Dioxin: Keine Verschmutzung rund um die Kebag Solothurn

Technologie sei Dank Verschmutzung durch Dioxin im Boden: «Belastung um die Kebag Zuchwil ist unproblematisch» Die Beauftragte für Bodenschutz des Kantons Solothurn sieht bei der Dioxinbelastung alles im grünen Bereich. Zu verdanken ist das der bereits fortschrittlichen Technologie der alten Kebag. Daniela Deck Jetzt kommentieren 13.10.2021, 11.00 Uhr

Der Boden rund um die Kebag zeigt keine auffällige Dioxinbelastung.

Kürbis oder Eier aus gewissen Gebieten der Stadt Lausanne sollten nicht mehr gegessen werden. Der Grund dafür: Eine starke Belastung des Bodens mit Dioxin in weiten Teilen von Lausanne. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, der Anfang dieser Woche veröffentlicht und vom Schweizer Fernsehen aufgegriffen wurde. Dioxin ist ein hochgiftiger Stoff, der durch Verbrennung entsteht.

Seit 25 Jahren sind die Kehrichtverbrennungsanlagen mit Dioxin-Abluftfiltern ausgerüstet. Eine allfällige Verschmutzung des Erdreichs geschah folglich vorher. Dioxin ist ein Schadstoff, der sich anreichert und lange im Boden bleibt.

Die Kebag in Zuchwil war längst in Betrieb, bevor die Abgasnorm Dioxinfilter vorschrieb. Wie sieht es also in der Nachbarschaft der Kebag mit der Dioxinbelastung im Boden aus?

Einen Drittel des strengsten Grenzwerts erreicht

Unproblematisch, versichert Gaby von Rohr. Dies hätten Messungen im Boden im Jahr 1993 ergeben - vier Jahre, bevor die Luftreinhalteverordnung die Montage der Dioxinfilter vorschrieb. Gaby von Rohr ist im kantonalen Amt für Umwelt zuständig für den Bodenschutz.

Sie erklärt: Bei Giften wie Dioxin unterscheide das Gesetz zwischen verschiedenen Grenzwerten: Richtwert (sichert die langfristige Gesundheit des Bodens), Prüfwert (variiert je nach Nutzung) und der Sanierungswert (dringender Handlungsbedarf). Der niedrigste und damit strengste ist der Richtwert, der bei fünf Nanogramm pro Kilogramm Boden liegt.

«Die Werte, die wir damals in den Hauptwindrichtungen westlich und östlich der Kebag gemessen haben, lagen bei 1,5 bis 1,8 Nanogramm pro Kilogramm», sagt die Bodenschutzbeauftragte. «Dabei sind diejenigen Punkte ausgewählt worden, an denen die Abluft aus dem Kamin schwerpunktmässig auf den Boden auftrifft, ungefähr 700 bis 800 Meter vom Gebäude entfernt.»

Heute wird die Abluft direkt im Kamin gemessen

Eine weitere Bodenprobe wurde seit 1993 nicht genommen. Denn seit der Montage der Luftfilter werde im Rahmen der Abgasnorm direkt die Abluft gemessen und auf Schadstoffe geprüft, erklärt von Rohr. Dabei hätten sich nie auffällige Dioxinwerte gezeigt.

Schon vor der Nachrüstung der Kebag mit Dioxinfiltern ist es in Solothurn also nicht zu einer gravierenden Belastung des Bodens gekommen. Das erklärt von Rohr mit der bereits damals fortschrittlichen Technologie, mit der die Kebag ausgestattet wurde. Die alte Kebag wird nun in vier Jahren durch die Kebag Enova ersetzt, die ihrerseits mit der neusten Technologie in Sachen «Umweltschutz» ausgerüstet wird.