Theater In Solothurn fühlt sie sich «sehr wohl und gesehen» – wie die Schauspielerin Atina Tabé Klischees zuwiderläuft Atina Tabé ist seit bald einer Dekade im Ensemble des Theaters Biel Solothurn. Sie spricht über Zugehörigkeiten, die Musik und die Kraft aus der Mitte. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Atina Tabé lebt ihre Berufung als Schauspielerin und als Mutter. Hanspeter Bärtschi

Bordeauxroter, knielanger Mantel, die dunklen Haare offen: Atina Tabé, 38, biegt in Solothurn aus der Schaalgasse in den Landhausquai. In je einer Hand eine grosse Kaffeetasse. Abgemacht war an der Aare. Dass sie den Kaffee gleich selbst mitbringt, überrascht. Guter Milchschaum sei Ehrensache, erklärt sie. Ihr Akt aber verrät: Herzlichkeit ist eine Gabe.

Auf der flachen Treppe, die letzten Sonnenstrahlen des Tages im Gesicht, spricht Atina Tabé vom Theater, von Berlin-Neukölln, von Gesellschaftlichem und Familiärem. Von Minderheiten, vom Gesang. Seit 2014 ist sie im Ensemble des Theaters Biel Solothurn (Tobs), beim bevorstehenden Direktionswechsel wird es eine Dekade sein.

«Ich fühle mich sehr wohl und gesehen», sagt sie und bezeichnet die Zeit bisher als eine sehr bereichernde. Mit «gesehen» meint sie, dass Katharina Rupp bei der Besetzung der Rollen Atina Tabés Potenzial in seinem ganzen Spektrum ausschöpft, was nicht selbstverständlich sei.

«Ganz am Anfang meiner Karriere musste ich feststellen, dass die Rollen, die mir angeboten wurden, aufgrund von Äusserlichkeiten auf das Klischee ‹Ausländerin› reduziert waren.»

Diese Limitierung habe sich im Lauf der Zeit gewandelt, nicht zuletzt auch dank der Solothurner Schauspieldirektorin. «Sie hat mich von Anfang an gesehen.» Nicht auf ihr Äusseres reduziert zu werden, bedeute für Atina Tabé in gewisser Hinsicht auch eine Art Heilung.

Von Berlin nach Solothurn

Limitierung, die Zementierung von Klischees – das ist Atina Tabé zuwider. Selbstverständlich: Ausschliesslich die Frau mit Kopftuch zu spielen, das kann einer Künstlerin nicht reichen.

Bevor Atina Tabé nach Solothurn kam, war sie in Deutschland und Österreich als freie Schauspielerin tätig und sang in der Berliner Band Laing, als die Anfrage von Rupp sie erreichte. «Ich fand das interessant.» Bereut hat sie ihre Zusage keinen Moment. Auch wenn es bedeutete, dass sie von Berlin nach Solothurn zog, ihre Familie und Freunde zurückliess. Die Kleinstadt habe sie weder beengt noch gelangweilt. Sie sagt:

«Die Verbindung des Publikums zum Theater hier ist beeindruckend.»

Seit zweieinhalb Jahren ist Atina Tabé Mutter. «Katharina Rupp war bereit, ein familientaugliches Modell zu schaffen, bei dem wir uns eine Stelle teilen können.» Ihr Partner Matthias Schoch ist ebenfalls festes Ensemblemitglied am Tobs. Dass ernst gemeinte familienfreundliche Arbeitsbedingungen eine Seltenheit sind, nicht nur am Theater, versteht sich von selbst.

«Reglemente von Menschen, die keine Kinder gebären»

«Viele Regelungen, zum Beispiel, dass ein Vater nach der Geburt seines Kindes nur ein paar wenige Tage der Arbeit fernbleiben kann, sind Relikte aus einer Zeit, als die Männer noch keine Kinderwagen geschoben haben.» Das werde den Männern schlicht nicht gerecht. Auch dass eine Frau dreieinhalb Monate nach der Entbindung wieder am Arbeitsplatz stehe, einsatzbereit wie vor der Geburt ihres Kindes – «das kann man einfach nicht verlangen. Das sind Reglemente von Menschen, die keine Kinder gebären».

Dass sie auch als Mutter ihre Berufung lebt, ist keine Frage. Weder für sie noch für ihren Partner. «Nur eine glückliche Mutter ist eine gute Erzieherin», zitiert sie die Lyrikerin Mascha Kaléko.

Atina Tabé hat bereits als Kind «ganze Bücher auswendig gelernt», erinnert sie sich. Die Freude am gesprochenen und gesungenen Wort sei ihre Motivation. Sie liebe diesen sehr alten Beruf, und ja, dass die Schauspielerei zu etwas ganz Grundsätzlichem einer Gesellschaft, zum Menschsein gehört, übe auch einen gewissen Sog aus. Es sei ihr von grosser Wichtigkeit gewesen, sich nach der Geburt ihrer Tochter körperlich wieder gut zu fühlen, kräftig. «Denn auf der Bühne brauche ich mich, meinen Körper. Die Kraft aus der Mitte.»

«Es ist ein absolutes Schicksal, wo du auf die Welt kommst»

Seit sie sich erinnern kann, trägt Atina Tabé nicht nur die Schauspielerei, sondern auch den Gesang im Herzen. «Ich liebe sie beide, wie man Kinder liebt. Obwohl sie für sich je ganz anders sind, kann ich nicht sagen, dass ich eines lieber hätte als das andere.» Und was für sie die Faszination ausmache? «Die Fähigkeit, mit Schallgeschwindigkeit in dein Herz zu brechen – diese Zauberkraft ist grossartig.»

Für ihr eigenes Stück «Ferferi فرفری – Vom Ankommen und Fernbleiben», das Katharina Rupp in der vergangenen Spielzeit inszenierte, hat Atina Tabé nicht nur geschrieben, sondern auch gezeichnet und komponiert. «Mit dem Stück wollte ich eine Hand reichen, Erfahrungen von Geflüchteten erfahrbar machen.»

Zukünftig dürste es sie danach, mehr zu singen. Und: «Das Medium des Stückeschreibens hat sich mir eröffnet.» Unverkennbar, Atina Tabé hat Lust zu erkunden, was in ihr ist. Dass ihre iranische Herkunft dabei prägend ist, lässt sich nicht von der Hand weisen.

«Ich bin sehr interessiert daran, Verbindungen zu schaffen. Zum Beispiel: Was passiert, wenn ich das Alphorn mit der persischen Tar kombiniere?»

Als Frau und mit Migrationshintergrund gehöre sie gleich zwei unterrepräsentierten Gruppen an und es sei eine Lebensaufgabe, damit umzugehen. «Es ist ein absolutes Schicksal, wo und als was du auf die Welt kommst.» Und die Mehrheit habe die Aufgabe, zu den Minderheiten zu schauen. So verstehe sie Gesellschaft. «Erst dann kommen wir an einen Punkt, wo die Herkunft, die Zugehörigkeit zu Minderheiten nicht mehr Hauptthema sein muss und wir als Gesellschaft wachsen können.»

2021 wurde Atina Tabé mit dem Förderpreis der Kulturstiftung Kurt und Barbara Alten ausgezeichnet. Ab November und dann auch im kommenden Jahr wird sie nicht nur am Tobs, sondern mit «Ferferi» auch an renommierten Theaterfestivals, etwa in Kiel und Graz, vertreten sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen