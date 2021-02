Swiss-Flugbegleiter Weitgehend «gegroundet»: Wie es für diesen Oltner ist, im Homeoffice statt hoch über den Wolken zu arbeiten Was tun Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, wenn ein Grossteil der Flugzeuge wegen der Corona-Pandemie nicht mehr abhebt? Sie machen das Beste daraus, wie das Beispiel von Simon Brütsch aus Olten zeigt. Olivia Folly 02.02.2021, 05.00 Uhr

Hofft im Home-Office auf eine baldige Normalisierung der Lage: Swiss-Mitarbeiter Simon Brütsch. Bruno Kissling

London, Paris, Tokio und New York in einem Monat? Für Flugbegleiter Simon Brütsch aus Olten war das Alltag - vor der Corona-Pandemie. Seit vergangenen Frühling ist alles anders. Die Mehrheit der Swiss-Flugzeuge steht am Boden. Anstatt über den Wolken als Maître de Cabine Fluggäste zu betreuen, verbringt der 36-Jährige die meiste Zeit in seiner Altstadtwohnung. Er hat im Durchschnitt nur noch alle drei Monate einen Flugeinsatz.

Zu Beginn der Pandemie hatte er grosse Mühe mit der Umstellung von Hochbetrieb auf null.

«Irgendwann war die Wohnung blitzblank geputzt. Es war schwierig für mich, eine Alltags-Struktur zu finden und die sozialen Kontakte fehlten mir sehr»,

sagt der gebürtige Schaffhauser, der seit 9 Jahren mit seinem Partner in Olten wohnt. Inzwischen hat er sich mit der Situation arrangiert. Zugute kommt ihm in dieser aussergewöhnlichen Zeit, dass er nicht ausschliesslich an Bord arbeitet, sondern Teamleader von 280 Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern ist, und bis vor kurzem auch im Büro am Flughafen Zürich arbeiten konnte. Doch jetzt ist auch Simon Brütsch im Homeoffice.

Zeit für Weiterbildung und alte Hobbys



Wie die meisten Mitarbeitenden von Swiss ist Simon Brütsch seit vergangenem Frühling in der Kurzarbeit angestellt und hat ungefähr ein 50 Prozent-Pensum. Seine Mitarbeitenden, welche normalerweise Vollzeit fliegen, arbeiten deswegen zurzeit stark eingeschränkten Flugprogramm noch deutlich weniger. «Die meisten möchten wieder mehr arbeiten und freuen sich auf jeden einzelnen Flug», sagt Simon Brütsch. Sogar dann, wenn es sich um einen der reinen Frachtflüge handelt, die Swiss seit der Corona-Pandemie anbietet. Auch bei Frachtflügen braucht es eine Crew an Bord, die zum Beispiel bei einem Notfall eingreifen könnte.

Ohne Passagiere einen 10-stündigen Flug zu absolvieren und die ganze Zeit konzentriert und aufmerksam zu bleiben, sei nicht ganz ohne, sagt Simon Brütsch.

«Ich bin unglaublich stolz auf mein Team, wie es mit der aktuellen Situation umgeht, und wie flexibel alle sind».

Viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nutzen die unfreiwillige freie Zeit für ein soziales Engagement, zum Beispiel in einem Altersheim. Oder sie kommen dort zum Einsatz, wo wegen der Pandemie Personalbedarf besteht: Bei der Eingangskontrolle von Corona-Test-Zentren, im Contact-Tracing oder bei Callcentern von Onlinehändlern, die wegen der grossen Nachfrage Leute einstellen müssen.

Auch Simon Brütsch weiss etwas mit seiner Zeit anzufangen. Er hat vergangenen Herbst eine Weiterbildung in Arbeits- und Organisationsentwicklung an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten angefangen. Und er hat ein altes Hobby wiederentdeckt. Das Malen von Bildern. Inzwischen sind die meisten Wände seiner grosszügigen Dachwohnung geschmückt mit von ihm selber erstellten farbigen Kunstwerken. Auch fürs Bücher Lesen oder für sein Götti-Meitli bleibt jetzt mehr Zeit.

Klassenzimmer gegen Flugzeug ausgetauscht

Dennoch kann es der 36-Jährige kaum erwarten wieder in einen Flieger zu steigen. Das Fliegen war sein Kindheitstraum. Als kleiner Bub spielte er lieber mit Flugzeugen als mit Autos. Zusammen mit seinem Vater verbrachte er zahlreiche Stunden auf der Zuschauerterrasse des Flughafens Zürich. Nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer zog es ihn nicht ins Schulzimmer, sondern in die Luft.

«Ich habe den Schritt zur Swiss nie bereut. Fliegen zu können empfinde ich als grosses Privileg»,

sagt der Maître de Cabine, der seit 14 Jahren für Swiss arbeitet. Auch in der aktuell angespannten Situation für die Schweizer Airline bleibt er optimistisch. «Swiss ist ein solides Unternehmen und hat noch Schnauf». Er hofft, dass sich die Situation ab dem nächsten Sommer entspannt und wieder deutlich mehr Flieger abheben können - und er seine Uniform endlich wieder regelmässig aus dem Schrank nehmen kann.