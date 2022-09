Frauenhaus AG/SO kritisiert den Kanton wegen der Finanzierung

Subjektfinanzierung Umso mehr Frauen unter Gewalt leiden, desto besser geht es dem Frauenhaus Aargau/Solothurn wirtschaftlich: «Das ist doch grotesk», findet dessen Präsidentin Die Finanzierung des Frauenhauses AG/SO führt zu Diskussionen: Die Tarife seien nicht kostendeckend, zudem kritisiert sie das Finanzierungsmodell, sagen die Verantwortlichen. Die Tarife seien kostendeckend, man erwarte aber auch eine wirtschaftliche Betriebsführung, sagt der Kanton. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Janine Sommer, Stiftungsratspräsidentin des Frauenhauses AG/SO (rechts) und Betriebsleiterin Rosmarie Hubschmid. Patrick Lüthy

Es soll Menschen geben, die haben die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen genossen: weniger Termine, Homeoffice, mehr Zeit zu Hause. Für andere war die Zeit weniger spassig. Insbesondere für Familien, die sowieso schon belastet waren, sei es aus finanziellen Gründen, oder weil Drogen oder Alkohol im Spiel sind. Wenn dann Kinder, enge Platzverhältnisse und keine Möglichkeit, im Freien Dampf abzulassen, dazukamen, wurde aus der Überforderung manchmal Gewalt. In diesen Fällen wurde die Coronazeit zum Horror.

«Die Anfragen und auch die Aufnahmen sind in dieser Zeit markant angestiegen», sagt Rosmarie Hubschmid, Betriebsleiterin des Frauenhauses Aargau/Solothurn. 15 Plätze hat das Frauenhaus normalerweise. Diese müssen für sämtliche schutzsuchenden Frauen und Kinder aus den Kantonen Solothurn und Aargau ausreichen.

Wegen der grossen Nachfrage wurde die Anzahl Plätze vorübergehend auf 18 erhöht. Doch auch das reichte nicht. Wird das Frauenhaus normalerweise bei einer Auslastung von 75 Prozent als voll angesehen (damit neue Aufnahmen jederzeit möglich sind), waren es während der Pandemie zeitweise über 100 Prozent. Mit der Folge, dass schutzsuchende Frauen (und Kinder) entweder in Frauenhäusern anderer Kantone untergebracht werden mussten. Da diese aber oftmals ähnlich stark ausgelastet waren, kam es häufiger vor, dass sie in Hotels oder anderen Einrichtungen untergebracht wurden.

Zu wenig Platz im Frauenhaus

Janine Sommer ist Präsidentin des Stiftungsrats des Frauenhauses. Sie sagt:

«Die für die beiden Kantone vorhandenen Plätze reichen nicht aus.»

Auf Anfang Jahr wurde bereits reagiert. Seither kann das Frauenhaus zehn Familienzimmer anbieten. Hatte man bisher Platz für 15 Frauen und Kinder, finden nun zehn Frauen Unterschlupf, die Kinderzahl ist flexibel. Zuletzt befanden sich zehn Frauen und zwölf Kinder im Haus.

«Das gibt uns etwas mehr Spielraum und Flexibilität bei der Aufnahme», sagt Stiftungsratspräsidentin Sommer. Und doch: Selbst das reicht nicht aus. Noch immer ist das Haus voll belegt.

Schwankungen bei der Belegung gebe es zwar immer wieder. Insgesamt sei die Auslastung aber steigend. Woran liegt es? Nimmt die häusliche Gewalt zu?

Anstieg hat nicht nur negative Gründe

Doch, das vermutlich schon auch, vermutet Hubschmid. Physische Gewalt, sexualisierte Gewalt, auch psychische Gewalt, etwa Drohungen oder Nötigungen. Auch höre man immer häufiger von Fällen, in denen Alkohol und Kokain eine Rolle spielten. «Eine sehr explosive Mischung», so Hubschmid.

Aber dann gebe es noch einen anderen Grund. Einen positiven, so seltsam das auch klingen mag. Hubschmid: «Die Sensibilisierung hat zugenommen.» Opfer lassen Gewalt weniger lang über sich ergehen und suchen schneller Hilfe. Das liege auch an den veränderten Umständen: Scheidungen sind möglich, die AHV ist gesplittet, die Hilfsangebote sind bekannt. Hubschmid: «Die emotionalen Schwierigkeiten, sich zu melden, gibt es immer noch. Aber die Rechtslage ist eine ganz andere als noch vor einigen Jahren. Das sollte man nicht unterschätzen.»

Betriebsleiterin Rosmarie Hubschmid. Patrick Lüthy

Die Frauen im Frauenhaus sind heute tendenziell jünger, ebenso die Kinder, im Schnitt zwischen null und sechs. Hubschmid:

«Das ist tragisch. Aber man kann auch sagen: Frauen finden früher den Ausstieg.»

Nicht zuletzt für die Entwicklung der Kinder sei das positiv.

Gleichzeitig bringt diese Entwicklung das Frauenhaus bedarfsmässig an den Anschlag. Sommer: «Für den Stiftungsrat ist ganz klar: Es muss Raum geschaffen werden.» Sei es eine gänzlich neue, grössere Unterkunft. Seien es bauliche Massnahmen an der bestehenden. Bei den Kantonen habe man das Anliegen platziert.

Finanzierung führt zu Diskussionen

Mehr Plätze sind das eine. Die Finanzierung dieser Plätze das andere. Die Kantone Aargau und Solothurn wenden das Prinzip der Subjektfinanzierung an. Für jede Frau und jedes Kind werden pro Tag im Frauenhaus 292 Franken ausbezahlt. Sommer:

«Überspitzt gesagt: Umso mehr Frauen von Gewalt betroffen sind, desto besser geht es uns wirtschaftlich. Das ist grotesk.»

Das könne doch nicht der Ansatz in der Krisenintervention sein.

Dazu kommt: Das Frauenhaus muss jederzeit bereit sein, Frauen und Kinder aufzunehmen. Manchmal mitten in der Nacht, ohne Vorwarnung. Permanent in der Lage zu sein, Leute aufzunehmen, bedeutet auch Aufwand und Kosten. Auch macht das Frauenhaus Beratungen und Vorabklärungen, die nicht in jedem Fall zu einer Aufnahme führen.

Andere Kantone bezahlen fixe Sockelbeiträge an die Frauenhäuser. Dies ist auch die offizielle Empfehlung der Sozialdirektorenkonferenz.

«Erwarten wirtschaftliche Betriebsführung»

Sandro Müller, Chef des Amts für Gesellschaft und Soziales des Kantons Solothurn, präzisiert auf Anfrage. Gemäss Sozialgesetz sei es im Kanton Solothurn grundsätzlich vorgesehen, bei Leistungsvergütungen an soziale Institutionen das Prinzip der Subjektfinanzierung anzuwenden.

Ausserdem: Auf den Sonderfall Frauenhaus mit den schlecht planbaren Ein- und Austritten sowie der steten Aufnahmebereitschaft habe man Rücksicht genommen, diese Kosten seien in die Tagespauschalen eingerechnet. Dadurch würden Fehlanreize behoben und die Aufrechterhaltung des Betriebs auch bei geringerer Auslastung gewährleistet. Müller:

Sandro Müller, Chef des Amts Gesellschaft und Soziales. zvg

«Wir erachten die gewählte Finanzierungsform und die vereinbarten Tarife als korrekt. Dies zeigt sich auch am Umstand, dass sich die finanzielle Situation des Frauenhauses Aargau-Solothurn in den letzten beiden Jahren stabilisieren konnte.»

Beim Frauenhaus sieht man das etwas anders. Die Tarife seien nicht kostendeckend. Selbst bei einer permanenten, vollen Auslastung sei man auf Spenden angewiesen, um überleben zu können.

Sommer: «Wir müssen an einen Punkt kommen, an dem akzeptiert wird: Es ist zwar nicht gut, dass es uns braucht. Aber es ist wichtig, dass es uns gibt.» Das bedeute auch ein Commitment zu kostendeckend finanzierten Frauenhäusern.

Liessen sich auch Kosten sparen?

Hubschmid ist zudem überzeugt: Mit einem anderen Finanzierungsmodell liessen sich Kosten sparen. Für jede aufgenommene Person braucht das Frauenhaus eine Kostengutsprache. In den ersten 35 Tagen ist diese durch die Soforthilfe abgedeckt, dauert der Aufenthalt länger, müssen Gesuche an die Opferhilfe und später an die Gemeinden gestellt werden.

Gleichzeitig müssen auch schon vom ersten Tag an Gesuche an die Gemeinden gestellt werden. Es geht dabei um materielle Hilfe, ein Bahnbillett etwa, oder Hilfe bei der Wohnungssuche. «Es gibt Gemeinden, die streiten dann mit uns über 100 Franken», sagt Hubschmid.

Mit einem anderen Finanzierungsmodell, einer Objektfinanzierung, könnte man den Aufwand für die ganzen Gesuche und Verhandlungen einsparen, so Hubschmid.

«Die Gerichte sind ein Teil des Problems» Ein sicheres Obdach ist nur ein Teil der Aufgabe des Frauenhauses. Prävention ein anderer. Nur: «Die Schweiz ist in der Prävention von häuslicher Gewalt ein Ödland», sagt Rosmarie Hubschmid. Die meisten Frauenhäuser sind privat organisiert, der Bund sieht die Kantone in der Verantwortung, dort wiederum werde oftmals an die Gemeinden verwiesen, so die Betriebsleiterin des Frauenhauses Aargau/Solothurn. Es fehle ein einheitliches, flächendeckendes Vorgehen. Stiftungsratspräsidentin Janine Sommer ergänzt: «Das hat auch mit der noch heute verbreiteten Haltung zu tun, häusliche Gewalt sei etwas Privates.» Das habe mit veralteten Strukturen und Rollenbildern, aber auch mit fehlender Akzeptanz der Emanzipation der Frauen zu tun. Trotzdem sind die beiden auch zuversichtlich: «Die Kantone kommen immer mehr unter Druck. Es wird immer schwieriger zu sagen, der Schutz gewaltbetroffener Frauen geht uns nichts an», sagt Sommer. Die beiden loben zudem explizit den Kanton Solothurn für die Zusammenarbeit verschiedener Stellen im Bereich der häuslichen Gewalt: Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, Strafverfolgungsbehörden, Frauenhaus. Erst kürzlich wurde die Fachstelle häusliche Gewalt gegründet – die explizit für die Koordination zuständig ist. Und: Prävention bedeute auch Täterarbeit, so Hubschmid. Auch hier gibt es Lob für den Kanton Solothurn – für die ebenfalls erst kürzlich geschaffene Beratungsstelle für gewaltausübende Personen. Anders die Situation bei den Gerichten. Hubschmid: «Die Gerichte sind im Rahmen der häuslichen Gewalt eines der Probleme.» Zum einen warte man teilweise lange auf Urteile. Zum anderen sei es aber auch der Inhalt der Urteile. Hubschmid: «Wenn bei einem Konflikt dem Partner die Wohnung zugesprochen wird, er dort allein lebt, während die Frau mit drei Kindern hier bei uns ist, dann muss ich sagen: Ich habe gedacht, wir wären etwas weiter.» Sie und auch Sommer würden sich wünschen, dass Richterinnen und Richter stärker auf die Gesamtsituation Rücksicht nehmen und den Ermessensspielraum, den sie haben, ausnützen würden.

