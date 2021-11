Telefonseelsorge «Wir verhalten wir uns neutral, auch in der Impffrage»: Hochkonjunktur bei der Dargebotenen Hand Die Rufnummer 143 hat den Hörer am Puls der Gesellschaft. Die Pandemie äusserte sich zuerst in Ängsten vor einer Infektion, nun treten Aggression und Frustausbrüche in den Vordergrund. Daniela Deck Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Eine Mitarbeiterin der Dargebotenen Hand nimmt sich Zeit für die Sorgen und Ängste der Mitmenschen. Gaetan Bally/Keystone

Die Telefone laufen heiss: mehr Konflikte in Partnerschaften, mehr Gespräche mit Suizidneigung und die Angst vor Ansteckung als komplett neue Dimension. Die Dargebotene Hand ist seit Beginn der Pandemie gefragter denn je. Die Schichten mussten verstärkt werden, um den Ansturm auf die Rufnummer 143 respektive den Chat auf 143.ch zu bewältigen, besonders während des Lockdowns. Vermehrt wenden sich auch jüngere Leute an die Telefonseelsorge.

Dabei unterhält die Anlaufstelle im Kanton Solothurn gar keinen Stützpunkt. Gemäss Telefonvorwahl werden die Hilfesuchenden nach Biel oder Aarau zugewiesen.

Neben Parallelen weisen die beiden Regionalstellen deutliche Unterschiede auf, zum Beispiel bei den Finanzen und der Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Christophe Amstutz, Geschäftsleiter der Regionalstelle Nordwest (Sitz in Biel), und Christina Hegi Kunz, Geschäftsleiterin der Regionalstelle Aargau-Solothurn Ost, berichten über ihre Erfahrungen in den letzten zwei Jahren.

Bei beiden Regionalstellen hat die Nachfrage seit Beginn der Pandemie um zehn Prozent zugenommen. Im Osten hat der Chatkanal (zwölf Stunden pro Tag bedient) sogar um 17,5 Prozent zugelegt. Auch im Westen wäre die Nachfrage gross, doch mangels Personal kann der Kanal nur abends für drei Stunden bedient werden (sonntags sechs Stunden).

Zunahme von Suizidneigung sorgt für Beunruhigung

«Was mir Angst macht, ist die markante Zunahme der Gespräche mit suizidaler Absicht», sagt Amstutz. Im Vergleich zum Jahr 2019 habe diese Thematik seither um 15 Prozent zugelegt. Konflikte in Paarbeziehungen hätten um 16 Prozent zugenommen. Beides deckt sich mit den Beobachtungen von Hegi: «Gerade die Gespräche rund um Suizidalität bewegen sich seit Beginn der Pandemie konstant auf hohem Niveau, deutlich über dem, was wir uns zuvor gewohnt waren.»

Nie da gewesen in der Sorgenliste der Dargebotenen Hand war die Furcht vor einer Infektion. Das habe sich besonders zu Beginn der Pandemie beobachten lassen, so Hegi. Inzwischen sei diese Angst weitgehend abgeflaut, wenn auch Corona in den meisten Gesprächen präsent sei.

An die Stelle der Infektionsangst getreten seien Ausbrüche von Aggression. «Hier zeigt sich deutlich, dass wir als Gradmesser der Gesellschaft fungieren», sagt Hegi.

«Es kommt häufiger vor als früher, dass die Leute am Telefon gleich loszetern, unsere Mitarbeitenden beschimpfen oder gar bedrohen.»

Der eigenen Gesundheit zuliebe würden sich die Mitarbeitenden in solchen Situationen klar abgrenzen, denn: «Wir sind nicht der Abfallkübel der Nation.» Aggressionsausbrüche stellt auch Amstutz seit dem Frühling vermehrt fest. «Wir sind und bleiben beim 143 an der Front», sagt er dazu. Dabei seien politische und religiöse Neutralität oberstes Gebot. Dazu nennt er ein Beispiel: Eine Empfehlung in der Impffrage sei für die Beratenden tabu.

Neben den «Stammgästen», die im Westen fast die Hälfte aller Gespräche ausmachen und im Osten ein knappes Drittel, verzeichnet Amstutz eine Zunahme von Erstkontakten in der Altersgruppe bis 40-jährig. Seine Erklärung: «Junge Menschen haben heute weit weniger Orientierungshilfen zur Lebensgestaltung als früher. Das schürt Angst und macht es schwierig, zuversichtlich in die Zukunft zu sehen.»

Boom im Osten, Existenzkampf im Westen

Bei der Regionalstelle Aargau-Solothurn Ost hat die Pandemie zu einer beispiellosen Solidarität der Bevölkerung geführt, personell und finanziell. «Wir haben sehr von der Pandemie profitiert», sagt Hegi. Über 150 Personen hätten sich dafür interessiert, als Beratende am Telefon einzusteigen. «Nun führen wir unseren neunmonatigen Ausbildungslehrgang mit 16 Teilnehmenden, mehr als doppelt so viele, wie wir in anderen Jahren rekrutieren konnten.»

Persönlich und dennoch anonym: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonberatung ermutigen, trösten und helfen bei der Klärung von Lebensfragen. Gaetan Bally/Keystone

Letztes Jahr seien von privater Seite deutlich mehr Spenden eingegangen, ebenso von Stiftungen. Diese Welle von Spenden hat nach Aussage von Hegi die Ausfälle durch ausbleibende Kirchenkollekten und Firmenspenden mehr als kompensiert. Zu einem kleineren Teil wird die Dargebotene Hand ausserdem durch Beiträge der öffentlichen Hand unterstützt.

«In dieser Hinsicht können wir nur ein bisschen neidisch nach Aarau schauen», sagt Amstutz. Die Regionalstelle Nordwest lebe schon seit mehreren Jahren auf Kosten ihrer Reserven. Nach Defiziten im Umfang von über 100'000 (2019) und 70'000 Franken (2020) sehe es so aus, als könne das (rote) Budget heuer «mit Mühe» eingehalten werden.

Dennoch mag Amstutz nicht jammern. Es sei dieses Jahr gelungen, drei Stiftungen neu als Gönner an Bord zu holen. Zusätzliche Mitarbeitende stehen bei ihm nicht Schlange; Beratende müssen Gespräche sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch führen können. Doch eine Crowdfunding-Aktion diesen Frühling habe 8000 Franken zu Gunsten des Ausbildungslehrgangs mit sechs Interessenten eingebracht. Der Geschäftsleiter sagt:

«Auch wenn wir das Sammelziel von

14'300 Franken nicht erreicht haben, war das eine sehr gute Erfahrung. Wir werden auch in Zukunft auf Geldsammlungen mittels Crowdfunding setzen.»

Dargebotene Hand will sich modernisieren Wie die Unterschiede zwischen den beiden im Kanton Solothurn tätigen Regionalstellen zeigen, sind die zwölf Regionalstellen landesweit unterschiedlich aufgestellt, was Finanzen und Personal angeht. Christina Hegi Kunz, Geschäftsleiterin in Aarau, sagt dazu: «Die Abgrenzung gemäss Telefonvorwahl ist ein alter Zopf und die organisatorische Teilung des Kantons Solothurn nicht mehr zeitgemäss.» Das gelte auch andernorts. Die Organisation denkt deshalb grundsätzlich über ihre Strukturen nach. Diese sollen an die veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst werden. (dd)