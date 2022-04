Theater Biel-Solothurn: Russische Gastsänger entlassen

Theater Biel-Solothurn Intendant Kaegi ist konsequent: Wer sich nicht vom Putin-Regime distanziert, kann nicht mehr auftreten Tobs-Intendant Dieter Kaegi hat russische Gastsänger freigestellt. «Es liegt ein Schatten über der ganzen russischen Kultur», sagt Kaegi. Für ihn ist klar: Es verbietet sich nicht nur Künstler zu engagieren, die sich nicht vom Putin-Regime distanzieren. Zurzeit seien auch Werke russischer Komponisten zu meiden. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 07.04.2022, 13.00 Uhr

Hat eine klare Haltung: Intendant Dieter Kaegi. Michel Lüthi

Auf allen Medien-Kanälen wird zum Boykott gegen russische Künstler und zur Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. Immer mehr Kulturinstitutionen solidarisieren sich mit der Ukraine. Auch das Theater Biel-Solothurn. Tobs-Intendant Dieter Kaegi hat die russischen Gastsänger freigestellt, die für die abgesagte «Mazeppa»-Produktion und Ersatzkonzerte engagiert waren.

Die für die nächste Spielzeit geplante Rubinstein-Oper «Der Dämon» kippte er aus dem Programmheft. In seinem Irland-Festival wird er keine russische Delegation empfangen und vorerst auch nirgends russische Komponisten aufführen.

Warum haben Sie die Sänger aus Russland nicht bereits früher entlassen?

Dieter Kaegi: Heute beurteile ich die Situation von Künstlern aus Russland anders als zwei Tage nach Kriegsbeginn. Heute erwarte ich, dass sich ein russischer Gastsänger die Frage stellt, bleibe ich hier im Westen oder kehre ich in ein kriegführendes Land zurück? Leider fehlt jungen Sängern, die eine internationale Karriere anstreben, oft die Sensibilität dafür.

Selbstverständlich hegen Menschen, die zuhause mit Falschinformationen indoktriniert worden sind, eine andere Sichtweise als wir. Doch mittlerweile hatten sie genügend Zeit und Möglichkeiten, sich dank den westlichen Medien ein klares Bild über die Situation in der Ukraine und Kriegstreiber Putin zu machen. Wer sich trotzdem immer noch nicht von Putins Politik abwendet, darf bei uns nicht auftreten.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dieser Überzeugung?

Die drei aus Russland stammende Sänger Aleksei Isaev, Igor Morozov und Askar Abdrazakov werden nach den Betriebsferien nicht nach Biel zurückkehren. Ich vertrete da eine ganz klare Haltung. Die Gräuel und Grausamkeiten dieses Krieges verbieten jemanden zu engagieren, der sich nicht vom System Putin distanziert.

Das Stück «Mazeppa» im Theater Biel Solothurn. zvg

Am 20. April steht das nächste Konzert «Verdi per la pace» auf dem Programm. Wer wird für die Russen singen und ist das Orchester wieder vollzählig?

Mit Michele Govi und Diego Silva sind zwei hochkarätige «Einspringer» bereit, an den Konzerten zu singen. Bariton Michele Govi gehört zu den Publikumslieblingen und Tenor Diego Silva debütierte bereits an der Metropolitan Opera und hat vor ein paar Jahren bei uns in «La Traviata» gesungen. Die zwei werden zusammen mit dem Chor sowie Sängerinnen und Sängern unseres Hauses, unter der Leitung des designierten Generalmusikdirektors Yannis Pouspourikas, einen packenden Abend gestalten. Da die russischen Gastsänger fehlen, nehmen die ukrainischen Orchestermusiker nun wieder ihren gewohnten Dienst auf.

Sie haben die ebenfalls aus Russland stammende Eugenia Dushina nicht erwähnt. Wird sie auch suspendiert?

Eugenia Dushina lebt seit vielen Jahren in Wien und hat sich von Beginn weg deutlich für den Frieden und gegen den Krieg ausgesprochen. Sie mit den anderen gleichzusetzen, wäre äusserst unfair.

Europaweit werden russische Künstler, Musiker und Filmemacher von Veranstaltungen und Wettbewerben ausgeschlossen. Doch wie weit soll der Boykott gehen, darf man keine Werke von russischen Komponisten mehr aufführen?

Mazeppa abzusetzen war eine moralische und menschliche Notwendigkeit. Ende Februar konnten wir noch nicht voraussehen, ob sich der russische Angriff auf die Ukraine als kurzer Krieg oder als anhaltender Zustand entwickeln wird. Für den Betrieb als solchen war nicht nur die Kriegssituation ein Schock, sondern auch das Absetzten der bis anhin grössten und anspruchsvollsten Opernproduktion. Der Entscheid wurde intern verstanden, frustrierte trotzdem. Wir hofften, bald wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Doch dem war nicht so.

Und nun, nach den unvorstellbaren Gräueln, die in Butscha passierten, ist eine Wiederaufnahme sowieso undenkbar geworden. Im Augenblick muss man Werke russischer Komponisten meiden. Wir wollten ursprünglich nächste Saison Anton Rubinsteins Oper «Der Dämon» auf die Bühne bringen. Dieses Projekt ist nun auch vom Tisch.

Generell bin im Moment gegen Neuproduktionen des russischen Repertoires, da liegt nun einfach ein Schatten über der ganzen russischen Kultur. Ich leite ein Festival in Irland und plante, das Bolschoi-Opernstudio als Gast zu präsentieren. Nun habe ich diese staatliche Kulturinstitution ausgeladen und ein Konzert mit Musikern und Musik aus der Ukraine angesetzt.

Aufführung «Les liaisons dangereuses» im Theater Orchester Biel Solothurn Tobs. Suzanne Schwiertz

Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Russland, seiner Kultur und Sprache?

Ich liebe die russische Sprache und Musik. Ich habe einige Opernprojekte in Russland realisiert und kann in der Landessprache kurze Regieanweisungen geben. Die Macht des Putin-Apparates bekam auch ich zu spüren. Als ich in Jekaterinenburg «Eugen Onegin» inszenierte, überbrachte ein hoher Funktionär Putins Befehl, dass kein Alkohol, also keine Wodka-Flaschen, auf der Bühne gezeigt werden dürfen. Da dämmerte mir, wie umfassend die staatlichen Kontrollen und wie einengend der Alltag dort sind.

Sehen Sie einen Hoffnungsschimmer, was die russische Kultur angeht?

Zuerst hoffen wir alle, dass dieser unsägliche Krieg bald endet, die Ukrainerinnen und Ukrainer in Frieden leben dürfen. Die Narben werden bleiben, die Wunden nicht so schnell heilen. Das Kriegs-Stigma wird den russischen Künstlern und Komponisten noch lange anhaften.

Es wird Zeit brauchen, bis russische Werke wieder schrankenlos akzeptiert werden. Ein Prozess wie in der Nachkriegszeit, als umstritten war, ob Wagner in Israel gespielt werden darf. Diese Frage wird sich künftig in Bezug auf Europa und Mussorgsky, Tschaikowsky, Borodin und andere stellen. Doch ein Hoffnungsschimmer bleibt: Viele junge russische Künstler setzen sich für den Frieden ein. Auch junge Russen bei uns im Opernstudio engagieren sich dafür. Ein vielversprechender Anfang.

