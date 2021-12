So will der Kanton Solothurn Stromengpässe verhindern

Strommangel Wie der Kanton Solothurn für den Fall vorsorgt, dass uns der« Pfuus» ausgeht Zu wenig Strom, um die Wirtschaft und die öffentliche Infrastruktur am Laufen zu halten? Ein realistisches Bedrohungsszenario. Es abzuwenden, liegt primär in der Hand des Bundes. Aber auch im Kanton Solothurn wird für den Fall der Fälle vorgesorgt. Urs Moser 31.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Zivilschützer übt den Umgang mit einem Notstromaggregat. Philipp Unterschütz

Strommangellage. Das bedeutet, dass tage-, wochen- oder sogar monatelang zu wenig Strom zur Verfügung steht, Fabriken deshalb weniger produzieren können, Behörden, Dienstleistungs-und Transportunternehmen ihre Tätigkeit einschränken müssen. Vor allem angesichts des fehlenden Stromabkommens mit der EU ein zunehmend realistisches Szenario. Die nationale Risikoanalyse «Katastrophen und Notlagen Schweiz» führt denn neben einer Pandemie und dem Ausfall der Mobilfunkanlagen eine Strommangellage auch als grösstes Risiko auf. Wäre man im Kanton Solothurn darauf vorbereitet?

Eines der grössten Risiken überhaupt

Diese Frage treibt auch die FDP-Fraktion des Kantonsrats um, sie hat von der Regierung Rechenschaft verlangt, wie man gewappnet ist. Zusammenfassend so viel vorweg: Die Stromversorgungssicherheit ist primär Sache des Bundes, aber ja: Man teilt die Einschätzung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, dass eine länger dauernde Strommangellage zu den grössten Risiken für Bevölkerung und Wirtschaft gehört. Und dementsprechend hoch ist sie auch in der eigenen Gefahren- und Risikoanalyse 2014 eingestuft, und es wurden im Auftrag des kantonalen Führungsstabs Einsatzkonzepte für den Fall der Fälle ausgearbeitet.

So entscheidet etwa der Führungsstab über den redaktionellen Inhalt und die Verbreitung von Push-Meldungen über die Alertswiss-App, und der Kanton schafft mit dem Betrieb von Notfalltreffpunkten zentrale Anlaufstellen für die Bevölkerung, wo Informationen zum Verhalten bei Katastrophen oder eben schweren Mangellagen zur Verfügung stehen und im Ernstfall auch Strom für lebenswichtige Geräte zu erhalten wäre.

Es gibt keine kantonsspezifische Schätzung dazu, wie hoch der Schaden einer länger andauernden Strommangellage zu beziffern wäre, aber auf jeden Fall wäre er enorm. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat den materiellen Schaden für die ganze Schweiz bei einem Totalausfall auf zwei bis vier Milliarden berechnet – pro Tag.

Öffentliche Infrastruktur netzunabhängig

Diesen so weit wie möglich abzuwenden, ist wie eingangs erwähnt primär Bundessache. Wenig Verbindliches lässt sich daher aus der Beantwortung der FDP-Interpellation dazu entnehmen, wie der Kanton die Unternehmen unterstützt, die im Rahmen einer Kampagne der Organisation für Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen (Ostral) angeschrieben und aufgefordert wurden, sich vorausschauend Überlegungen zum Umgang mit einer Strommangellage zu machen. Man stehe über den kantonalen Führungsstab in laufendem Dialog mit den Grossunternehmen und der Führungsstab pflege den Austausch mit den Ostral-Verantwortlichen, die für das Kantonsgebiet zuständig sind.

Recht genaue Informationen gibt es hingegen dazu, wie man beim Kanton selber gegen einen «Blackout» gewappnet ist: Neben den Spitälern, die mit Notstromeinrichtungen ausgerüstet sind (im Kantonsspital Olten ist man gerade daran, sie auszubauen), verfügen der Verwaltungsschutzbau Veso, das Rechenzentrum des Amts für Informatik und Organisation sowie das Polizeikommando über eine Stromversorgungsautonomie von mehreren Wochen.

Der Zivilschutz verfügt neben den notstromgestützten, fixen Führungseinrichtungen über 200 kleinere Notstromanlagen mit einer Leistung bis 4 Kilovoltampere (kVA), 50 mittlere Notstromanlagen bis 7 kVA und 76 grössre Notstromanlagen mit 27 kVA. Zusätzlich verfügt der Zivilschutz über 14 Zapfwellengeneratoren (kein eigener Motor, von externem Motor angetrieben), die zur mobilen Notstromversorgung von Altersheimen, Wasserversorgungen oder Industrieanlagen vorgesehen sind.

Die solothurnische Gebäudeversicherung hat 2016 mobile Notstromgeneratoren für 29 Feuerwehren für die Einspeisung der Feuerwehrmagazine beschafft. Damit könnte heute ein Drittel aller Feuerwehren ihre Einsatzbereitschaft über mehrere Wochen bis Monate aufrechterhalten. Eine weitere Beschaffung mobiler Notstromaggregate ist in Planung, die Auslieferung erfolgt frühestens in den Jahren 2023/24.

Auch der Dieselvorrat ist gesichert

Die Notstromanlagen sind also da, aber woher kommt im Ernstfall der Treibstoff, um sie in Gang zu halten? Auch hier ist mit dem Konzept zur stromunabhängigen Treibstoffversorgung der Fahrzeuge und Generatoren der Behörden und Organisationen für Rettung und Schutz Takso vorgesorgt. Der Kanton hat mit fünf Tankanlagen Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Sie sind verpflichtet, immer eine Mindestmenge Treibstoffe vorrätig zu halten, und würden ihrerseits im Ernstfall vom Zivilschutz mit dem notwendigen technischen Gerät für den Notbetrieb ausgestattet.

Die Tankstellen wurden geografisch so ausgewählt, dass die Fahrzeuge der Einsatzkräfte eine Distanz von maximal 25 Kilometern von ihrem Stützpunkt bis zur Tankanlage zurücklegen müssen.

Gemäss einem Leitfaden des Bundes zur «Treibstoffversorgung der Kantone bei Stromausfall» muss die Minimalfüllmenge ausreichen, um alle Fahrzeuge während fünf Tagen betanken zu können. Der Regierungsrat macht in der Beantwortung der FDP-Interpellation keine Angaben dazu, welche Vorratsmenge für Notstromaggregate darüber hinaus mit den Tankstellenbetreibern konkret vereinbart wurde. Er schreibt dazu nur, dass die Schwierigkeit bei der Treibstoffversorgung in einer Strommangellage grundsätzlich nicht bei der zur Verfügung stehenden Menge, sondern bei der Distribution liege. Deshalb stehe die Mobilität der Blaulichtorganisationen im Zentrum der Überlegungen, da ohne Fahrzeuge auch die Versorgung der Notstromaggregate nicht sichergestellt werden könne.