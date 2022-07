Tempokontrollen Dreijähriges Pilotprojekt: Kantonspolizei Solothurn veröffentlicht Standorte der «Blitzer» Seit heute veröffentlicht die Polizei Kanton Solothurn im Rahmen eines Pilotprojekts unter www.so.ch/radar die Standorte der stationären und semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen. 14.07.2022, 10.31 Uhr

Die Solothurner Automobilisten sollen erfahren, wann und wo die mobilen «Blitzer» aufgestellt werden Ralph Ribi

In einem parlamentarischen Auftrag vom September 2021 wurde der Regierungsrat gebeten, die nötigen Rechtsgrundlagen zu schaffen, um die Standorte der stationären und semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen zu veröffentlichen. In seiner Stellungnahme zeigte sich der Regierungsrat offen für das Anliegen. Er hat die Polizei beauftragt, die Standorte im Rahmen eines Pilotprojekts auf angemessene Weise zu veröffentlichen (vgl. RRB Nr. 2021/1833 vom 6. Dezember 2021). Der Kantonsrat stimmte diesem Beschluss der Regierung im Mai 2022 zu.

In Erfüllung des Auftrags veröffentlicht die Kantonspolizei Solothurn seit 14. Juli 2022 im Internet über die Website so.ch/radar die Standorte der jeweiligen Anlagen. Die Liste der semistationären Standorte wird wöchentlich aktualisiert. Aufgelistet seien auch die stationären Anlagen auf den Autobahnen sowie in den Gemeinden Grenchen, Olten, Solothurn und Winznau, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in ihrer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Mit der Praxisänderung startet die Kantonspolizei Solothurn gleichzeitig die vom Kantonsrat verlangte Auswertung des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts. Die Kantonspolizei schreibt:

«Während drei Jahren werden Daten erhoben, die Aussagen zu den Auswirkungen und zum Nutzen der Standortangaben ermöglichen sollen, etwa in Bezug auf das Unfallgeschehen und die Übertretungsquoten.»