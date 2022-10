Solothurner Unternehmen Trotz teurem Strom sagt Unternehmer Simon Michel: «Es wäre fahrlässig, wenn der Staat die Preise künstlich tief halten würde» Ist der Strom teuer, setzt das starke Anreize zum Sparen. Mehr als jeder Sparappell. Ypsomed-CEO Simon Michel hat für sein Unternehmen 50 Massnahmen definiert, die ohne grosse Investitionen zu Einsparungen beim Strom von 10 Prozent führen. Hilfe vom Staat brauche es nur in Ausnahmefällen. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

50 Massnahmen zum Stromsparen hat die Ypsomed definiert. Eine der wichtigsten: das intelligente An- und Ausschalten der Maschinen. Insgesamt könne man rund 10 Prozent sparen – ohne grosse Investitionen. Christian Beutler/Keystone

Die hohen Strompreise bereiten vielen Unternehmerinnen und Unternehmern Kopfzerbrechen. Während einige in dem Fall nach dem Staat rufen, gibt es auch viele, die trotz schwieriger Ausgangslage finden, der Staat soll sich so weit wie möglich zurückhalten. Zu diesen gehört auch Ypsomed-CEO und FDP-Kantonsrat Simon Michel. Er sagt: «Es wäre fahrlässig, wenn der Staat die Preise künstlich tief halten würde.» Energie sei knapp und genau das würden die hohen Preise zum Ausdruck bringen.

Simon Michel will nur in Ausnahmefällen staatlichen Hilfen wegen der hohen Strompreise. Bruno Kissling

Michel und die Ypsomed sind sehr direkt von den hohen Preisen betroffen. Der Vertrag mit dem Energieversorger läuft Ende Jahr aus. Eine neue Lösung muss her. Nachdem die Preise zwischen Juli und September verrücktspielten, sind sie zuletzt wieder etwas heruntergekommen. Michel sagt: «Hätten wir nicht kühlen Kopf bewahrt und im August einen neuen Vertrag unterzeichnet, wären unsere Stromkosten von 2 auf weit über 20 Millionen Franken hoch geschossen.»

Staatliche Kredite, wo es das braucht, mehr nicht

Die Preise sind nicht mehr ganz so hoch und zudem bahnen sich private Lösungen an. Ypsomed evaluiert derzeit Optionen, so zum Beispiel: ein Liefervertrag über fünf Jahre. Man sei in Gesprächen mit verschiedenen Energieversorgern. Diese würden über die entsprechende Laufzeit einen Durchschnittspreis verlangen. Das bedeutet, Ypsomed würde 2023 weniger bezahlen, als der Strom am Spotmarkt kostet, allenfalls auch 2024 und dann in den Jahren darauf in der Tendenz mehr als den Spotpreis.

Michel rechnet damit, dass es so möglich sein sollte, dass man einen langfristigen Vertrag abschliesst, bei dem die Preise nicht zehn Mal so hoch sind wie heute, sondern vielleicht drei Mal. Hilfe vom Staat will Michel für sein Unternehmen nicht. «Die Privatwirtschaft bringt kreative Lösungen», ist er überzeugt. Wie solche längerfristigen Verträge.

Zugleich ist er sich bewusst, dass es KMU gibt, die auch in einem solchen Fall in der Existenz bedroht wären. Ein Bäcker der plötzlich ein x-faches für den Strom bezahlen müsste, während der Konkurrent vielleicht noch einen laufenden Vertrag hat, würde aus dem Markt gedrängt. Er plädiert deshalb für Kredite, die Unternehmen mit Liquiditätsproblemen gewährt werden sollen. Er sagt: «Es wäre dumm, wenn wir aufgrund dieser Ausnahmesituation Unternehmen verlieren würden, die ansonsten funktionieren.»

«Die Energiekrise gibt den Erneuerbaren einen riesigen Push»

Ypsomed verbraucht jährlich 50 Gigawattstunden Strom (was etwa der Summe aller Haushalte in Grenchen und Solothurn entspricht), 30 GW/h in der Schweiz, den Rest in Schwerin in Deutschland und den anderen Niederlassungen in Europa. In Deutschland hat man einerseits einen noch laufenden Vertrag mit dem Energieversorger. Andererseits profitiert man beim Bezug am freien Markt vom Preisdeckel. «Das nehmen wir natürlich gerne an», sagt Michel. Und trotzdem fände er es falsch, wenn die Schweiz ähnlich agieren würde.

«Die Energiekrise gibt erneuerbaren Energiequellen einen riesigen Push», so Michel. Die Krise sei deshalb auch Chance, ähnlich wie das bei Corona und der Digitalisierung der Fall war. Der teure Strom habe bei Ypsomed beispielsweise dazu geführt, dass man beim Stromverbrauch genauer hingeschaut habe.

Ab Mai habe eine interne Taskforce deswegen über 50 Massnahmen zum Stromsparen definiert. Eine der wichtigsten betrifft den Betrieb der Produktionsanlagen, das intelligente Aus- und Anschalten ebendieser. Michel sagt: «Wir sind daran alle diese Massnahmen umzusetzen und werden so unseren Stromverbrauch im nächsten Jahr um rund 10 Prozent reduzieren können.» Er ist überzeugt, dass es bei vielen anderen Firmen ähnlich aussieht.

Fraisa hat den Strombedarf in den letzten Jahren um einen Drittel reduziert

Ähnlich tönt es etwa bei der Fraisa in Bellach. Obschon das Unternehmen noch bis 2024 abgesichert ist, hat man sich zuletzt intensiv mit dem Energieverbrauch auseinandergesetzt. Schon 2021 hat der Werkzeughersteller die Ölaufbereitung erneuert. Zudem sei das neue Produktionsgebäude vollständig mit LED-Lampen ausgerüstet, auch in der Administration soll diese Umstellung demnächst erfolgen.

Das hat zu signifikanten Einsparungen geführt. Im letzten vollständigen Geschäftsjahr (19/20) im alten Produktionsgebäude hatte die Fraisa noch einen Jahresverbrauch von 5 Gigawattstunden, im Geschäftsjahr 21/22 war der Verbrauch mit 3,3 Gigawattstunden um gut einen Drittel tiefer. Das macht sich jetzt schon bezahlbar und wird bei künftig höheren Strompreisen noch viel mehr ausmachen.

Schrauben statt Schweissen: So hat Hess den Stromverbrauch minimiert

Alex Naef, CEO Carosserie Hess AG. Michel Lüthi

«Energieeffizienz war, ist und bleibt ein Dauerthema der nachhaltigen Unternehmensführung», sagt etwa auch Alex Naef, CEO des Elektrobus-Herstellers Hess. Auch sein Unternehmen bezieht den Strom im freien Markt, auch Hess hat einen bis 2025 laufenden Vertrag, kommt also nicht schon nächstes Jahr unter den Preishammer.

Die wichtigste Umstellung habe man ohnehin schon vor Jahren vorgenommen. Naef: «Wir haben von stromintensiven Schweisskonstruktionen auf geschraubte Konstruktionen gewechselt.» So ist es gelungen, dass die Stromkosten heute weniger als ein halbes Prozent des Jahresumsatzes von rund 170 Millionen Franken ausmachen, also unter einer Million betragen.

Der Anreiz zum Stromsparen wird durch die hohen Preise erhöht. Greift der Staat ein, dann schwächt sich auch der Anreiz ab. Deshalb ist Simon Michel zwar sehr wohl für pragmatische Hilfe, aber eben gegen Preisdeckel oder breitflächige Stromsubventionen. Auch weil er davon ausgeht, dass die Zahl der Unternehmen, die Hilfe brauchen, überschaubar ist. Er geht von weniger als 100 Firmen im Kanton Solothurn aus.

