Erstes Solothurner Sterbehospiz ist gut gestartet

Lebensende Tanzende Kinder und ein Fuchs im Garten: Im ersten Solothurner Hospiz geht es oft «blumig und lebendig» zu und her Vor sechs Monaten wurde in Derendingen das erste Sterbehospiz im Kanton Solothurn eröffnet. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 16.11.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Präsidentin Heidi Zumbrunnen (l.) und Geschäftsleiterin Cristina Pitschen sind gut gestartet und freuen sich über kräftigen Zuwachs an Vereinsmitgliedern. José R. Martinez

Wie in einen weichen und wärmenden Mantel (lateinisch Pallium) sollen sterbende Menschen in der palliativen Pflege eingehüllt werden. Dazu gehört auch das Angebot eines Hospizes. Die Präsidentin des Vereins Palliative Care Region Biberist, Franziska Jäggi Beer, begrüsste im «Läbesgarte» ein zahlreiches Publikum, das vor allem aus älteren Menschen bestand. Gäste waren die Präsidentin des Vereins Sterbehospiz Solothurn, Heidi Zumbrunnen sowie die Geschäftsleiterin des Hospizes, Cristina Pitschen.

«Die Würde des Menschen mit seiner Autonomie, seinen Ressourcen, Bedürfnissen, Nöten und Hoffnungen stehen im Zentrum»: So umschreiben die Referentinnen den Kern ihres Handelns im Umgang mit Sterbenden. Das Hospiz im ehemaligen reformierten Pfarrhaus in Derendingen mit sechs Plätzen soll ein Ort sein, an dem man seinen Lebensweg in Ruhe beenden kann.

In einem Abriss zeigte Zumbrunnen ihren Zugang zum Thema und die Geschichte der Hospize auf. Auch Pitschen erzählte, sie habe früh ihre Mutter verloren und als Intensivpflegefachfrau viele Begegnungen mit sterbenden Menschen erlebt.

Die Angehörigen dürfen Tag und Nacht kommen

Zumbrunnen zeigte sich sehr erfreut über den Zuwachs an Mitgliedern des Vereins Sterbehospiz; von unter 100 im Jahr 2018 bis zu 370 heute. In der Schweiz sei das Sterbehospiz Solothurn das elfte und bisher einzige im Kanton. Noch immer seien aber das Sterben und der Tod ein grosses Tabu.

Im «Läbesgarte » Biberist lauschten viele dem Vortrag der Referentinnen. José R. Martinez

Cristina Pitschen sagte, oft sei die letzte Lebensphase die blumigste, lebendigste überhaupt. Bei vielen stehe die Sinnfrage im Zentrum, Glaube und Hoffnungen seien grosse Themen. Sie beschrieb in anschaulichen Worten den schönen Garten rund um das Hospiz, in dem sich Tiere wie Katzen, Vögel, ein Fuchs oder manchmal Hunde und Kaninchen tummelten. Es gebe viele schöne alte Bäume.

Im Sommer sei man oft auf der grossen Terrasse des Hauses gewesen mit den kranken Menschen, habe dort gesungen und gegessen und Kinder seien zum Tanzen gekommen. Bilder zeigen ein renoviertes Haus mit Parkettböden und hellblauen Wänden, über den Betten ein warmer Farbmantel in dunkelblau.

Es gibt keine fixen Besuchszeiten, die Angehörigen dürfen Tag und Nacht kommen; sie haben auch die Möglichkeit, dort zu übernachten. Die Zimmer sind individuell eingerichtet worden mit einem Mix aus antiken und modernen Möbeln, so dass sich alle wohl fühlen. Pitschen sagte:

«Es soll ein Daheim sein.»

Ein Zuhause für die Menschen, die dort noch bis zu drei Monate ihres Lebens verbringen.

«Wir sind sehr gut gestartet»

Das Sterbehospiz stelle eine Ergänzung dar zu Spitex, Pflege- und Altersheimen und anderen Institutionen, erklärte Pitschen. Die Probleme der chronisch kranken und unheilbaren Menschen seien oft sehr komplex. Ein spezialisiertes, multiprofessionelles Team kümmert sich um die Sterbenskranken. «Wir sind sehr gut gestartet», sagt Pitschen, das Team sei motiviert und begeistert und mit Herzblut bei der Arbeit.

Sehr dankbar ist man auch für die Freiwilligen, die im Garten, im Haus oder auch am Krankenbett mithelfen. Man hoffe, dass noch mehr dazukommen, um das Hospiz zu unterstützen. Ein gemeinsames Ritual im Team, wenn jemand verstirbt, habe sich bewährt.

Zu den Finanzierungsmodalitäten erklärte Pitschen, der Aufwand pro Tag und Patient belaufe sich auf 835 Franken, wobei 419 davon vom Patient, der Krankenkasse, der Palliative Care-Taxe und der öffentlichen Hand übernommen werden.

Das Defizit von 416 Franken pro Tag und Patienten müsse über Spenden finanziert werden. Je besser die Auslastung sei, desto kleiner das Defizit. Im Sterbehospiz gilt ein Stellenschlüssel von 1,4 Prozent pro Bett; im Vergleich zu 0,8 Prozent in einem Alters- und Pflegeheim ist dies viel. «Diese hohe Qualität ist uns wichtig,» so Cristina Pitschen.

Zu einer Frage aus dem Publikum zu assistierten Suizid sagte sie, das sei im Hospiz nicht möglich. Heidi Zumbrunnen beschloss die Veranstaltung mit einem Märchen zum Thema Tod.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen