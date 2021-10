Zu hohe Leistungsboni bei der SGV: Streit um Akteneinsicht

Streit um Akteneinsicht Der «Fall» der zu hohen Leistungsboni bei der Gebäudeversicherung ist noch nicht abgeschlossen Der ehemalige Direktor der solothurnischen Gebäudeversicherung erhielt in den Jahren 2015 bis 2017 zu hohe Leistungsboni ausbezahlt. Die Angelegenheit ist finanziell bereinigt, politisch aber nach wie vor nicht. Es ist immer noch ein Verfahren zur Herausgabe von Akten zu den damaligen Vorgängen hängig. Urs Moser Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Hauptsitz der Gebäudeversicherung in Solothurn.







Oliver Menge

Rein finanziell betrachtet ist es in der Tat kaum der Rede Wert. Aber rächt sich nun, dass die politische Brisanz von überrissenen Lohnzahlungen, die von einer Regierungsrätin zu genehmigen waren, heruntergespielt wurde? Heute wird über die Herausgabe von Akten verhandelt.

Kaum jemand wird sich überhaupt noch daran erinnern, die Angelegenheit galt als ad acta gelegt: Im November 2019 wurde publik, dass dem früheren Direktor der Gebäudeversicherung Alain Rossier während drei Jahren höhere Leistungsboni ausbezahlt worden waren als erlaubt. Rein monetär keine grosse Sache, es ging um ein paar Tausend Franken. Wobei die Beantwortung der Anfrage von FDP-Kantonsrat Urs Unterlerchner, mit der die Sache damals ans Licht kam, so verwedelnd war, dass daraus nicht eindeutig klar wurde, um wie viele Tausend Franken genau es eigentlich ging und ob es sich jedes Jahr oder insgesamt um einen zu hohen Leistungsbonus «im tiefen vierstelligen Bereich» handelte.

Vermeintlich aus der Welt geschafft wurde die unangenehme Geschichte, indem man sich auf eine Rückzahlung der zu viel ausgerichteten Beträge einigte. Dem Staat war somit kein Schaden entstanden, auch die parlamentarische Oberaufsicht war bereit, es damit auf sich bewenden zu lassen. In einem dürren Communiqué liess die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats im Januar 2020 verlauten, dass man sich über die Rückerstattungsvereinbarung habe informieren lassen, das Vorgehen nachvollziehen könne und mit der getroffenen Lösung einverstanden sei. Also Schwamm drüber.

Gesuch um Datenherausgabe blieb auf Eis gelegt

Doch jetzt könnte die Sache noch einmal an die Oberfläche kommen. Es existieren Akten in der Angelegenheit, über deren Inhalt bislang nichts an die Öffentlichkeit drang. So etwa ein Bericht der Finanzkontrolle, in dem schon 2018 auf die überrissenen Bonuszahlungen aufmerksam gemacht wurde, oder ein Gutachten dazu, das die Gebäudeversicherung selbst in Auftrag gegeben hatte. SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann stellte schon im Februar 2020 mit Berufung auf das im Informations- und Datenschutzgesetz verankerte Öffentlichkeitsprinzip (erfolglos) ein Gesuch um Einsicht in diese Dokumente. Mehr als eineinhalb Jahre später findet nun heute Dienstag zumindest endlich die für in solchen Streitfällen vom Gesetz vorgesehene Schlichtungsverhandlung zur Frage der Herausgabe der fraglichen Akten statt.

Von Interesse ist vor allem eine Frage: Geben die Dokumente Aufschluss darüber, ob die damalige Volkswirtschaftsdirektorin Esther Gassler (FDP) als Präsidentin der Verwaltungskommission der Gebäudeversicherung von Amtes wegen die zu hohen Bonuszahlen bloss irrtümlich oder im vollen Wissen um die Unrechtmässigkeit abgesegnet beziehungsweise sogar ausdrücklich angeordnet hat?

Eineinhalb Jahre, um Zuständigkeit zu klären

Im zweiten Fall bestünde wohl der Verdacht auf Amtsmissbrauch eines Regierungsmitglieds und die paar Tausender zu viel würden in den Rang einer kleinen Staatsaffäre erhoben. Oder sogar einer grösseren, denn die Verschleppung des Gesuchs um die Datenherausgabe würde dann doch schwer den Eindruck einer Vertuschungsstrategie machen. Und es würde sich erst noch die Frage nach der Beteiligung der parlamentarischen Oberaufsicht daran stellen.

Als diese Zeitung vergangenen Juni darüber berichtete, dass zur Frage der Aktenherausgabe nichts mehr zu hören war, seit die Staatskanzlei Kantonsrat Wyssmann Ende Februar 2020 eröffnet hatte, man habe seine Eingabe zur Bearbeitung an die Parlamentsdienste überwiesen, reagierte die damalige Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission einigermassen gereizt: Man habe der Staatskanzlei damals sehr wohl und auch zeitnah mitgeteilt, dass man sich in der Sache nicht zuständig sehe, sagte Franziska Rohner (SP). Unter ihrem Nachfolger Philippe Arnet (FDP) erklärte sich die Geschäftsprüfungskommission dann aber im Juli nun plötzlich doch für zuständig, «soweit sie die begehrten Dokumente überhaupt besitzt». Erst dadurch wurde nach mehr als eineinhalb Jahren endlich der Weg frei, überhaupt über die Herausgabe der besagten Akten zu verhandeln.