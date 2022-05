Tanzfestival Steps macht am 10. Mai in Solothurn halt: Choreografin und Tänzerin Annie Hanauer thematisiert in ihrem Stück Utopien Das Stück «A Space For All Our Tomorrows» beschäftigt sich mit verschiedenen Konzepten von Utopie. Der Monte Verità mit seiner Künstlergemeinschaft war der gebürtigen Amerikanerin Annie Hanauer Inspiration. Vanessa Simili 04.05.2022, 10.00 Uhr

«A Space For All Our Tomorrows» von und mit Annie Hanauer im Stadttheater Solothurn. Caroline Minjolle

Was macht Utopien aus? Dass sie nicht existieren. Oder genauer: «Sie existieren in den Köpfen, sind aber (noch) nicht Wirklichkeit.» So wird Annie Hanauers Stück «A Space For All Our Tomorrows» angekündigt. Am Dienstag gastiert es im Rahmen des Tanzfestivals Steps im Stadttheater Solothurn. Veranstaltet wird das Festival vom Migros-Kulturprozent.

Die Choreografin Annie Hanauer, gebürtige Amerikanerin, hat sich von der historischen Künstlerinnengemeinschaft auf dem Monte Verità inspirieren lassen. Das Programmheft verrät:

«Die in Grossbritannien ansässige Choreografin transferiert die Utopie-Diskussion auf die physische Ebene und fragt nach der Bedeutung des Themas aus der Sicht eines weiblichen Körpers, der von der Norm abweicht.»

Zusammen mit dem Tänzer Giuseppe Comuniello und der Tänzerin Laila White ist Annie Hanauer in diesem Stück auch auf der Bühne zu sehen, wo sie zusammen mit der Livemusikerin Deborah Lennie «einen energiegeladenen und sinnlichen Tanzabend» kreieren.

«Neue Perspektiven» auf den Tanz und auf der Bühne

Das Leitthema der aktuellen Festivalausgabe lautet «Neue Perspektiven». Isabella Spirig, Künstlerische Leiterin, präzisiert:

«Die eine Realität gibt es nicht. Jeder Aspekt kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Deshalb ist es auch so bereichernd, manchmal seinen eigenen Standpunkt loszulassen.»

Tänzerin und Choreografin Annie Hanauer im Stück «A Space For All Our Tomorrows». Caroline Minjolle

Mit dem Programm wolle man verschiedene Blickwinkel auf das aktuelle Tanzschaffen beleuchten. Das Präsentieren diverser Körperlichkeiten und Fähigkeiten sowie das Fördern von Choreografinnen und Choreografen seien dabei von grosser Wichtigkeit. Zum Stück von Hanauer sagt Spirig:

«Unterschiedliche Herkünfte und Erfahrungen treffen aufeinander, gemeinsam werden wichtige Utopien skizziert.»

Das Stück «A Space For All Our Tomorrows» ist in Zusammenarbeit mit der Franklin University entstanden, es ist eine Produktion des LAC (Lugano Arte e Cultura) und Teatro Danzabile.

Relaxed Performance – eine inklusive Vorstellung im Stadttheater

Die Vorstellung ist eine «Relaxed Performance», das heisst, sie will auch Menschen mit einer geistigen oder kognitiven Beeinträchtigung den Besuch ermöglichen.

«Der Aufführungsraum wird nicht vollständig verdunkelt, die Saaltüren bleiben offen und das Hinausgehen und Hereinkommen während der Aufführung ist jederzeit möglich. Ausserdem steht ein Ruheraum zur Verfügung», ist vom Tobs zu erfahren. Geeignete Plätze in der Nähe der Saaltüren könnten an der Kasse mit dem Hinweis «inklusiv» reserviert werden.

Dienstag, 10. Mai, 19.30 Uhr, Stadttheater Solothurn. Hier zum Programm.