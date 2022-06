Tag des Frauenstreiks Was wäre, wenn Mütter streiken würden? Lehrerin und Mutter aus Biberist setzt sich ein, dass Care-Arbeit bezahlt wird Diesen Dienstag ist der Tag des Frauenstreiks: Lehrerin und Mutter Seme Kaba aus Biberist setzt sich dafür ein, dass Care-Arbeit von Müttern bezahlt wird. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 13.06.2022, 16.15 Uhr

Was wäre auf der Welt los, wenn Mütter streiken würden? Das gestellte Bild von Seme Kaba entstand im Rahmen der Kampagne «Dini Mueter bruucht es Kafi». Joelle Lehmann

«Gleichstellung heisst nicht, dass Frauen immer noch mehr machen müssen.» Dies ist das zentrale Statement, das Seme Kaba gemeinsam mit der «Eidgenössischen Kommission dini Mueter» (EKdM), einer Lobbyorganisation für eine feministische Mütter- und Betreuerinnenpolitik, am diesjährigen feministischen Streik postuliert.

Die Lehrerin und dreifache Mutter aus Biberist weiss genau um die Bedeutung dieser Botschaft und auch die Zahlen stützen Kabas Position: Mütter übernehmen pro Woche im Durchschnitt 23 Stunden mehr unbezahlte Arbeit als Väter, während die Mehrheit dieser Frauen gleichzeitig einer Arbeitstätigkeit ausser Haus nachgehen.

Fakt ist auch, dass in der Schweiz mehr unbezahlte Care-Arbeit als Lohnarbeit geleistet wird. Monetär ausgedrückt: Jährlich wird unbezahlte Care-Arbeit im Wert von 244 Milliarden Franken geleistet, allein in der Schweiz. Dass da die Erschöpfung regelmässig anklopft, sei nicht weiter verwunderlich.

Mit dem diesjährigen Streik-Motto der EKdM – «Dini Mueter bruucht es Kafi» – will das Netzwerk denn auch darauf hinweisen, dass Mütter dringend mehr Pausen und Entlastung brauchen. Aber allein damit sei das Problem nicht gelöst. Es müsse ein gesamtgesellschaftliches Umdenken stattfinden, wenn sich die Situation von Müttern nachhaltig verbessern soll.

Investitionen in Nachwuchs sind zwingend

Gerne wird von Seiten der Politik darauf hingewiesen, dass das Kinderkriegen ja freiwillig sei und man darauf verzichten könne. Als Konsequenz also eine Gesellschaft ohne Kinder? «Ein schlechter Witz», entgegnet Kaba. Man stelle sich nur einmal die Konsequenzen für die Wirtschaft vor, wenn es keinen Nachwuchs mehr gebe – das ganze System würde kollabieren.

In diesem Zusammenhang fragt sich die 36-Jährige auch, warum in der Ökonomie ständig von «Investment» gesprochen werde. Aber wenn es um die Betreuung von Kindern gehe, wolle man nichts davon wissen. Würden sich alle aufgrund unbezahlter Care-Arbeit gegen das Kinderkriegen entscheiden, sähe es düster aus. Denn wo wäre die Kundschaft der Zukunft? Wo wären die Arbeitskräfte? Wer würde für die Aufrechterhaltung der AHV sorgen?

«Anstatt sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, fokussiert man auf das Potenzial der Frauen, das der Wirtschaft verloren geht, und lastet ihnen noch mehr Arbeit auf.»

Und dies, ohne in die In­frastruktur für familienergänzende Betreuung investieren zu wollen.

Die EKdM versucht weiter, das Bewusstsein für die Dimensionen struktureller Gewalt in Bezug auf Mutterschaft zu schärfen – im Alltag von Müttern bittere Realität. Kaba:

«Mein Mann wurde bei einem Vorstellungsgespräch noch nie gefragt, ob er es sich denn zutraue, als Vater von drei Kindern diese Arbeitsstelle anzutreten.»

Im Gegensatz dazu sei sie bereits mehr als einmal während Vorstellungsgesprächen damit konfrontiert worden.

Ebenfalls sei sie dafür kritisiert worden, vier Jahre lang keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen zu sein: Und das, obwohl Kaba während ihres Mutterschaftsurlaubs unwissentlich und widerrechtlich von der Schulleitung durch eine Studentin ersetzt worden sei. Danach hatte sie eine Zeit lang Mühe, den Einstieg in das Berufsleben wiederzufinden.

Aber auch ohne ein solches Erlebnis sei es schlicht eine persönliche Entscheidung, wann eine Mutter wieder arbeiten möchte. Dasselbe sollte selbstverständlich auch für Väter gelten. Aber wie beobachtet werden könne, würden 50 Prozent der frischgebackenen Papis nicht einmal ihren zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub beanspruchen.

Kaba wünscht sich von der Schweizer Gesellschaft endlich mehr Weitblick und Flexibilität. «Ich bin davon überzeugt, dass ein Land wie die Schweiz in der Lage ist, Care-Arbeit zu bezahlen und die vermehrten Ausfälle am Arbeitsplatz, welche das Elternsein halt mit sich bringt, als Kollektiv zu tragen.»

Jugend im Kinderheim verbracht

Aus Kaba spricht auch ein persönlicher Leidensdruck. Als Kind musste sie am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn die Familie wegen massiver Überforderung zerbricht. «Meine Mutter war aufgrund ihrer Herkunft lange vom Rest der Gesellschaft isoliert und mit dem Mutter-Sein überfordert.» Dies habe zu erheblichen psychischen Problemen geführt, bis zum Punkt, an dem Kabas Mutter der Familie den Rücken zukehrte.

Sie hinterliess neben Kaba, die damals im Teenager-Alter war, zwei Söhne im Kindesalter. Die drei Geschwister lebten von da an in einem Kinderheim, da der Vater neben seiner zeitintensiven Arbeitstätigkeit nicht in der Lage war, die Kinder zu betreuen. «Auch dafür, dass solche Situationen in Zukunft verhindert werden können, setzen wir uns vom EKdM ein.» Es dürfe einfach nicht sein, dass Familien, die einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer Gesellschaft leisten, in Schieflage geraten.

