Strengeres Waffenrecht Zahlen sind explodiert: Polizei lässt Hunderte Solothurner Waffenbesitzer zur Befragung antraben In Solothurn zeigt sich: Wegen des verschärften Waffenrechts werden erstaunlich viele Personen von den Behörden aufgeboten und durchgecheckt. Die Gegner der neuen Regeln sehen ihre Befürchtungen bestätigt. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Manche Waffen können nur noch mit einer Ausnahmebewilligung erworben werden. Boris Bürgisser

Die Zahlen sind stark gestiegen – diese Feststellung wäre für einmal noch untertrieben. Denn die Zahlen sind geradezu explodiert: Das Waffenbüro der Kantonspolizei Solothurn hat im vergangenen Jahr 350 Befragungen zum Kauf und Besitz von Waffen durchgeführt. Das sind über 200 Prozent mehr als im Jahr 2021; damals gab es 164 Befragungen.

Bereits in den Jahren davor war ein deutlicher Anstieg verzeichnet worden. Auch wenn parallel die Zahl der Gesuche beim Waffenbüro zugenommen hat – dazu gleich mehr –, so sind diese Zahlen doch auffällig.

Warum mussten bei der Kantonspolizei bedeutend mehr Personen, die eine Waffe kaufen oder legalisieren wollten, zur Befragung antraben? An und für sich muss ein Gesuchsteller für diesen Schritt bloss Formulare ausfüllen. Dabei kontrolliert die Polizei, ob bei ihm ein sogenannter Hinderungsgrund vorliegt.

Sie prüft unter anderem, ob die Person mit der Waffe eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt. Ob bestimmte Einträge im Strafregister bestehen. Oder ob die Person nicht handlungsfähig ist.

Doch solche Hinderungsgründe sind offenbar nicht immer sofort erkennbar. «Einzig gestützt auf das auszufüllende Gesuchsformular lässt sich dies oftmals nicht ausschliessend beurteilen», erklärt Polizeisprecher Bruno Gribi. Darum werden manche Gesuchsteller auf den Polizeiposten aufgeboten.

Im persönlichen Gespräch könne man mögliche Hinderungsgründe besser erkennen. Die Befragungen werden in Solothurn, Olten oder Breitenbach durchgeführt. «Nach der Rechtsbelehrung und der Überprüfung der Personalien stellen wir Fragen zum geplanten Waffenerwerb», schildert Gribi den Ablauf. Ebenso kläre man über Rechte und Pflichten auf, beantworte Fragen und erläutere die Vorschriften.

Kantonales Waffenbüro rüstet auf

Es ist offensichtlich: Der Anstieg bei den Befragungen hängt mit dem revidierten Waffengesetz zusammen. Dieses wurde vor bald vier Jahren vom Schweizer Stimmvolk angenommen.

Seit Mitte August 2019 sind halbautomatische Waffen verboten, sofern sie mit einem grossen Magazin ausgerüstet sind und nicht direkt von der Armee übernommen wurden. So können beispielsweise die Sturmgewehre 57 und 90 nur noch mit einer Ausnahmebewilligung erworben werden.

Die Verschärfung des Waffenrechts wurde 2019 vom Schweizer Stimmvolk angenommen. Sandra Ardizzone

Allen voran Schützinnen und Schützen konnten «verbotene» Waffen auch nachmelden. Und zwar innert dreier Jahre nach Inkrafttreten des revidierten Gesetzes, also bis Mitte August 2022. Wobei die meisten Meldungen laut Polizeiangaben erst kurz vor Ablauf dieser Frist eingingen.

Nachmeldungen hier, Ausnahmebewilligungen dort: Die kantonalen Waffenbüros müssen entscheiden, wer eine entsprechende Waffe kaufen respektive behalten darf. Dass die Behörden deswegen mehr administrativen Aufwand haben, war schon vor der Abstimmung prognostiziert worden.

Wie die meisten Kantone rüstete Solothurn deshalb im Waffenbüro auf. Der «nötige Personalbedarf» sei Mitte 2021 angepasst worden, bestätigt die Kantonspolizei. Genauere Angaben macht sie dazu keine.

«That’s it?» – so einfach ist es nicht

Aber wie nun deutlich wird, könnte der Aufwand für die Kantone – und natürlich für die Gesuchsteller – sogar noch grösser sein, als in Bundesbern ursprünglich vorausgesagt wurde. Das zeigen die Zahlen aus Solothurn. Während das hiesige Waffenbüro seine neuste Statistik bereits veröffentlicht hat, liegt eine solche in anderen Kantonen noch nicht vor.

Die Befürworter der Gesetzesrevision betonten im Abstimmungskampf, der Einzelne müsse lediglich ein paar neue Papiere ausfüllen. Die damals zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter versicherte im «Beobachter» mit Blick auf die fortan erforderlichen Ausnahmebewilligungen gar, es gehe nur um ein neues Formular: «That’s it, mehr ist nicht nötig.»

That’s it? Die hiesige Praxis offenbart: Formulare allein genügen mitunter nicht. Besonders in Schützenkreisen waren entsprechende Befürchtungen vor der Abstimmung gross.

«Es ist leider so gekommen, wie wir im Vorfeld annehmen mussten», sagt Werner Salzmann, Co-Präsident des damaligen Nein-Komitees und Berner SVP-Ständerat, mit Blick auf die neuen Zahlen aus Solothurn. «Dass derart viele Waffenbesitzer zu einer Befragung aufgeboten worden sind, zeigt nun, dass es mit ein paar Formularen allein nicht gemacht ist.»

SVP-Ständerat Werner Salzmann. Keystone

Salzmann beobachtet namentlich bei kantonalen Verantwortungsträgern ein «allgemein gestiegenes Misstrauen» gegenüber Schützen.

«Spürbarer Mehraufwand» bei der Polizei

Stellt sich die Frage: Müssen die Behörden generell mehr nachhaken? Oder sind die Solothurner Behörden einfach besonders streng? Weil anderswo noch keine frischen Daten vorliegen, lässt sich dies selbst jetzt, nach dem Ende der Nachmeldefrist, noch nicht beantworten.

Laut der Solothurner Polizei führten 2022 besonders die Nachmeldungen zu einem «spürbaren Mehraufwand» beim Waffenbüro. Zumindest diesbezüglich habe sich die Situation mittlerweile normalisiert.

Doch darüber hinaus dürften die Solothurner Waffenkontrolleure weiterhin ziemlich beschäftigt sein. Denn das Waffenbüro fokussiert sich bei seinen Befragungen nach eigenen Angaben auch auf Personen, die neu eine Waffe kaufen wollen. Gerade bei ihnen seien «allgemeine Informationen unserer Spezialisten über den verantwortungsvollen Umgang mit Waffen» angebracht, so die Kantonspolizei weiter. Es gehe darum, die Sicherheit zu gewährleisten.

Zwischen 2019 und 2022 ist die Zahl der registrieren Waffen in Solothurn von 34’560 auf 45’752 angewachsen. Seit Mitte 2019 wurden insgesamt 1266 Ausnahmebewilligungen aufgrund des neuen Gesetzes erteilt. Ein Grossteil der hierzulande dafür eingereichten Gesuche stammt von Schützinnen und Schützen. Derweil blieb die Gesamtzahl der ausgestellten Waffenerwerbsscheine in Solothurn im Mehrjahresvergleich konstant – im Jahr 2022 belief sie sich auf rund 940.

Bei der Polizei will man augenscheinlich den Eindruck vermeiden, die Befragungen seien bloss Schikane. Die meisten Personen schätzten die im Gespräch erhaltenen Informationen und reichten diese gerne in ihrem Kollegenkreis weiter, betont Sprecher Bruno Gribi. «Insbesondere weil sich die gesetzlichen Bestimmungen in den letzten Jahren oft geändert haben.»

