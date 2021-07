Aare-Hochwasser wird Kanton Solothurn über Wochen beschäftigen

System am Limit Darum wird das Aare-Hochwasser den Kanton Solothurn über Wochen beschäftigen Die Aare wird im Kanton Solothurn noch über mehrere Wochen sehr viel Wasser führen, sagen Experten. Der Grund ist das gut funktionierende überregionale Wassermanagement Aare-aufwärts – und ein Grenzwert Aare-abwärts. Christoph Krummenacher 14.07.2021, 20.00 Uhr

Wassermassen schiessen aus dem Hagneck-Stauwehr am Bielersee. Bild: Oliver Menge

Die Wassermengen der vergangenen Tage stellt viele Teile der Schweiz vor grosse Herausforderungen. Auch die Aare im Kanton Solothurn führt sehr viel Wasser. Allerdings machen die Wassermassen hier weniger Probleme.

Die Aare bei Grenchen am 14. Juli 2021: Hochwasser, das Kursschiff fährt aber immer noch. Video: Oliver Menge

Für die Aare gilt auf dem Abschnitt zwischen Bielersee bis Rheinmündung seit Mittwochvormittag 11 Uhr die Hochwasser-Gefahrenstufe 3. Die dritthöchste Stufe bedeutet «erhebliche Gefahr». Das ist höher als die Emme, die sich derzeit auf Stufe 2 befindet. Aber es ist tiefer als die Reuss oder die Aare von Thun bis Bielersee: Dort gilt Stufe 4. Für den Bielersee selbst gilt seit Mittwochmittag Gefahrenstufe 5: sehr grosse Hochwassergefahr.

Gefahrenstufe 3 bedeutet für die Aare zwischen Biel und Aarau konkret, dass die Abflussmenge auf einem Niveau ist, dass nur alle 10 bis 30 Jahre einmal eintritt. Am Mittwochmittag fliessen bei der Messstation in Brügg bei Biel über 630 Kubikmeter Wasser pro Sekunde – das sind 630'000 Liter. Das Wehr ist voll geöffnet.

Veränderung der Abflussmenge (rechte Skala blau, in m3/s) und Wasserstand (linke Skala schwarz, in Meter) von letztem Donnerstag bis heute Mittwoch. Abflussmenge Mittwoch, 13 Uhr: 637 m3/s. Bild: Bafu

Bei Gefahrenstufe 3 ist es gemäss Definition des Bundesamts für Umwelt (Bafu) möglich, dass die Aare stellenweise über die Ufer tritt und es zu Überflutungen kommen kann. Lokal sind demnach Überflutungen von Strassenunterführungen, Tiefgaragen und Kellerräumen möglich.

Hochwasserlage vom 14.Juli 2021 in Staad bei Grenchen. Oliver Menge Bei der Grillstelle kommt die Aare übers Ufer. Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Die Stadt Solothurn verkehrt noch zwischen Solothurn und Grenchen. Oliver Menge Oliver Menge

Die nächste Messstation Aare-abwärts befindet sich in Murgenthal, sprich auf der Höhe Fulenbach und Härkingen. Hier befindet sich die Abflussmenge derzeit auf Hochwasser-Gefahrenstufe 2. Allerdings gehen die Experten davon aus, dass sich die Situation in den kommenden zwei Tagen zuspitzt. Dann könnte sich die Stufe auf 3 oder – je nach Berechnungsmodell – bis Stufe 5 erhöhen.

Aktuelle Lage und Prognose für die Abflussmenge in Murgenthal bei Fulenbach. Bild: Bafu

Die derzeitige Abflussmenge aus dem Bielersee von knapp 650 m3/s sei ein Ereignis, das etwa alle 5–10 Jahre vorkommt, sagt Bernhard Wehren, Stellvertretender Leiter Gewässerregulierung beim Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern. Für die Kapazität der Aare zwischen Biel und Solothurn sei das viel, aber noch kein sehr grosses Problem. «Aber der Abfluss ist das eine: der wird reguliert, das können wir beeinflussen. Das andere ist der Pegel des Bielersees und der ist derzeit ausserordentlich hoch.» Für den Bielersee gilt derzeit die höchste Hochwassergefahrenstufe.

Das Problem: Durch den Hagneck-Kanal strömt weiterhin viel Wasser in den bereits übervollen Bielersee. Deshalb fliesst nun ein Teil des Wassers in den Neuenburgersee, wie Philippe Gyarmati, Hydrologe beim Bafu, erklärt. Auch der ist zum bersten voll: Noch 50 Zentimeter liegt dieser unterhalb der Hochwassergrenze.

Situation am 14. Juli beim Stauwehr und Wasserkraftwerk Hagneck und bei der Schleuse Port. Video: Oliver Menge

Das System kommt an sein Limit. Eben weil die Seen voll und das Wehr in Port bereits voll geöffnet ist. Dazu kommt, dass die Emme, aber auch der Bielersee am Donnerstag und Freitag aufgrund des Regens weiter ansteigen wird, wie Gyarmati erklärt.

Am Wehr in Port versucht Bernhard Wehren die richtige Balance zu finden. Er muss auch berücksichtigen, was unterhalb seines Wehrs passiert. «Wenn die Emme noch mehr Wasser bringen sollte, dann müssen wir trotz des hohen Pegels im Bielersee das Wehr angemessen schliessen. Hier den richtigen Moment nicht zu verpassen, ist im Moment die grosse Herausforderung.»

Denn nachdem die Emme in die Aare fliesst, gibt es einen Grenzwert für die Abflussmenge, die sogenannte «Murgenthaler Bedingung»: Der Wert soll dort 850 Kubikmeter pro Sekunde nicht überschreiten. Das Ziel ist, dass die Aare in Murgenthal immer einen ähnlichen Abfluss hat.

Der Bielersee am 14.Juli 2021 in Nidau. Oliver Menge Einzelne Uferwege sind gesperrt Oliver Menge Zivilschützer füllen Sandsäcke für Private ab. Oliver Menge Die Situation beim Stauwehr und Wasserkraftwerk Hagneck, wo die Aare in den Bielersee fliesst. Oliver Menge Die Schleuse Port ist aufs Maximum geöffnet. Oliver Menge

«Wir versuchen, die ‹Murgenthaler Bedingung› einzuhalten», sagt Wehren vom Wehr in Port. Aber: «Wir können den Abfluss der Aare nicht auf 0 m3/s reduzieren. Man muss sich bewusst sein, dass unsere Möglichkeiten Limiten haben.» Selten kann es daher vorkommen, dass der Grenzwert in Murgenthal überschritten wird. Eben dann, wenn die Emme so viel Wasser bringt, dass auch die Verringerung der Wassermengen in Port nichts mehr bringen.

Der Grenzwert wird derzeit nicht erreicht. Klar ist: «In den nächsten 3–4 Wochen», schätzt Bernhard Wehren, «wird die Aare ab Port weiterhin viel Wasser führen.» Denn der jetzt aufgefüllte Neuenburgersee müsse wieder geleert werden. «Die Aare wird weiterhin viel oder gar noch mehr Wasser führen», bestätigt Hydrologe Gyarmati. «Die Gefahrenstufe für die Aare im Kanton Solothurn wird daher eher noch verschärft.» Weil es am Bielersee wohl Schäden geben wird, wolle man bei den Abflussmengen ans Limit gehen.

Weitere Informationen:

– Aktuelles Naturgefahrenbulletin des Bundes

– Aktuelle Naturgefahrensituation in der Schweiz

– Verhaltensempfehlungen bei Hochwasser