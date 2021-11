Stromausfall Doppel-Erdschluss: Teile von Olten waren am frühen Morgen ohne Strom In Gebieten der Stadt Olten fiel am frühen Montagmorgen während rund eineinhalb Stunden der Strom aus. Gemäss der Aare Energie AG führte ein Doppel-Erdschluss zum Stromausfall. Marius Fellinger Aktualisiert 08.11.2021, 15.46 Uhr

In der Nacht auf Montag fiel in Teilen Oltens der Strom aus. (Archivbild) Bruno Kissling

Am frühen Montagmorgen waren Teile der Stadt Olten ohne Strom. Betroffen waren Gebiete ab der Baslerstrasse, Frohheim bis Altmatt sowie rund um den Bahnhof via Winkel bis zur Fachhochschule und Coop Säli. Gemäss einer Mitteilung der Aare Energie AG trat die Störung am Morgen früh ab 3.40 Uhr ein. Ab 5.15 Uhr konnte durch Wiedereinschaltungen das gesamte Netz wieder bedient werden. Auf Anfrage sagt der Leiter Beschaffung und Vertrieb der Aare Energie AG, Martin Züst: «Nachdem wir die Stromleitung pro Quartier gestaffelt wieder zugeschaltet haben, hatten alle unsere Kunden wieder Strom.»