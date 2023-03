Swatch Group Bilanz 2022: Moonswatch macht Freude

1,16 Milliarden Gewinn Die Pandemie ist vorbei, 2022 lief es der Swatch Group dank der Moonswatch besser Jüngere Kunden und angekurbelte Verkäufe beim Original von Omega: Swatch-CEO Nick Hayek pries den Erfolg der Moonswatch an der Bilanz-Pressekonferenz und eine Spiralfeder, die eine höhere Ganggenauigkeit bringt. Ausbildungsleiter Reto Kohli fordert eine bessere Zusammenarbeit von Schule und Berufsbildung. Daniela Deck Jetzt kommentieren 16.03.2023, 13.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

CEO Nick Hayek mit der gefeierten Moonswatch an der Bilanzmedienkonferenz der Swatch Group. Bild: Peter Schneider/Keystone

«Es war ein perfektes Jahr für Emotionen», sagte Nick Hayek, CEO der Swatch Group, zum Auftakt der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Biel. Grund zur Freude gab besonders die Moonswatch mit Verkaufszahlen von mehr als einer Million Stück weltweit.

Ein Zusammenschnitt aus Warteschlangen vor den 180 Verkaufsstellen und begeisterter Käuferschaft wurde in Form eines Films präsentiert. In der Fragerunde erklärte Hayek, die Moonswatch habe der gesamten Uhrenbranche ein jüngeres Kundensegment erschlossen. Und: Seit der Lancierung der Moonswatch – Gemeinschaftsprodukt von Swatch und Omega - hätten die Verkäufe der ursprünglichen Omega Moonwatch um 50 Prozent zugelegt.

Omega-CEO Raynald Aeschlimann. Bild: Peter Schneider

Auch in der Silikon-Spiralfeder Spirate sieht der Konzern einen Meilenstein: Sie erhöhe die Genauigkeit mechanischer Uhrwerke auf 0 bis +2 Sekunden pro Tag (früher –4 bis +6 Sekunden). ETA und Nivarox hätten in der über zehnjährigen Entwicklung eine Schlüsselrolle gespielt, erklärte Omega-CEO Raynald Aeschlimann.

Gewinn ist gewachsen

Auch die Zahlen 2022 zeigen, dass die Nachwehen der Pandemie ausser in China überstanden sind. Der Betriebsgewinn von 1,158 Milliarden Franken (Vorjahr: 1,021 Mia.) bei einem Nettoumsatz von 7,499 Milliarden zeigt die Erholung deutlich. Ausser in China, wo Umsatzausfälle von gut 700 Millionen resultierten, legte der Umsatz in den Lokalwährungen überall um einen Viertel zu.

Thierry Kenel, CFO, spricht an der Bilanzmedienkonferenz der Swatch Group am Donnerstag, 16. März 2023, in Biel. Bild: Peter Schneider

Der operative Cash Flow, 724 Millionen, brach zwar ein (2021: 1,298 Milliarden). Dies lässt sich erklären durch vorsorglich erhöhte Sicherheitslager. Dennoch gab Finanzchef Thierry Kenel bekannt, es sei zu Materialengpässen gekommen. Der Generalversammlung im Mai sollen Dividendenerhöhungen von gesamthaft 9 Prozent vorgeschlagen werden.

Mittelstufe für Berufswahl schulen

Bisher gebe es im Konzern keinen gravierenden Fachkräftemangel, sagte CEO Nick Hayek. Ausbildungschef Reto Kohli münzte die abstrakte Zukunft auf konkrete Lernende um: 11 Ausbildungsstätten mit 50 Berufsfeldern hat die Swatch, 7 davon in der Schweiz in 8 Kantonen, die grösste bei der ETA in Grenchen. Letztes Jahr haben gemäss Kohli 150 Lernende den Abschluss gemacht. 220 fangen an.

Ausbildungschef Reto Kohli: «75 Prozent der Abgänger und Abgängerinnen bleiben bei uns» Bild: Oliver Menge

«75 Prozent der Abgänger und Abgängerinnen bleiben bei uns», sagte Kohli. Er warnte vor steigender Akademisierung und Bürokratisierung. Kohli forderte mehr Zusammenarbeit zwischen Schule und Berufsbildung. Ausserdem müssten die Lehrkräfte der 5. und 6. Klasse «aus ihrer Schul-Bubble treten» und für die Berufswelt sensibilisiert werden, «denn dort werden die Weichen für die Berufswahl gestellt».