). Joel Schweizer

Temporeich erzählt, hervorragend gespielt, mit schrillen, ja gar skurril anmutenden Figuren, feierte Molières Bühnenklassiker «Der eingebildete Kranke» am Samstagabend Premiere. Das Solothurner Stadttheater Tobs war gut besucht, die Unterhaltung gelungen.

Auf die hat Regisseurin und Tobs-Schauspieldirektorin Katharina Rupp gesetzt. In ihrer Inszenierung rechnet das Stück rund um den hypochondrischen Argan «mit den Heilsversprechen der Alternativmedizin und der Kommerzialisierung der Pharmaindustrie ab – und bietet in Pandemiezeiten die Möglichkeit, endlich mal wieder über die kleinen Gebrechlichkeiten, Alterserscheinungen und Eitelkeiten zu lachen», so im Wortlaut der Medienmitteilung.

Schräg bis skurril

Zu lachen gab es tatsächlich viel. Weniger über die Gebrechlichkeiten- Argan hat ja kaum welche – als über die schrägen bis skurril anmutenden Figuren, schrill gezeichnet, teils etwas platt geraten. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang etwa die Rolle des Notars, gespielt von Max Merker, oder Cléante, der Geliebte von Argans Tochter, besetzt durch Simon Rusch.

Die Kostüme, von Cornelia Brunn, überraschen. Ja sie überspannen punktuell den Bogen des guten Geschmacks. Beim Notar etwa lässt sich die Überlegung anbringen: Spiegelt sich die Widerlichkeit seines Charakters in der Widerlichkeit seines Auftritts?

Toinette (Antonia Scharl) misst Argan (Günter Baumann) den Blutdruck. Joel Schweizer

Zum Glück ist da Toinette, besetzt von Antonia Scharl. Ganz in Rosa gekleidet, mit weissen Plateau-Schuhen, die an die Raver-Szenen der 90er-Jahre erinnern, führt sie geschickt durch den Abend. Früh zeichnet sich ab: Toinette kann man vertrauen, sie hat die Fäden in der Hand, sie wird die Geschicke klug lenken. Wenn auch auf ihre ganz eigene sonderbare Weise.

Katharina Rupp hat für diese Inszenierung das Stück leicht angepasst. Wie sie im Programmheft schreibt, dringe Molières Stimme vor allem in den Figuren des Béralde und der Toinette durch.

«Heute, nach einem millionenfach potenzierten Fortschritt der Medizin, und gerade während dieser Pandemie, nähme Béraldes Haltung im Original-Molière die eines Querdenkers ein, was der Grundidee Molières gefährlich widersprechen würde», ist dort weiter zu erfahren.

«Daher haben wir in dieser Fassung Medizin und Ärzteschaft nicht grundsätzlich verteufelt, sondern die Medizin aufgeteilt in eine wissenschaftlich fundierte Schulmedizin und in die der Pseudotherapien.» Schade, eigentlich. Wäre nicht genau das spannend gewesen?

Ein 350 Jahre altes Stück, aktuell in heutigen Pandemiezeiten

Dass einem unterhaltsamen Theaterabend die Coronapandemie als Thema, oder sogar auf der Bühne, im Wege steht, ist verständlich. Die Ansprüche an das Theater sind vielfältig. Dennoch hätte es auch äusserst interessant sein können, den Original-Molière durch diese heutige «Brille» zu sehen, tabulos, mit all seinen Kontroversen.

Von links: Argan (Günter Baumann), sein Bruder Béralde (Mario Gremlich) und Thomas Diafoirus (Aurelius Thoss). Joel Schweizer

Molière feiert dieses Jahr seinen 400. Geburtstag. «Der eingebildete Kranke», 1673 uraufgeführt, war die letzte Komödie, die der Hofdichter von Louis XIV geschrieben hat. Die Ironie des Schicksals wollte, dass er nach einer Aufführung des «Eingebildeten Kranken» noch im Kostüm des Argan mit 49 Jahren verstarb.

«Wüsste er, wie aktuell seine Medizin-Satiren heute wieder sind», schreibt Daniele Muscionico in einem informativen Artikel anlässlich des 400sten, «er amüsierte sich wie damals der König in seinen Stücken – royal.»

