Tele M1 Nach Bekanntwerden der Aufhebungspläne: Die Stadtpolizei Grenchen kämpft mit Abgängen Bei der Stadtpolizei Grenchen häufen sich seit dem Bekanntwerden der Auflösungspläne die Kündigungen von Mitarbeitenden. Wegen eines Einstellungsstopps dürfen die Abgänge nicht ersetzt werden. Online-Redaktion 17.12.2021, 08.28 Uhr

Tele M1

Die Stadtpolizei Grenchen hat Personalprobleme. Seit die Pläne bekannt geworden sind, dass die Stadtpolizei aufgelöst werden soll, häufen sich die Abgänge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemäss einem Beitrag von Tele M1 fehlen der Stadtpolizei nächstens rund 5 Polizisten – bei einem Korps von insgesamt 22 Personen.

Kommandant: «Wissen bald nicht mehr, wie wir Dienste abdecken sollen»

«Das trifft das Korps relativ hart. Uns fehlen diese Leute», sagt Christian Ambühl, Kommandant der Stadtpolizei Grenchen, gegenüber Tele M1. Noch schlimmer sei, dass er die Leute wegen eines Einstellungstopps nicht ersetzen dürfe. «Somit wissen wir bald nicht mehr, wie wir die Dienste abdecken sollen.»

Gemäss Tele M1 verteidigt man bei der Stadt Grenchen den Einstellungsstopp. Jetzt Leute zu ersetzen mache schlicht keinen Sinn, weil die Tage der Stadtpolizei in ihrer jetzigen Form seien definitiv gezählt, sagt Stadtpräsident François Scheidegger. «Wir können im Moment in dieser schwierigen Situation keine Leute anstellen. Er geht auch nicht davon aus, dass man überhaupt Leute finden würde. Und: Ein Anstellungsprozess brauche einige Zeit, und in der jetzigen Situation sei das nicht zielführend.

Polizeikommandant Christian Ambühl. Hanspeter Baertschi / 2016

Zudem sollen diejenigen Mitarbeitenden, die jetzt bleiben, die Chance auf eine Anstellung bei der Kantonspolizei erhalten, heisst es im Beitrag von Tele M1. Denn geht es nach den Plänen der Stadt, soll diese künftig für Grenchen zuständig sein. Noch ist aber nicht definitiv geklärt, welche Aufgaben die Kantonspolizei übernehmen soll und welche bei der Stadt verbleiben; beispielsweise wer in Zukunft Bewilligungen erteilt. Mit solchen Fragen beschäftigt sich zur Zeit eine Arbeitsgruppe.

Auflösung bis 2023 geplant

«Wir haben natürlich jetzt Druck gemacht», sagt Kommandant Christian Ambühl, dieser Druck komme auch seitens der Kantonspolizei. «Wir brauchen einen Entscheid und müssen wissen, welchen Weg wir jetzt wirklich einschlagen.» Es gehe letztlich auch darum, die Mitarbeiter «sauber» in ihre Zukunft zu begleiten.

Bis am 1. Februar sollen die Details geregelt sein. Die Auflösung der Stadtpolizei Grenchen soll voraussichtlich 2023 vollzogen werden.