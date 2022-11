Solothurner Kantonsrat fordert Massnahmen gegen Energiekrise

Strommangel Netzabschaltungen mit allen Mitteln verhindern, auch der Kanton steht hier in der Plicht Die Versorgungssicherheit fällt zwar in die Zuständigkeit des Bundes, der Solothurner Kantonsrat sieht hier aber dennoch auch den Regierungsrat in der Pflicht. Er hat den Auftrag gefasst, Massnahmen zur Verhinderung von Strommangellagen auszuarbeiten. Urs Moser Jetzt kommentieren 09.11.2022, 16.54 Uhr

Dass temporär kein Strom mehr fliesst, darf nicht sein, findet der Kantonsrat. Frank Reiser

Die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist zwar grundsätzlich Aufgabe des Bundes, dennoch soll auch der Kanon das in seiner Macht Stehende unternehmen, um Stromausfälle zu verhindern beziehungsweise Mangellagen zu bewältigen. Darin war man sich am Mittwoch im Kantonsrat fast einig, nur die SVP sah es etwas anders.

Es ging um zwei in der Septembersession dringlich erklärte Aufträge, die nun zu behandeln waren und auch mit 74 : 16 beziehungsweise 73 : 20 Stimmen erheblich erklärt wurden.

Der eine mit Erstunterzeichner Simon Michel (FDP, Solothurn) verlangte generell Massnahmen zur Verhinderung von Strommangellagen. Michel und seinen 59 Mitunterzeichnern ging es darum, dass die Regierung im Gespräch vor allem mit den Grossverbrauchern im Kanton nach Lösungen sucht, damit es nicht zur Phase vier des Notfallszenarios mit zeitweisen Netzabschaltungen kommt.

Auch Kanton steht in der Pflicht

Das sei derzeit zwar eher unwahrscheinlich, mit Phase drei (Kontingentierungen) sei aber zu rechnen, erklärte Michel im Parlament. Und hier seien die Grossverbraucher, die Unternehmen auf Pläne angewiesen, wie das umgesetzt werden soll. Das sei eine lokale beziehungsweise kantonale Angelegenheit, da helfe der Bund nicht.

Also sah man durchaus den Kanton beziehungsweise den Regierungsrat mit dem Sonderstab Energie in der Pflicht. Und zwar auch wirklich Massnahmen «auszuarbeiten und umzusetzen» und nicht bloss zu «erörtern», wie die Regierung einen abgeänderten Auftragstext vorgeschlagen hatte.

Nur die Mehrheit der SVP konnte dem Vorstoss nichts abgewinnen. Die Politik habe die Krise mit der Energiestrategie verursacht, sie solle sich jetzt nicht als Retterin aufspielen, meinte Markus Dick (Biberist). Er brachte damit Mitte-Fraktionschef Michael Ochsenbein auf die Palme, der konterte: Nicht die Energiestrategie sei das Problem, sondern dass deren Umsetzung verschlampt worden sei.

Strassenlaternen und Schaufensterbeleuchtungen runterfahren

Die Auseinandersetzung zog sich durch die ganze Debatte: Die Kritik an der Energiestrategie hier, der Ruf nach einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien dort.

Auch beim zweiten Auftrag (von der Mitte-Fraktion eingereicht) stellte sich die SVP quer. Von einer «Irreführung der Bevölkerung» sprach Johannes Brons (Schönenwerd). Erstens gebe es derzeit gar nicht zu wenig Strom, zweitens sei die Forderung des Auftrags schon technisch nicht ohne weiteres zu erfüllen, drittens müsse die Sicherheit oberste Priorität haben.

Es ging um die konkrete Forderung, dass sich der Regierungsrat in Zusammenarbeit mit dem Verband der Einwohnergemeinden dafür einsetzen soll, dass Lichtquellen im öffentlichen Raum nachts abgeschaltet oder zumindest stark gedimmt werden.

Eine Strassenbeleuchtung zu dimmen, sei wohl eher ein symbolischer Beitrag zur Verhinderung einer Mangellage, aber auch diese Symbolik könne einen grossen Einfluss haben, erklärte FDP-Sprecher Martin Rufer.

Ein massiver Ausbau der Erneuerbaren zur Reduktion der Auslandabhängigkeit sei nicht über Nacht zu erreichen, da gelte es die wenigen Stellschrauben zu nutzen, die man habe, meinte die Grüne Myriam Frey Schär (Olten).

Und Jonas Walther (GLP, Küttigkofen) ging es auch darum, ein Zeichen zum Vorwärtsmachen mit der Energieeffizienz zu setzen. Im Nachbarkanton Bern habe man schon vor 20 Jahren die Umstellung von Strassenbeleuchtungen auf intelligente LED-Systeme gestartet, da sei Solothurn noch im Rückstand.

Von Füchsen und Dachsen in dunklen Gassen

Seitens der SVP wurden hingegen alle möglichen und unmöglichen Argumente gegen den scheinbar harmlosen Auftrag vorgebracht. Steigende Kriminalität in dunklen Strassen etwa. Oder dass viele Geschäfte an Vorgaben aus Konzernzentralen gebunden seien und hohe Konventionalstrafen in Kauf nehmen müssten, wenn sie die Schaufensterbeleuchtung herunterfahren. Josef Fluri (Mümliswil) warnte sogar davor, dass Füchse und Dachse in die Dorfzentren einfallen, wenn die Strassen nicht mehr beleuchtet sind.

Was Luterbachs Gemeindepräsident Michael Ochsenbein (Mitte) allerdings zur Replik herausforderte, dass man die Füchse bereits im Dorf habe – «und zwar insbesondere dort, wo es Licht hat».

Barbara Wyss Flück (Grüne, Solothurn) blieb da nur die Feststellung, dass man «selbstverständlich» gar nicht gegen die Vorschläge im Vorstoss sein könne.

