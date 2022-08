Solothurner Tobs-Schauspieler Günter Baumann im Porträt

Theater Nach 15 Jahren im Schauspielensemble Biel-Solothurn: «Am Ende ist Theater eine Frage der Chemie» Am Aareufer spricht der Schauspieler Günter Baumann über Intimität, tödliche Routine und über sein Vorhaben, in Solothurn dauerhaft sesshaft zu werden. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 12.08.2022, 18.00 Uhr

Der Schlüssel, um grosse Emotionen zu spielen, liege darin, ganz klein zu werden, weiss Schauspieler Günter Baumann. José R. Martinez

«Ich war noch nie so lange an einem Ort», sinniert Günter Baumann bei einem Gespräch am Aareufer, an einem der heissesten Tage des Jahres. Es möge auch eine Alterserscheinung sein, räumt er ein, aber «wir sind hier angekommen».

Eigentlich sei das von einem Tag auf den anderen passiert. Und das liege ganz klar an Solothurn, ist Baumann überzeugt. An den Menschen, an der Lage, an der Umgebung. Auch an der Kultur. Die Kinder waren drei und zehn Jahre alt, als die Familie von Bregenz in die Barockstadt zog.

Inzwischen ist der Sohn flügge, die Tochter erwachsen. Baumann hat sich zum Bleiben entschieden. Sesshaft werden ist in der Theaterbranche eher unüblich. Ein festes Engagement mit einem Zweijahresvertrag, wie er ihn bei Schauspieldirektorin Katharina Rupp hatte, eher die Ausnahme.

«Man weiss nie, wie es weitergeht.»

Jetzt scheint nach 15 Jahren wieder so ein Moment zu sein in Baumanns Leben. Ein Wechsel in der Direktion steht an – Patric Bachmann und Oivier Keller werden 2024 auf Rupp folgen. Was das für Baumann beruflich bedeutet, ist ungewiss.

Persönlich aber ist klar: Er wird in Solothurn bleiben. «Wir, das heisst meine Frau und ich, haben uns kürzlich gemeinsam dafür entschieden.» Sie sei hier gut eingebunden, er auch ganz glücklich. Vielleicht seien sie «reif für eine Kleinstadt». 2024 wird Baumann 60 Jahre alt.

Konfrontation mit sich selbst

«Theaterspielen ist immer Gruppendynamik. Das ist wie bei einer Fussballmannschaft.» Und dies sei zentral, um die nötige Qualität zu erreichen. Katharina Rupp sei eine grosse Verfechterin des Ensemblegedankens, diesen habe er mit ihr geteilt. «Die Tendenz in der Branche aber geht woanders hin.» Flexibilität, freie Zusammenarbeiten für jeweils eine Spielzeit.

Günter Baumann (Zweiter v. r.) in «Die Panne» von Friedrich Dürrenmatt. Joel Schweizer

Das habe schliesslich einen Einfluss auf die Qualität. Worin diese bestehe? «Gutes Theater konfrontiert einen mit sich selbst.» Es gehe nicht um eine Nabelschau, vielmehr müsse es «mit einem selbst zu tun haben, wenn man da drin sitzt». Im optimalen Fall zeige es einen neuen Blickwinkel auf. Und handwerklich müsse es so gut gemacht sein, dass nichts dabei störe.

Am Ende sei die Arbeit im Ensemble eine Frage der Chemie. Der Schauspieler sagt dazu:

«Es entsteht eine Nähe, mit der man auch umgehen lernen muss, weil sie auf Zeit ist.»

Es seien intime Prozesse, die passieren. «Und darauf zu achten, war Rupps grosse Stärke.» Intimität heisse auch, etwas preiszugeben, sich zu öffnen, das Publikum ‹reinschauen› zu lassen. «Dann passiert dieser magische Mensch-zu-Mensch-Kontakt.» Es gehe dabei um Vertrauen in sich und die Mitspieler.

Tödliche Routine

Gerade wenn man etwa ganz grosse Emotionen spielen muss, liege der Schlüssel darin, ganz klein zu werden. «Als junger Schauspieler ringt man darum, versucht, diese grossen Gefühle zu schaffen. Man kann denen kaum gerecht werden.» Stattdessen sehe er heute die Wichtigkeit darin, wegzulassen, zu reduzieren, bis nur noch das Wesentliche als nackter Kern bleibe.

«Dann passiert auf der Bühne etwas, was ich nicht in der Hand habe. Was aber doch in seiner ganzen Tiefe da ist.»

Wenn er solche Momente erlebe, dann sei er persönlich einen Schritt weiter gekommen.

Baumann arbeitet gern mit jungen Kolleginnen und Kollegen. «Sie bringen mich auf den Ursprung zurück.» Denn Routine sei tödlich, am Theater. Wohl nicht nur dort. Entscheidend sei die Frage: «Wofür brennen wir?», und weiter: «Wenn wir nicht brennen, geschieht nichts beim Publikum. Dann entsteht bloss gepflegte Langeweile.»

Existenzängste und das Gefühl von Sicherheit

Günter Baumann weiss sich als festes Ensemblemitglied in einer privilegierten Lage. Gerade in den vergangenen zwei Jahren hatte er die Sicherheit eines Gehalts, auch als das Theater coronabedingt geschlossen wurde. In der Branche aber seien schwere Existenzängste aufgekommen. Sie hielten sich bis heute.

«Ich fürchte, dass in der jüngsten Vergangenheit ein Prozess in Gang gesetzt wurde, der dazu führen wird, dass in zehn Jahren die Theaterlandschaft im deutschsprachigen Raum anders aussieht als jetzt.»

Und was ist seine persönliche Antwort darauf? «Dass wir gutes Theater machen. Dass das Publikum einen Benefit hat, wenn es ins Theater geht.» Es sei im Übrigen längst nicht mehr der Fall, dass ‹man› in eine Theatervorstellung geht, weil ‹man› das macht.

Seit langer Zeit sei die Branche finanziell am Limit, da sei nichts mehr einzusparen. Corona hat die Situation verschärft. Die Zuschauerzahlen an den grossen Häusern seien bei 60 Prozent im Vergleich zu jenen vor 2020. «Solothurn ist da die grosse Ausnahme.» Jedenfalls vom Gefühl her habe er auch in der vergangenen Saison für ein zahlreiches Publikum gespielt. Möge das so bleiben.

