Geldverteilung Lockerer Umgang mit Lotteriegeldern: Wie die Solothurner Regierung den Swisslos-Topf als politische Starthilfe nutzt Einmal mehr operiert die Solothurner Regierung in einer Grauzone: Sie griff fleissig zu Lotteriegeldern, um die frühe Sprachförderung im Kanton Solothurn einzuführen. Ein Lehrstück über ein Spezialkässeli, das gemeinnützigen Zwecken vorbehalten ist. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Die Sprachförderung soll die Chancengleichheit der Kleinsten erhöhen – und Folgekosten für die Allgemeinheit verhindern. Manuela Jans

Dafür ist die Politik da: Sie packt gesamtgesellschaftliche Probleme an und gleist Lösungen auf. Genau so war es bei der frühen Sprachförderung. Das Problem: Immer mehr fremdsprachige Kinder sprechen zu wenig gut Deutsch, wenn sie in den Kindergarten kommen. Die Lösung: Die Solothurner Gemeinden müssen ein Angebot für die frühe Sprachförderung einführen und finanzieren. So will es der Regierungsrat.

Die Regelung wurde von einem FDP-Vorstoss angestossen. Kinder müssten beim Eintritt in den Kindergarten bereits ausreichend Deutsch sprechen, verlangte die Partei in einer Interpellation. Die Regierung signalisierte, man wolle die frühe Deutschförderung zur staatlichen Aufgabe machen. Das war bereits 2016.

Ein anschliessender Pilotversuch in den Spielgruppen mehrerer Gemeinden war erfolgreich. Die Regierung entschied: Das Ganze soll flächendeckend kommen. Kürzlich legte sie eine entsprechende Gesetzesänderung vor. Derzeit läuft die Vernehmlassung dazu.

So weit, so mustergültig. Doch fragwürdig ist nicht die Ausweitung des staatlichen Aufgabengebiets. Es sind die Geldströme rundherum: Dafür flossen reichlich Lotteriegelder. Die Mittel des Swisslos-Fonds stammen aus dem Glücksspielgewinn, der vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden muss.

Fest steht: Lotteriegelder dürfen nicht «zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher gesetzlicher Verpflichtungen» eingesetzt werden. Fest steht ebenso: Um eine solche Staatsaufgabe handelt es sich bei der frühen Sprachförderung noch nicht – mit Betonung auf «noch nicht». Doch eigentlich atmet sie längst den Geist einer Staatsaufgabe, wie sich in der Rekonstruktion zeigt. Es brauchte ein paar Kunstgriffe, um die Lotteriegelder sprudeln zu lassen.

Und so ist dieser Fall nicht nur ein Lehrstück darüber, wie Lotteriegelder direkt in Belange der öffentlichen Hand gesteckt werden. Sondern auch darüber, wie der Kanton die Mittel faktisch als politische Starthilfe einsetzt.

Der erste Kunstgriff: Gelder fürs Pilotprojekt

Den ersten Kunstgriff machte die Regierung 2016. Damals verabschiedete sie das Pilotprojekt für die Sprachförderung. Sie sicherte Lotteriegelder von maximal 250’000 Franken zu: Bis zu 125’000 Franken sollten direkt aus dem gemeinnützigen Fonds fliessen, weitere 125’000 Franken aus dem Bettagsfranken. Die Mittel für Letzteren werden ebenfalls dem Fonds entnommen; das Geld ist für gemeinnützige Sozialprojekte vorgesehen.

Steter Geldfluss: Der Glücksspielgewinn muss für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden. CHM-Archiv

Aus Sicht der Regierung war es kein Problem, das Projekt über das Swisslos-Spezialkässeli zu finanzieren. Erstens handle es sich bis dato um «keine öffentlich-rechtliche Aufgabe von Kanton oder Gemeinden», hiess es 2016 in einem Beschluss. Und zweitens könne «aufgrund des innovativen Charakters des Projekts» ein Gesuch an den Lotteriefonds gestellt werden. Anzumerken ist: Über entsprechende Gesuche entscheidet die Regierung selbst.

Von 2017 bis 2020 lief das Pilotprojekt, die Sprachförderung wurde in vier Regionen getestet. Über hundert Kinder wurden vor Kindergarteneintritt für eine Spielgruppe angemeldet und dort sprachlich gefördert. Die Bilanz war positiv. Im Herbst 2020 stellte die Regierung formell die Weichen für ein kantonsweites «Angebotsobligatorium». Der Kanton versprach eine Anschubfinanzierung. Was das heisst, sollte sich erst ein Jahr später zeigen.

Der zweite Kunstgriff: «Schub» für Gemeinden

Damit zum zweiten Kunstgriff. Auch die Anschubfinanzierung wurde noch vor der Gesetzgebung eingefädelt; somit handelte es sich – natürlich – weiterhin um keine eigentliche Staatsaufgabe. Die Pointe dabei: Die Gemeinden erhielten das Geld just dafür, dass sie einer Aufgabe nachkommen können, die bald zur gesetzlichen Pflicht werden wird.

Anfang 2022 verabschiedete die Regierung die Details. Vorderhand setzte sie auf Anreize: Gemeinden können sich verpflichten, die frühe Sprachförderung einzuführen. Wer das tut, wird mit einer «Einführungspauschale» unterstützt. Insgesamt 500’000 Franken stellte die Regierung zur Verfügung. 400’000 Franken stammten aus dem kantonalen Integrationsprogramm (und damit teilweise aus Bundesmitteln), 100’000 Franken aus dem Bettagsfranken. Wieder Lotteriegelder also. Konkret bediente man sich diesmal – in Absprache mit dem Gemeindeverband – beim sogenannten Gemeindeanteil des Bettagsfrankens.

Dank der frühen Sprachförderung soll der Einstieg im Kindergarten besser gelingen. Christian Beutler/Keystone

Im November 2022 ging schliesslich das Gesetz in die Vernehmlassung. Stolz bemerkte die Regierung in ihrer Vorlage: Wenn die gesetzliche Grundlage in Kraft treten werde, «wird die Anschubfinanzierung bereits erfolgt sein».

Eine Vergabe im eigenen Haus

Bei der Vergabe der Lotteriegelder blieb man quasi unter sich. Zuständig für den Swisslos-Fonds ist nämlich das Innendepartement von SP-Regierungsrätin Susanne Schaffner. Im gleichen Haus ist auch das Amt für Gesellschaft und Soziales angesiedelt – es ist federführend bei der frühen Sprachförderung.

Reto Steffen leitet im Amt die Abteilung Gesellschaftsfragen. Er betont mit Blick auf die «Einführungspauschalen»: «Zunächst ist festzuhalten, dass die Gesetzesvorlage in der Vernehmlassung und noch nicht in Kraft ist.» Der Einsatz von Mitteln aus dem Bettagsfranken sei damit zulässig. Gemäss Steffen wolle man mit dem Beitrag die Spielgruppen stärken, damit diese «die Voraussetzungen erfüllen, die Aufgabe der frühen Sprachförderung umsetzen zu können». Direkte Investitionen in den Spielgruppen erachte man als nicht notwendig.

Auch wenn der Bettagsfranken unterdessen aus Lotteriegeldern stammt, werde weiterhin dem Gedanken der früheren Bettagskollekte nachgelebt; die Unterstützung von sozialen Angeboten sei explizit vorgesehen. Und dazu zählen laut Steffen auch die Spielgruppen, für welche die Gemeinden zuständig sind.

Dass die frühe Sprachförderung bald einmal ins Aufgabengebiet der öffentlichen Hand fallen dürfte? Das war aus Sicht der Behörden so nicht unbedingt absehbar. Stand 2016 habe es ein solches Modell erst im Kanton Basel-Stadt gegeben, sagt Steffen. Welche Variante für den strukturell gänzlich anders aufgestellten Kanton Solothurn in Frage komme, sei da noch unklar gewesen. «Vor diesem Hintergrund war es legitim, den Pilotversuch aus dem Swisslos-Fonds zu unterstützen.»

Dienen die Lotteriegelder schlicht dazu, die Staatskasse zu entlasten? Reto Steffen verneint dies: «Es handelt sich um eine Aufgabe, die in die Zuständigkeit der Einwohnergemeinden fällt.» Somit habe kein Raum bestanden, Mittel aus dem ordentlichen Kantonsbudget bereitzustellen. Ein Blick in den Nachbarkanton zeigt freilich, dass es auch anders geht. Im Aargau finanziert der Kanton sein Pilotprojekt zur frühen Sprachförderung in den Gemeinden über das ordentliche Budget.

