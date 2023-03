Technische Revolution Zum Beispiel im Steueramt: Hier will der Kanton Solothurn auf künstliche Intelligenz setzen Noch nutzt die Kantonsverwaltung keine künstliche Intelligenz. Aber das soll sich bald ändern. Und: Solothurner Schülerinnen und Schüler haben ChatGPT und Co. bereits für sich entdeckt. Jetzt kommentieren 07.03.2023, 15.27 Uhr

In aller Munde: ChatGPT simuliert menschliche Sprache. Bild: Richard Drew/AP

Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) schreitet rasant voran. Damit öffnen sich viele Chancen und Risiken – so könnte man die Stellungnahme des Solothurner Regierungsrats zu diesem Thema zusammenfassen. Der Einsatz von KI polarisiere und müsse auch nach ethischen Kriterien beurteilt werden, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von André Wyss (EVP, Rohr). Was erst mal nach Allgemeinplätzen klingt, wird dann doch einigermassen konkret.