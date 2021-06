Tela: Ein Besuch in der grössten WC-Papier-Fabrik der Schweiz

Tela-Fabrik Neue Besitzerin, neue Sitten: Ein Besuch in der grössten WC-Papier-Fabrik der Schweiz in Niederbipp Hakle ist Vergangenheit, Tela ist zurück. Seit 1. Mai 2021 gehört die Hygienepapier-Fabrik in Niederbipp dem deutschen Familienunternehmen Queck. Die neue Besitzerin hat die Solothurner Zeitung durchs Areal geführt – gemeinsam mit dem neuen Werksleiter und dem neuen Geschäftsführer. Sébastian Lavoyer 22.06.2021, 05.00 Uhr

Zwei gewaltige Papiermaschinen machen aus Altpapier respektive Frischzellstoff ein einlagiges Papier, das auf sogenannten Mutterrollen aufgewickelt wird. Bruno Kissling

Ein unscheinbarer Glaskasten an der Wand des Personal-Aufenthaltsraumes. Fein säuberlich darin aufgehängt mehrere Blätter mit ausgeschriebenen Stellen. Ein Betriebsmechaniker, ein Elektriker, ein technischer Prozessingenieur sowie Maschinenführer im Schichtbetrieb werden gesucht.

Es sind Jobs, die man erst seit kurzem auf offiziellen Stellenportalen findet, hier sind sie schon eine Weile ausgehängt. «Wir hatten ab Ende 2020 einen Einstellungsstopp bei der Cartaseta in Gretzenbach, weil wir wussten, dass es hier in Niederbipp zu einem Abbau kommen dürfte, wenn es klappt mit dem Kauf», sagt Verena Queck-Glimm.

Deutschland, Schweiz und Polen: Das WC-Papier-Konlgomerat Queck

Die Familie Queck ist seit vier Generationen im Hygienepapiergeschäft tätig. 1911 gründete Hermann Friedrich, Urgrossvater von Verena Queck-Glimm, eine Papierverarbeitungsfirma in Berlin. Ihr Grossvater, Albert Friedrich, entwickelte die Firma weiter und begann 1948 in Miltenberg - zwischen Stuttgart und Frankfurt gelegen, aber zu Bayern gehörend - mit der Papiererzeugung.

Es ist die Geburtsstunde der Fripa, dem Mutterhaus dieses noch immer in Familienbesitz befindlichen, heutig internationalen Hygienepapierverbundes. Schon 1974 expandierte die Familie ihr Geschäft in die Schweiz und kaufte die Cartaseta in Gretzenbach. In den 90er-Jahren kam die Fabryka Papieru Czerwonak in der Nähe von Poznan (Polen) dazu. Und seit dem 1. Mai 2021 ist nun auch die Tela in Niederbipp Teil des Unternehmensverbundes.

Die neue Tela-Besitzerin, Verena Queck-Glimm, mit Geschäftsführer Roberto Todaro (rechts) und Pascal Jordi (links). Bruno Kissling

Besitzerin Verena Queck-Glimm hat die Solothurner Zeitung eingeladen zu einer Betriebsbesichtigung. Mit dabei Geschäftsführer Roberto Todaro, der in gleicher Funktion auch für die Cartaseta tätig ist, und Pascal Jordi, Betriebsleiter in Niederbipp und zuvor schon seit über zehn Jahren für Kimberly-Clark an selber Stelle aktiv, zuletzt als Leiter Technik. Jordi ist es denn auch, der anhand des Werk-Modells erklärt, wo sich was befindet, und dann die Führung über das rund 165'000 Quadratmeter grosse Gelände übernimmt.

Ein Blick auf das Modell der Tela-Fabrik in Niederbipp. In den grossen, weissen Hallen wird das Papier hergestellt und gelagert, links der Gleise sind zwei alte, nicht mehr gebrauchte Öltanks sowie die Anlieferung und Lagerung des Altpapiers (kleine Hallen) situiert. Bruno Kissling

Es ist die grösste Hygienepapierfabrik der Schweiz, bis zu 45'000 Tonnen werden hier pro Jahr produziert. Gleise führen direkt auf das gigantische Gelände. Darauf befinden sich zum Beispiel ein eigener Verbrennungsofen für die in der Hygienepapier-Produktion zentrale Erzeugung von Dampf oder eine eigene Abwasserreinigungsanlage. «Es ist wohl einmalig in der Schweiz, dass ein privates Unternehmen das Abwasser der Gemeinde reinigt, wie das hier geschieht. Es ist für beide Seiten eine gute Lösung», bemerkt Jordi.

Der grösste Teil der Rohstoffe (Altpapier und Frischzellstoff) wird per Bahn angeliefert. Bruno Kissling

Wir haben den Aufenthaltsraum längst verlassen, stehen jetzt in der gleissenden Sonne vor riesigen Bergen aus Altpapier. Tausende von Tonnen von alter Zeitungen, verrissener Briefe und Werbeflyern werden hier jährlich verarbeitet. Geschäftsführer Todaro sagt:

«Längst nicht die gesamte Menge an Altpapier, die hier angeliefert wird, ist für die Hygienepapier-Produktion brauchbar.»

Altpapier ist nicht gleich Altpapier: Die Qualität variiert stark. Rund die Hälfte taugt nicht zur Fertigung von Toilettenpapier, wird aussortiert und im Verbrennungsofen zur Dampferzeugung genutzt. Bruno Kissling

Rund 50 Prozent werden aussortiert und im betriebseigenen Verbrennungsofen verfeuert. Bestandteile im Papier wie Plastikfenster, zu starke Färbung, Karton - das alles taugt nicht für die Herstellung von Toilettenpapier. Maschinell wird aussortiert, was den Qualitätsansprüchen nicht genügt.

Der wichtigste Rohstoff für die Tela: Altpapier. Rund 80 Prozent der in Niederbipp gefertigten Hygienepapiere werden aus Altpapier hergestellt. Für die restlichen 20 Prozent verwendet man Frischzellstoff. Bruno Kissling

Die Altpapier-Aufbereitung ist eine der ganz grossen Kompetenzen des Werkes von Niederbipp. Der Altpapier-Anteil bei den Endprodukten dürfte bei rund 80 Prozent liegen, schätzt Geschäftsführer Todaro. Ergänzt wird das mit Zellstoff. Auch bei der Cartaseta wird weit über die Hälfte des Rohstoffes zur Hygienpapier-Herstellung aus Altpapier generiert. Unter anderem in diesem Bereich hofft man auf einen Knowhow-Transfer zwischen den beiden Werken und damit auch auf Synergien.

Die Preise der Rohstoffe sind auf Allzeithoch

Recycling wird an Bedeutung gewinnen, davon sind sie alle überzeugt. Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr ein Trend, sondern ein Forderung vieler Konsumenten. Und da gehört der Familienverbund Queck spätestens seit Erwerb der Tela in Niederbipp europaweit zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich.

Wer nun denkt, dass Recycling vor allem auch der Kosteneinsparung dient, irrt. Die Aufbereitung des Altpapiers kann billiger sein, ist es oft aber nicht. Wobei die momentanen Kosten der Rohstoffe, sei es nun Altpapier oder Zellstoff, der neuen Besitzerin derzeit sowieso Kopfzerbrechen bereiten. Queck-Glimm sagt:

«Die Rohstoffpreise sind auf Allzeithoch und es ist kaum damit zu rechnen, dass sich daran kurzfristig etwas ändert.»

Auch eine Folge von Corona, von eingestellten Produktionszentren, weniger Briefverkehr und unterbrochenen Lieferketten, wie Queck-Glimm erzählt, während wir über die Brücke zurück in den Haupttrakt gehen. Hier wüten zwei gigantische Maschinen. Aus dem aufbereiteten Altpapier oder aus Frischzellstoff fertigen sie einlagiges Papier, das in horrendem Tempo auf riesige Rollen (sogenannte Mutterrollen) aufgewickelt wird und auf gigantische Rollen aufgewickelt.

Eine von zwei Papiermaschinen in der Tela. Sie stellen bis zu 1800 Meter einlagiges Papier pro Minute her, das auf die sogenannten Mutterollen aufgewickelt wird. Bruno Kissling

Die Dimensionen sind eindrücklich, der Lärm ohrenbetäubend und die Leistung der Maschinen beeindruckend. Bis zu 1800 Meter Papier spucken sie pro Minute aus. Kleine Papierfasern schweben in der Luft. Es ist tüppig warm hier drin.

Eine Mutterrolle kann bis zu zweieinhalb Tonnen schwer sein. Sie werden mittels eines führerlosen Transportsystems rund 5000 Quadratmeter grosse, vollautomatisierte Mutterrollen-Lager nebenan gekarrt. Ein Greifer- und ein Saugerkran schwirren herbei, heben die Mutterrollen an und transportieren sie schweben zu ihrem Bestimmungsort.

Bruno Kissling

Turm neben Turm, Tonne um Tonne - alles ist hier sortenrein gestapelt (es gibt rund 40 verschiedene Sorten). Hier Altpapier, da Frischzellstoff, hier dickeres, da dünneres Papier. Bis zu 34 Tonnen Papier werden pro Stunde umgeschlagen. Alles vollautomatisch, wie von Geisterhand gesteuert.

Im vollautomatisierten Lager werden die Mutterrollen über das führerlose Transportsystem zu den Kränen transportiert und dann werden die Rollen sortenrein gestapelt. Es gibt rund 40 verschiedene Sorten, die sich vor allem durch das Flächengewicht (zwischen 14 und 26 Gramm pro Quadratmeter) und die breite der Mutterrollen unterscheiden. Bruno Kissling

Weiter gehts in Modul 2, hier werden die Mutterrollen zu Toiletten- oder Haushaltspapier verarbeitet. Das einlagige Papier wird verleimt, bedruckt und geprägt - ganz nach Wunsch des Auftraggebers. «3-lagiges Papier ist in der Schweiz Standard», sagt die neue Tela-Besitzerin, «aber wir fertigen schon heute bis zu 6-lagige Toiltettenpapiere.» Immer weicher, so verlangts der Markt.

Tela-Besitzerin Verena Queck-Glimm und Werksleiter Pascal Jordi prüfen die Qualität eines 3-lagigen WC-Papiers ehe es in die handelsübliche Grösse zurechtgeschnitten wird. Bruno Kissling

Gemeinsam mit Betriebsleiter Pascal Jordi prüft sie die Qualität einer Rolle mit Toilettenpapier mit drei Lagen. Zweieinhalb Meter breit ist sie, wenn sie aus der Maschine kommt. Jordi erklärt: «Das Papier wird in der ganzen Breite auf den Kartonkern aufgerollt und erst danach zugeschnitten.» Die Schnittreste an den beiden Enden werden wiederum gesammelt und dem Prozess als Rohstoff zurückgeführt.

Zum Schluss der Führung geht es zu den Falzmaschinen, wo Kosmetik- und Nastücher in atemberaubender Geschwindigkeit gefaltet, gestapelt und verpackt werden. Drei Produktionslinien für Kosmetiktücher, eine für Nastücher. «Über 6000 Nastücher pro Minute können wir hier verpacken», sagt einer der Mitarbeiter zur neuen Besitzerin. Interessiert hört sie zu.

Das Familiäre wird bei den neuen Besitzern gross geschrieben

Es ist ihr wichtig, hier zu sein, die neuen Mitarbeitenden kennen zu lernen. Mit ihnen zu sprechen. Sie sagt: «Ich war während der letzten Monate jede zweite Woche hier in der Schweiz. Das ist zentral, wenn wir unsere Firmenkultur hier implementieren wollen.» Obwohl unterdessen gegen 1000 Menschen für die Familie Queck arbeiten, ist ihr das Familiäre wichtig. Jeder zählt, jeder wird ernst genommen.

Auch deshalb der Einstellungsstopp bei Cartaseta im letzten Winter. Denn der Stellenabbau war für sie absehbar. Queck-Glimm: «Uns zeichnet aus, dass wir sehr schlank aufgestellt sind. Mit flachen Hierarchien und grosser Flexibilität. Sonst könnten wir mit den Grosskonzernen nicht mithalten.»