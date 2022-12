Teurer Streit Solothurner Hausbesitzer verliert vor Bundesgericht: Nicht der Hagel verursachte die Schäden am Dach Ein Solothurner Hausbesitzer verlangte bis vor Bundesgericht, dass die Gebäudeversicherung die Reparaturkosten für sein Dach übernimmt. Doch auch die höchste Instanz findet, dass weder Sturm noch Hagel die Schäden verursacht haben. Nebst dem Dach muss der Mann nun auch noch die Gerichtskosten bezahlen. Urs Mathys Jetzt kommentieren 21.12.2022, 11.30 Uhr

Muss den Schaden nicht bezahlen: die Solothurner Gebäudeversicherung. Oliver Menge

Die Schadenmeldung bei der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) tönte einigermassen dramatisch: Heftiger Hagel und Sturmwinde hätten am 28. Juni 2021 dazu geführt, dass die Oberflächenbeschichtung des Eternitdachs abgesplittert sei. Die beiden Dachfenster seien seither nicht mehr dicht und es drücke Wasser rein, ebenso wie auch beim Kamin im Wintergarten an der Aussenwand. Und schliesslich sei beim Eingangsvordach ein kleiner Eternit-Abschluss weggedrückt worden.

Als Sturmwind gilt gemäss SGV-Skala Wind mit einer Geschwindigkeit von mindestens 63 km/h – oder Böenspitzen von mindestens 100 km/h. Die Messdaten an einem «nahegelegenen Flugplatz» hielten damals eine maximale Windgeschwindigkeit von 62,96 km/h fest. Weil sich damals Schadenmeldungen häuften, ging die SGV für den 28. Juni 2021 von einem tatsächlichen Sturmereignis aus.

Im vorliegenden Fall erteilte die SGV nach einem Augenschein vor Ort aber lediglich für die Dachdeckerarbeiten am Eingangsvordach eine Kostengutsprache im Betrag von 400 Franken. Dagegen seien die anderen Mängel an Dachfenstern und Kamin keine Elementarschäden im Sinne des Gesetzes. Gleiches gelte auch für die Farbabplatzungen am Eternitdach, die auf den Alterungsprozess (Verwitterung, Abnützung) zurückzuführen und somit nicht ersatzpflichtig seien.

Hausbesitzer beklagt willkürlichen Entscheid

Mit diesem abschlägigen Bescheid mochte sich der Hausbesitzer aber nicht zufriedengeben. Er erhob gegen die Verfügung der SGV Beschwerde: zunächst beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn und – nach deren Abweisung – am 25. März 2022 auch in «Lausanne».

Vor dem Bundesgericht verlangte er, dass die Angelegenheit zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen sei. Im Hinblick darauf sei bezüglich der Schadensursache für die Absplitterungen am Eternitdach sowie die undichten Fenster und deren Folgeschäden eine Expertise in Auftrag zu geben und die Höhe der zu entschädigenden Schadensumme festzustellen.

Weiter rügte der Hausbesitzer, dass das Verwaltungsgericht seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe und der Begründungspflicht nicht ausreichend nachgekommen sei, indem es seinen Beweisantrag auf Erstellung einer Expertise verweigert habe.

Bundesgericht: Kein typisches Hagelbild

Das Bundesgericht sieht die Sache nun aber in seinem jüngst veröffentlichten Urteil anders: Es weist die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs als unbegründet zurück. Nach den «nicht offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz» weise das Dach des Beschwerdeführers tatsächlich keine für ein Hagelbild typischen Spuren auf: Die auch fotografisch dokumentierten Farbabplatzungen im Eternitdach in Form von weissen Kratzspuren und Striemen würden auch nach Expertenmeinung nicht dem typischen Hagelbild (punktweises Absplittern oder Aufkratzen) entsprechen.

«Der in antizipierter Beweiswürdigung vorgenommene Verzicht auf eine Expertise zum Zusammenhang zwischen Elementarschadenereignis und dem geltend gemachten Schaden erscheint daher insofern nicht als geradezu willkürlich», hält «Lausanne» fest.

Der Beschwerdeführer vermöge nicht aufzuzeigen, dass die geltend gemachten Schäden – ausser jene am Eternitvordach – vom gemeldeten Sturm- bzw. Hagelereignis verursacht worden seien, so das Bundesgericht abschliessend. Es weist die Beschwerde als unbegründet ab und brummt dem Hausbesitzer die Gerichtskosten von 2000 Franken auf.

Urteil 2C­_249/2022

