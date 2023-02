Nationalrat und Kantonsrätin streiten über Spital-Abgeltungen

Streitgespräch «Immer die hohle Hand machen, das geht nicht» : Kurt Fluri und Stephanie Ritschard streiten um Abgeltungen an die Solothurner Spitäler Zum dritten Mal soll der Kanton den Solothurner Spitälern und Kliniken pandemiebedingte Ausfälle und Mehrkosten abgelten. Kurt Fluri, Präsident der Solothurner Spitäler AG (soH), und SVP-Kantonsrätin Stephanie Ritschard sind sich darüber nicht einig. Interview: Christof Ramser Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Sollen den Spitälern die Mehrkosten und Ausfälle aufgrund der Pandemie abgegolten werden? Kurt Fluri und Stephanie Ritschard argumentieren dafür respektive dagegen. Tom Ulrich

Stephanie Ritschard, Sie sind Inhaberin eines Jobbüros. Haben Sie schon einmal einem Handwerker einen Auftrag vermittelt, ohne dass dieser dafür bezahlt worden wäre?

Stephanie Ritschard: So etwas würden wir nicht machen. Wer eine Arbeit geleistet hat, soll dafür ordentlich entschädigt werden.

Der Kanton hat in der Pandemie bei den Spitälern und Kliniken Leistungen bestellt. Ist es nicht konsequent, diese nun auch zu bezahlen?

Ritschard: Es ist doch erstaunlich, wenn ein Auftrag ohne festgelegte Kriterien vergeben wird. Natürlich mussten die Spitäler und Kliniken Bundes- respektive kantonale Vorgaben erfüllen. Doch was diese genau beinhalten und wie viel dies kosten durfte, wurde nicht definiert. Es ist ein Fass ohne Boden, und das macht mich misstrauisch. Die Spitäler haben Reserven gebildet, die sie in solchen ausserordentlichen Situationen anzapfen können. Immer die hohle Hand zu machen und die Steuerzahler zur Kasse zu bitten, das geht nicht.

Kurt Fluri, Sie konnten an der Delegiertenversammlung der kantonalen FDP zwar eine Mehrheit von einem Ja überzeugen. Doch ist es marktwirtschaftlich nicht bedenklich, wenn ein finanziell gesundes Unternehmen nach dem Staat ruft?

Kurt Fluri: Die Spitäler haben sich diesen Versorgungsauftrag nicht selbst erteilt. Dieser wurde vom Bund respektive vom Departement des Innern verfügt. Wir wurden angewiesen, die elektiven Eingriffe zu verschieben und die kostenträchtigen Intensivbetten aufzustocken. Dies führte zu Mehrkosten und Ertragsausfällen. Es ist durchaus eine liberale Haltung, dass ein bestellter Zusatzauftrag auch abgegolten wird.

«Dies mag in der Privatwirtschaft funktionieren. Doch der Vergleich hinkt.», sagt Stephanie Ritschard, Kantonsrätin SVP Solothurn. Tom Ulrich

Die soH verfügt über ein grosses Eigenkapital. Weshalb greifen Sie nicht auf eigene Mittel zurück?

Fluri: Kurzfristig würde uns dies nicht wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Doch die Zukunftsaussichten der soH sind nicht rosig, selbst wenn wir den Neubau des Bürgerspitals nicht aus eigenen Mitteln finanzieren mussten. Es gilt aber das Prinzip, dass bezahlt werden soll, was bestellt wird. Nach einem Restaurantbesuch verweigern Sie die Rechnung ja auch nicht, bloss weil es dem Wirt wirtschaftlich gut geht. Das ist ein Prinzip der Fairness.

Ritschard: Dies mag in der Privatwirtschaft funktionieren. Doch der Vergleich hinkt. Wenn ich in eine Pizzeria gehe, sehe ich auf der Menukarte die Preisliste und weiss, welche Kosten mir bei der Rechnung präsentiert werden. Die soH ist aber zu 100 Prozent in Staatsbesitz und versteckt sich hinter der Rechtsform der AG.

Fluri: Die soH versteckt sich nicht hinter der AG, diese Rechtsform wurde uns vom Kanton gegeben. Doch das ist hier nicht das Thema. Es wurde die Frage aufgeworfen, warum wir die Covid-Kosten nicht budgetiert haben. Ich kenne keinen Betrieb, der dies getan hat, weil dies ja auch gar nicht möglich war. 2022 hatten wir zum Beispiel sehr wenig pandemiebedingten Aufwand, in diesem Winter wurden wider Erwarten praktisch keine Intensivbetten benötigt.

Wie steht die soH finanziell da?

Fluri: Unsere Bilanz ist gesund. Doch gemäss dem Finanzplan rutschen wir in den nächsten Jahren in die roten Zahlen. Wir haben unterdessen mit einer Teuerung und mit höheren Energiekosten zu kämpfen. Zudem stellen wir fest, dass die Work-Life-Balance immer wichtiger wird. Bei aller Loyalität zum Unternehmen: Viele Arbeitskräfte künden, weil sie flexiblere Einsätze oder mehrere Monate Ferien wollen. Viele zuvor fest angestellte Pflegepersonen kommen dann via Temporär-Arbeitsbüros wieder in die soH. Dadurch entstehen uns höhere Kosten mit einem Faktor von rund 1,7. Hinzu kommt noch ein weiterer Faktor.

«Wir schwimmen also weder im Geld, noch sind wir eine kerngesunde Gesellschaft, wie dies im Kantonsrat behauptet wurde.», sagt Kurt Fluri, Verwaltungsratspräsident soH. Tom Ulrich

Erläutern Sie.

Fluri: Die Bilanzierung des Hauses 1 des neuen Bürgerspitals. Im Gegensatz zum Kantonsspital Aargau hat bei uns zwar der Kanton gebaut. Doch wir haben das Gebäude nun in der Bilanz und müssen dieses abschreiben. Diese Last und die bereits erwähnten Belastungen könnten dazu führen, dass wir und in der Folge auch der Kanton die Bilanz sanieren müssen. Wir schwimmen also weder im Geld, noch sind wir eine kerngesunde Gesellschaft, wie dies im Kantonsrat behauptet wurde.

Ritschard: Das mag sein, aber auch dem Kanton Solothurn geht es finanziell nicht gut. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn nun Gelder gesprochen werden, obwohl der Staat grosse Defizite schreibt. Wir haben im Kantonsrat um jede Tausendernote gestritten, um den Gürtel enger zu schnallen. Niemand war zu Kompromissen bereit.

Die soH stellte über 14 Millionen in Rechnung, die Regierung hat weniger beantragt und der Kantonsrat hat den Betrag schliesslich halbiert. Nun reichen 7,2 Millionen offenbar auch?

Fluri: Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wenn das Stimmvolk am 12. März gar keinen Betrag sprechen will, gehen wir nicht in Konkurs. Dann vergrössert sich aber unser Defizit 2022 um 7,2 Millionen Franken. Dieses Geld fehlt dann für andere Leistungen, sei es für den Sach- oder Personalaufwand.

Selbst wenn die Mitarbeitenden nichts von diesem Geld sehen, ist es nicht auch ein Zeichen der Wertschätzung für die geleisteten Sonderefforts in der Pandemie?

«Herr Fluri hat es gesagt: Um die Finanzen der soH steht es momentan gut. Deshalb bin ich der Überzeugung: Die Mehrheit des Kantonsrats und die Regierung hat die Abgeltungen zu rasch gesprochen», sagt Stephanie Ritschard. Tom Ulrich

Ritschard: Bei allem gebührenden Respekt, dem Dank und der Wertschätzung für das Spitalpersonal: Es gab während der Covid-Zeit viele andere Firmen in der Privatwirtschaft, die grösste Mühe hatten, die auferlegten Verordnungen einzuhalten und finanziell über die Runden zu kommen. Sie konnten nicht einfach Steuergelder anzapfen.

Fluri: Der Bund und die Kantone haben die Privatwirtschaft mit Milliarden unterstützt, inklusive Härtefällen bei Kulturbetrieben. Natürlich gab es Unternehmen, denen nicht alle Kosten gedeckt wurden oder denen Aufträge weggeschwommen sind und die nun schlechter dastehen als vor Covid.

Ritschard: Herr Fluri hat es gesagt: Um die Finanzen der soH steht es momentan gut. Deshalb bin ich der Überzeugung: Die Mehrheit des Kantonsrats und die Regierung hat die Abgeltungen zu rasch gesprochen.

Riskieren Sie mit dieser Haltung nicht langfristig die Gesundheitsversorgung im Kanton?

Ritschard: Die Gesundheitsversorgung ist gesetzlich gewährleistet, dafür haben die Spitäler einen Leistungsauftrag. Es liegt an der Geschäftsführung, genügend Einnahmen zu generieren und Prozesse anzupassen, um den Auftrag sicherzustellen. Da stellt sich die Frage, ob Misswirtschaft betrieben wird.

Fluri: Sie stellen den Begriff der Misswirtschaft in den Raum, ohne Anhaltspunkte dafür zu liefern. Das weise ich zurück. Korrekt ist, dass wir eine gesetzliche Verpflichtung und einen Leistungsauftrag haben, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Aktuell geht es um einen Zusatzauftrag, den es abzugelten gilt. Für mich als Juristen geht es hier um eine rein rechtliche Verpflichtung.

Ritschard: Ich bin keine Juristin, doch wenn wir die Abgeltungen jetzt sprechen, ist dies ein Präjudiz: Man wird immer weiter zahlen, gemäss dem Solothurner Motto: Es isch immer so gsy.

Fluri: Das ist kein Präjudiz. Die Stimmbevölkerung hat zweimal über Leistungen von insgesamt 41 Millionen Franken abgestimmt. Weshalb die Zahlungen jetzt so bestritten sein sollen, leuchtet mir nicht ein. Für die weiteren Leistungen 2022 bis Juni 2024 haben wir übrigens mit dem Kanton eine Vereinbarung über Vorhalteleistungen abgeschlossen und 1,1 Millionen Franken für die Rechnung 2022 vorgesehen.

Damit ist ausgeschlossen, dass die Spitäler für 2022 noch einmal Geld für Ertragsausfälle brauchen?

Fluri: Ja, wenn es so weiterläuft wie bis jetzt, können wir Zusatzaufwände ausschliessen. Es sieht so aus, dass die Covid-Pandemie auch finanzpolitisch abgeschlossen wird.

Rechnen Sie damit, dass sich der Bund beteiligt?

Fluri: Leider erwarte ich da keine Unterstützung. Es gab insgesamt vier Standesinitiativen aus Schaffhausen, Tessin, Aargau und Basel-Stadt für Bundesbeteiligungen an den Ertragsausfällen der Spitäler und Kliniken. Der Bundesrat hat diese abgelehnt, mit der Begründung, dass das Spitalwesen Sache der Kantone ist. Das ist eine schizophrene Begründung, denn in der Regel heisst es ja: Wer zahlt, befiehlt. Erstaunlicherweise hatte der Ständerat diese Standesinitiativen abgelehnt, wenn auch knapp. Im Nationalrat war es deutlicher. Dass der Bund etwas zahlt, können wir, entgegen dem üblichen Verursacherprinzip, wohl vergessen.

Bei der ersten Abstimmung hatten 71 Prozent die Abgeltungen befürwortet, bei der zweiten Abstimmung noch 66 Prozent. Sind Sie zuversichtlich, dass es jetzt für ein Nein reicht?

Ritschard: Ich denke, dass die Vorlage knapp angenommen wird. Dennoch bin ich erstaunt, wie das Abstimmungsbüchlein gestaltet ist. Die Information ist mager, es gibt kein Pro und Kontra. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich hoffe, dass sie sich auch aus anderen Quellen informieren.

Die Abgänge am Bürgerspital und die Kommunikation der soH gaben jüngst viel zu reden. Verstehen Sie, wenn dies nun mit der Abstimmung in Verbindung gebracht wird?

Fluri: Das wäre eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Wer sich einen zweiten Gedanken dazu macht, sieht, dass dies zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind. Schliesslich haben die Personalfragen auch keine Auswirkung auf die Rechnung. Ich hoffe, dass sich dies die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger überlegen werden, wenn Sie an die Urne gehen.

Kurt Fluri über die Abstimmung zu den Corona-Entschädigungen und die jüngsten Personalabgänge: «Wer sich einen zweiten Gedanken dazu macht, sieht, dass dies zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind.» Tom Ulrich

Ritschard: Es stimmt, die finanzpolitische Frage muss von der Personalfrage getrennt werden. Ich verstehe aber, dass Emotionen im Spiel sind, und diese können wir nicht beeinflussen. Ich würde mir wünschen, dass die soH deswegen weniger in den Schlagzeilen ist und offener und proaktiver kommunizieren würde.

Fluri: Ich staune über diese Nabelschau im Kanton: Ausser in einem Fachjournal habe ich in keiner ausserkantonalen Zeitung etwas über die angeblichen Turbulenzen am Bürgerspital gelesen. Dass nun Mitglieder des Kantonsrats die Kommunikation bemängeln, erstaunt mich. Offenbar haben sie die Antworten auf die dringlichen Interpellationen nicht gelesen. Dort hält die Regierung klar fest, dass nach dem Staatspersonalgesetz und gemäss GAV nicht über Kündigungen informiert werden darf, bevor diese rechtskräftig sind. Die Kündigung von Bürgerspital-Direktorin Karin Bögli durften wir nur nach Rücksprache mit dem Departement des Innern kommunizieren, weil zuvor die Freistellung so viel zu reden gegeben hatte.

Die Freistellung wurde durch die Medien publik gemacht. Glauben Sie, dass es unter dem Deckel gehalten werden kann, wenn eine Chefin wochen- oder monatelang nicht mehr am Arbeitsplatz auftaucht?

Fluri: Jene, die mit der Direktorin in direktem Kontakt standen, wurden orientiert. Eine Pflegeperson hatte nicht direkt mit Karin Bögli zu tun. Ein alternativer Kommunikationskanal wäre das Intranet gewesen, aber dann hätten wir die Meldung gerade so gut an die Presse schicken können. Das durften wir aber nicht. Und nun stehen wir als Arbeitgeber wie begossene Pudel da.

Ritschard: Auch als pflegende Angestellte möchte ich doch wissen, ob die Direktorin noch zur Arbeit kommt oder nicht. Es handelt sich immerhin um die Chefin des Bürgerspitals. Die soH versteckt sich hinter Verträgen, doch der menschliche Aspekt fehlt. Sie stehen gemäss Ihrem Leitbild für eine offene und transparente Kommunikation. Davon habe ich nicht viel gemerkt.

Stephanie Ritschard: «Auch als pflegende Angestellte möchte ich doch wissen, ob die Direktorin noch zur Arbeit kommt oder nicht.» Tom Ulrich

Fluri: Ich muss schon bitten, Frau Ritschard. Wenn wir entgegen der Meinung der Regierung kommuniziert hätten, hätte dies für uns einen massiven Rüffel abgesetzt. Ausserdem würden wir im Rechtsverfahren schlecht dastehen. Es wäre dann nämlich vorgebracht worden, dass wir die Persönlichkeitsrechte von Frau Bögli verletzt hätten, weil die Freistellung schweizweit bekannt gegeben wurde. Ich wäre deshalb froh, wenn der Kantonsrat die gesetzliche Grundlage ändern würde, damit wir besser informieren können.

Ritschard: Wenn ein Chefarzt sagt, dass er aus moralisch-ethischen Gründen nicht mehr für einen Betrieb arbeiten kann, ist doch irgendwo der Wurm drin. Was die Kommunikation betrifft, bin ich aber einverstanden: Da müssen wir Lösungen finden.

Fluri: Ich behaupte, dass nicht nur dieser Chefarzt, sondern alle unsere Mitarbeitenden ethisch-moralische Grundsätze haben. Er kann dies nicht für sich monopolisieren. Übrigens beobachten wir die personelle Situation genau: Wir haben in den vergangenen Wochen weder erhöhte Fluktuationen noch einen Rückgang der Bewerbungen festgestellt.

Zu den Personen Kurt Fluri ist seit Frühling 2022 Verwaltungsratspräsident der Solothurner Spitäler AG. Dazu gehören das Bürgerspital Solothurn, das Kantonsspital Olten, das Spital Dornach sowie die psychiatrischen Dienste. Fluri ist FDP-Nationalrat (seit 2003) und wohnt in Solothurn. Stephanie Ritschard wurde 2017 für die SVP in den Solothurner Kantonsrat gewählt und ist dort Mitglied der Gesundheitskommission. Sie ist Geschäftsleiterin eines Stellenvermittlungsbüros in Olten und wohnt in Riedholz.