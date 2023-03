Solothurner Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern

Die nationale Aktionswoche für Kinder von Eltern mit Suchterkrankung will verstärkt über Probleme und Lösungen informieren. Der Fokus liegt dabei auf den Kindern aus Familien, die von Suchterkrankungen betroffen sind, und was Menschen im Umfeld dieser direkt Betroffenen tun können. Im Kanton Solothurn wird diese Aktion von der Perspektive Region Solothurn-Grenchen und der Suchthilfe Ost Olten getragen.

Die wichtigsten Grundsätze lauten: Das Gespräch mit den suchtkranken Eltern suchen; das Gespräch mit dem Kind suchen; für das Kind ansprechbar bleiben; das Gespräch suchen mit einer Fachperson, die mit der Familie in Kontakt ist; sich an eine Suchtberatungsstelle wenden; sich an die Kesb wenden. Hilfreiche Quellen: suchtschweiz.ch, mamatrinkt.ch, papatrinkt.ch, kinder-von-suchtkranken-eltern.ch