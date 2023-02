Flugzeugabsturz in Subingen 2021: Das war die Unfallursache

SUST Pilot ohne Lizenz sass am Steuer: Warum es im Sommer 2021 zum tödlichen Flugzeugabsturz in Subingen kam Im Juli 2021 stürzte in Subingen ein Kleinflugzeug ab, ein Mann verstarb. Nun ist die Untersuchung des Vorfalls abgeschlossen. Es war eine Verkettung von tragischen Ereignissen, die zum Absturz führte. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 06.02.2023, 12.27 Uhr

Der Doppeldecker wurde durch den Absturz zerstört. zvg

Am 20. Juli 2021 stürzte in Subingen ein Kleinflugzeug ab. Der Passagier verstarb, der Pilot wurde schwer verletzt. Nun hat die Schweizerische Untersuchungsstelle (Sust) ihren Schlussbericht veröffentlicht. Darin wird beschrieben, wie es zu diesem tragischen Unfall kam.

Beim Flugzeug handelte es sich um einen Doppeldecker des Typs Bücker Bü-131B Jungmann. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das Flugzeug von der Luftwaffe verwendet. Als es ausgemustert wurde, liess es der neue Eigentümer 1979 ins zivile Luftfahrtregister eintragen. Der Mann kümmerte sich um die Unterhaltsarbeiten am Flugzeug, er hatte zudem eine Berechtigung zum Kunstflug. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor der Pilot 2019 aber seine Lizenz.

Zu diesem Zeitpunkt gehörte das Flugzeug bereits einem befreundeten Piloten. Die beiden Männer unternahmen viele gemeinsame Flüge, so auch an jenem 20. Juli 2021.

Der neue Eigentümer und Pilot sass hinten und lenkte das Flugzeug, der ehemalige Eigentümer sass als Passagier vorne. Bei beiden Sitzen hatte es einen Steuerknüppel.

Ausflug in die Westschweiz

Die beiden starteten in Langenthal, flogen in die Westschweiz und wollten abends wieder in Langenthal landen. Kurz vor der Landung übergab der Pilot dem Passagier das Steuer, um die Unterlagen für den Anflug vorzubereiten. Dass sein Freund nicht mehr fliegen durfte, wusste er gemäss Bericht nicht.

Der ehemalige Kunstflieger begann dann einen Looping. Plötzlich kippte das Flugzeug ab, es begann um die Hochachse zu rotieren und verlor rasch an Höhe. Im Fachjargon heisst das: Es geriet in eine Vrille. Gemäss Sust ist es nicht aussergewöhnlich, dass dies bei Flugzeugen im Looping geschieht, wenn die Geschwindigkeit nicht hoch genug ist.

Als der Pilot nun seinen Passagier ansprach, reagierte dieser nicht. Wieso, kann nicht abschliessend geklärt werden. Möglicherweise habe es mit der Erkrankung des Mannes zu tun gehabt, wird im Bericht vermutet. Also übernahm der Pilot wieder das Steuer. Er war allerdings nicht im Kunstflug ausgebildet und hatte noch nie eine Vrille beendet. Er wusste nur in der Theorie, was er zu tun hatte.

Flugzeug stürzte unkontrolliert ab

Unter anderem hätte er den Gashebel in den Leerlauf stellen müssen. Doch Filmaufnahmen zeigen, dass der Motor mit erhöhter Leistung lief. «Dieser Umstand kann das Beenden der Vrille erschwert haben», steht im Bericht. Zudem weist die Unfallstelle daraufhin, dass der Pilot zwar die Drehrichtung wechseln, nicht aber die Drehbewegung grundsätzlich stoppen und das Flugzeug abfangen konnte. Das werde gelegentlich bei Piloten beobachtet, «die keine Erfahrung im Kunstflug bzw. im Beenden einer Vrille besitzen», steht im Bericht weiter.

Schliesslich stürzte das Flugzeug unkontrolliert auf eine Wiese in Subingen. Der Passagier war sofort tot, der Pilot überlebte schwer verletzt, er wurde mit der Rega in ein Spital gebracht. Der Doppeldecker wurde vollständig zerstört.

Die Absturzstelle wurde grossflächig abgesperrt. zvg

