Stromausfall Teile von Olten waren am frühen Morgen ohne Strom Die Gebiete ab Baslerstrasse, Frohheim bis Altmatt sowie ab SBB via Winkel bis FHNW und Coop Säli waren am frühen Morgen von einem Stromausfall betroffen. Inzwischen ist die Störung wieder behoben, die Ursache ist aber noch unklar. 08.11.2021, 10.02 Uhr

In der Nacht auf Montag fiel in Teilen Oltens der Strom aus. (Archivbild) Bruno Kissling

Am frühen Montagmorgen waren Teile der Stadt Olten ohne Strom. Ein Doppel-Erdschluss ab dem Unterwerk Rankwage auf dem 16 kV-Mittelspannungsnetz habe am Montagmorgen zu einem Stromausfall in Teilen Oltens geführt. Das schreibt die Aare Energie AG am Montag in einer Mitteilung.