SwissID Solothurn in der Zwickmühle: Private E-IDs sind zwar unerwünscht, werden aber mangels Alternativen weiter eingesetzt Nach dem Nein zum E-ID-Gesetz fordert die Grüne Kantonsrätin Anna Engeler, dass der Kanton Solothurn nicht länger ausschliesslich auf die SwissID setzt. Sondern der Bevölkerung ein alternatives, staatliches Login zur Verfügung stellt. Tätig werden will die Regierung aber nicht. Raphael Karpf 27.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur mir einem SwissID-Login können die Dienstleitungen des Kantons Solothurn online benutzt werden. Christian Beutler

Das Votum am 7. März war klar. Fast zwei Drittel der Bevölkerung sagten nein zum E-ID-Gesetz. Nicht Private sollen für die elektronischen Identitäten zuständig sein. Sondern der Bund oder die Kantone.

Das stellt den Kanton Solothurn vor gewisse Probleme. Denn damit der Kanton seine Dienstleistungen auch online anbieten kann (zum Beispiel die Steuererklärung ausfüllen, einen Umzug melden oder einen Betreibungsregisterauszug bestellen), braucht es zwingend eine geprüfte elektronische Identität. Deshalb hat sich der Kanton – noch vor der Abstimmung – dazu entschieden, mit einem privaten Anbieter zusammenzuarbeiten. Und zwar mit der SwissSign Group, die die SwissID herausgibt.

Geprüfte elektronische Identität Darum gehts Will ich im Laden eine Flasche Bier kaufen, kann ich mich ganz einfach ausweisen. Ich zeige ID oder Pass, die Verkäuferin sieht, dass ich über 16 bin und gibt mir den Alkohol. Online ist es etwas komplizierter. Damit ein Verkäufer weiss, wer den Kasten Bier bestellt hat, braucht es sogenannte geprüfte elektronische Identitäten. Das ist nichts anderes als ein Login, bei dem der Verkäufer sicher sein kann, dass ich am anderen Ende bin, und nicht jemand anderes. Dazu muss ich mich einmalig bei einem Anbieter einer elektronischen Identität ausweisen. Dieser Anbieter kümmert sich um den Rest. Geprüfte elektronische Identitäten sind nicht nur beim Kauf von Alkohol hilfreich, sondern auch, um zum Beispiel komplett online die Versicherung zu wechseln, Steuern zu bezahlen oder einen Betreibungsregisterauszug zu bestellen.

Die Online-Dienstleistungen des Kantons können im Moment ausschliesslich mit einem SwissID-Login benutzt werden. Das heisst: Entweder man erstellt sich ein solches Login, oder man geht für den Behördengang wieder an den Schalter.

Anna Engeler, Kantonsrätin Grüne. zvg

Daran stört sich Kantonsrätin Anna Engeler (Grüne): «Dieses Vorgehen steht im Konflikt mit dem im Abstimmungsresultat ausgedrückten Wählerwillen, wonach die Bevölkerung keine privat verwaltete E-ID wünscht.» Sie ist deshalb bei der Regierung vorstellig geworden. Engeler verlangt, dass der Kanton einen alternativen Zugang zu den Online-Dienstleistungen schafft. Einen Zugang, der nicht von einer privaten Firma stammt.

Eine eigene Lösung wäre teuer

Mittlerweile liegt die Stellungnahme der Regierung vor. Im Grundsatz ist man mit der Idee einverstanden. Handeln möchte die Regierung trotzdem nicht. Dafür nennt sie mehrere Gründe:

Eine eigene, geprüfte elektronische Identität zu entwickeln, brauche Zeit und sei teuer. Und eine staatliche elektronische Identität, die den Solothurner Anforderungen genügt, gibt es im Moment nicht.

Zwar hat der Kanton Schaffhausen eine eigene E-ID entwickelt. Momentan wird daran gearbeitet, dass dieses System auch in anderen Kantonen eingesetzt werden könnte. Ausserdem erfüllt diese E-ID mehrere Anforderungen der Solothurner: Sie wäre billig, einfach zu nutzen, von einer Behörde herausgegeben und erfüllt sämtliche Anforderungen in Sachen Sicherheit und Datenschutz.

Ein Problem hat die Schaffhauser Lösung aber: Sie ist in der Bevölkerung noch nicht weit verbreitet. Dieser Faktor ist für die Solothurner Regierung ein Muss. Behördengänge sind nur selten notwendig. Ob sich Herr und Frau Solothurner für diese seltenen Gelegenheiten extra ein eigenes Login erstellen würden, zweifelt der Regierungsrat an. Schlimmstenfalls hätte man für eine E-ID bezahlt, die niemand benutzt. In Solothurn wünscht man sich eine staatliche E-ID, die bereits weit verbreitet ist.

Regierung will Entwicklung «aktiv mitverfolgen»

Doch bis es eine solche gibt, dürfte es noch dauern. Nach dem Nein zum E-ID-Gesetz hat der Bund zwar angekündigt, nun alles zu unternehmen, um möglichst schnell eine Lösung zu finden. Doch das überarbeitete Gesetz dürfte frühestens 2022 in Vernehmlassung gehen. Bis das Gesetz verabschiedet, die neue Lösung entwickelt und eingeführt ist, dürfte es Jahre dauern.

Weil nun aber solche Bemühungen bereits laufen, möchte man in Solothurn nicht selbst tätig werden. Den Auftrag will die Regierung deshalb nur mit einem abgeänderten Wortlaut erheblich erklären: Man wolle keine alternative, staatliche E-ID zur Verfügung stellen. Sondern man möchte deren Entwicklung «aktiv mitverfolgen» und sobald eine solche vorliegen sollte, deren Einsatz prüfen. Bis es so weit ist, wird man also weiterhin einzig auf die SwissID setzen.

Das ist zwar nicht, was Kantonsrätin Engeler gefordert hatte. Doch sie kann damit leben: «Ich kann nachvollziehen, dass der Kanton keine eigene Lösung erarbeiten möchte.» Und immerhin solle ihr Auftrag nicht abgeschrieben werden. Sie werde nun am Thema dranbleiben. Denn für sie ist klar: «Künftig braucht es eine staatliche Alternative.»