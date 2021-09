Analyse Übersicht aller Anbieter: So stark steigen die Krankenkassenprämien im Kanton Solothurn für 2022 Im Kanton Solothurn steigt die mittlere Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im nächsten Jahr um 0,4 Prozent. Ob CSS, Visana, KPT oder Assura: Je nach Krankenkasse sind die Prämienanstiege unterschiedlich. Christoph Krummenacher, Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 28.09.2021, 17.29 Uhr

Der Kanton Solothurn gehört nicht zu den 14 glücklichen Kantonen, in denen die Prämien im Schnitt sinken. Solothurnerinnen und Solothurner müssen durchschnittlich 1.20 Franken mehr bezahlen für ihre Krankenkasse. Konkret schlagen die Kosten um 0,4 Prozent von 314.70 Franken (2021) auf 315.90 Franken auf.

Je älter, desto grösser der Aufschlag

Für Erwachsene ab 26 Jahre schenkt es am meisten ein: Sie zahlen 2022 durchschnittlich 1.40 Franken mehr, eine Erhöhung um 0,4 Prozent. Konkret: Neu kostet die monatliche mittlere Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (inklusive Wahlfranchisen und Modelle) 373.20 Franken. Im Jahr zuvor lag dieser Wert bei 371.80 Franken.

Für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren steigt die Prämienbelastung im Durchschnitt um 0,3 Prozent auf 255.30 Franken. Die Differenz beträgt 90 Rappen zum Vorjahr. Für Kinder bis 18 erhöht sich die mittlere Prämie um 0,2 Prozent oder um 20 Rappen auf 96.50 Franken.

Agrisano-Versicherte müssen tiefer in die Tasche greifen

Nicht nur das Alter entscheidet, wie sich die Prämien der Grundversicherung im nächsten Jahr ändern. Je nach Versicherer steigen die Kosten um über 6,5 Prozent – oder sie sinken um bis zu 3,5 Prozent. In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie sich die Prämie Ihrer Krankenkasse verändert (wählen Sie dazu Ihre Franchise).

Prämien sinken in 14 Kantonen

Besonderen Grund zur Freude dürfen die Versicherten in den Kantonen Genf, Waadt, Freiburg, Neuenburg, Wallis, Jura, Bern, Baselland, Basel-Stadt, Tessin, Graubünden, Zürich, Zug und Schwyz haben. In diesen Kantonen sinkt die Prämienlast im nächsten Jahr. Am stärksten in Basel-Stadt (-2,1 Prozent) und Genf (-1,5 Prozent).

Am deutlichsten profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner der Kantone Basel-Stadt, Genf, Graubünden, Wallis, Baselland und Schwyz. Die Prämien fallen dort alle mehr als der schweizweite Durchschnitt von -0,2 Prozent.

Der Kanton Solothurn kommt mit 0,4 Prozent Zunahme vergleichsweise gut weg. Die Portemonnaies von Einwohnerinnen und Einwohner in Glarus oder Obwalden werden mit über einem Prozent mehr belastet.

Einsparpotenzial bei Krankenkassenprämien berechnen

Auf www.priminfo.ch steht der Bevölkerung ein Prämienrechner zur Verfügung. Grundlage sind alle vom BAG genehmigten Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für 2022. Die Versicherten finden auf dieser Website die Versicherungsangebote aller Krankenversicherer. Sie können die Prämien nach ihrer Höhe sortieren und damit ihr Einsparpotenzial berechnen. Dazu genügt die Angabe von Wohnort, Alter, Versicherungsmodell, Franchise und aktuellem Krankenversicherer.

Nur die ausgeschütteten Reserven verhinderten den Prämienanstieg vorerst

Wie Bundesrat Alain Berset an der heutigen Medienkonferenz erklärte, konnte die mittlere Prämie über die ausgeschütteten Reserven um 1,2 Prozent gedrückt werden. Das bedeutet im Umkehrschluss: Ohne Reserven wären die Prämien um rund einen Prozentpunkt gestiegen.

Der Bundesrat führt das auf die von ihm erlassene Verordnung zurück. Diese gibt den Versicherern vor, dass sie die Prämien möglichst knapp berechnen müssen – und die Reserven in diese Berechnung einfliessen müssen. Konkret: Für 2022 hat der Bundesrat einen Reservenabbau in der Höhe von 380 Millionen Franken bewilligt. 2021 genehmigte er noch

28 Millionen.

Bundesrat Alain Berset spricht an einer Medienkonferenz zu den Krankenkassenprämien 2022 am Dienstag, 28. September 2021, in Bern. Keystone

Steigen die Kosten nächstes Jahr wieder?

Grundsätzlich müssen die Prämien die anstehenden Gesundheitskosten decken. Doch wie sich die Coronakrise auf das Gesundheitssystem und dessen Kosten auswirkt, ist noch komplett offen, wie der Bundesrat sagt. Die derzeit vorliegenden Daten reichten noch nicht aus, um verlässliche Schlüsse zu ziehen. Der Bundesrat will bis Ende 2022 einen Bericht zu diesem Thema veröffentlichen.