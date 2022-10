Swisslos-Fonds 100'000 Franken: Solothurner Regierung verteidigt die Zahlung an das Wisent-Projekt im Thal Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts Wisent Thal wird mit 100'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds unterstützt. Nach kritischen Fragen eines Projektgegners betont die Regierung: Da ging alles mit rechten Dingen zu und her. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 31.10.2022, 18.08 Uhr

Erster Blick in die neue Umgebung: Die Wisente leben seit einigen Wochen im Thal. Roger Stöckli

Seit einigen Wochen sind sie nun da, die Wisente, über die schon so viel diskutiert wurde. In einem Gehege in der Nähe von Welschenrohr grast die Herde. In den nächsten fünf Jahren wird das Projekt wissenschaftlich begleitet, es soll untersucht werden, was für Schäden die Tiere anrichten, ob Wisente und Menschen aneinander vorbeikommen, kurz: Ob eine Wiederansiedlung der einst einheimischen, dann aber hier ausgerotteten Tiere im Jura wieder möglich ist.