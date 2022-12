Gefängnisdirektor Solothurn: Kleine Verwahrung kommt in Bewegung

Strafvollzug Wie soll mit Verwahrten nach Verbüssung ihrer Strafe umgegangen werden? Solothurns Gefängnisdirektor: «Wir haben im ‹Schache› erfolgreich um Veränderung gekämpft» Angst ist ein schlechter Ratgeber, findet Gefängnisdirektor Charles Jakober angesichts schwerer Verbrechen und erklärt, warum Klischees zum Massnahmenvollzug in der Justizvollzugsanstalt Solothurn überholt sind. Daniela Deck Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Charles Jakober, Gefängnisdirektor der JVA Solothurn, sieht positive Veränderungen beim umstrittensten Punkt des Strafvollzugs. Hanspeter Bärtschi

«Und sie bewegt sich doch», sagte Galilei einst und meinte die Erde. Das geflügelte Wort passt zum meistkritisiertesten Teil des Strafvollzugs: die stationären Massnahmen im Gefängnis.

Der Volksmund redet hier von der «kleinen Verwahrung», und der Gefängnisdirektor Charles Jakober ist überzeugt, dass die Gesellschaft eine Idee mit sich herumträgt, die nicht mehr aktuell ist. Er will aufzeigen, was sich bewegt hat am Abgrund menschlicher Grausamkeit und Triebhaftigkeit.

Heute ist es in der Schweiz üblicherweise so: Wer verwahrt wird, der ist weiterhin in einer Strafanstalt untergebracht. Auch wenn die eigentliche Strafe verbüsst ist. Es geht besonders um die Artikel 59 und 60 im Strafgesetzbuch.

Die Praxis von Gerichten und kantonalen Vollzugsbehörden (sie setzen die vom Gericht ausgesprochenen Strafen und Therapien um) stand lange Jahre im Zeichen schwerer Verbrechen der Neunzigerjahre, besonders des Falls Hauert 1993, dem Mord am Zollikerberg. Die restriktive Handhabung von Versetzungen von Straftätern etwa in eine offene Anstalt führte zum Vorwurf der «Angstjustiz».

Bundesamt für Statistik, Grafik: mop

Erstarrung unter dem Eindruck schwerer Gewalttaten

Wer nach der Jahrtausendwende in dem politisierten Umfeld etwas ändern wollte, der musste sich anstrengen – eine weitere Parallele zum Universalgelehrten Galileo Galilei: Er zog gegen die kirchliche Deutungshoheit des 17. Jahrhunderts ins Feld.

Charles Jakober blickt zurück auf veraltete Strukturen: Noch um das Jahr 2010 sei es «tatsächlich fast unmöglich gewesen, für einen solchen Straftäter eine Versetzung in ein offeneres Haftregime zu bekommen. Da konnte einer noch so viele Fortschritte in der Therapie erzielen, ein Weiterkommen war kaum möglich.»

Massnahmen im Strafvollzug Bei schweren Gewaltverbrechen kann das Gericht zur Freiheitsstrafe hinzu eine stationäre Therapie anordnen, die ebenfalls im Gefängnis vollzogen wird. Massnahmen werden angeordnet, wenn beim Straftäter eine Persönlichkeitsstörung oder eine Störung der Sexualpräferenz im Zusammenhang mit der Tat diagnostiziert wird. Das Gesetz sieht die Überprüfung der Massnahme nach spätestens fünf Jahren vor. Sowohl die Freiheitsstrafe als auch der Vollzug der Massnahme dienen der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Dagegen dient eine Verwahrung, die nach dem Ende der Freiheitsstrafe beginnt, der Sicherung.

Die Verlängerung der Massnahme durch die Gerichte sei bis ungefähr 2013 praktisch eine Formsache gewesen. Weiter sagt Jakober: «Wir haben im ‹Schache› darum gekämpft, dass sich das ändert. Erfolgreich.»

Bundesamt für Statistik, Grafik: mop

Damals war der Direktor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Solothurn im Deitinger Schachen als Vollzugsleiter tätig. Das Gefängnis verfügte noch nicht über die 66 modernen Hochsicherheitsplätze für den Massnahmenvollzug mit eingebetteter stationärer Psychotherapie – die einzigen innerhalb des Strafvollzugskonkordats Nordwest- und Innerschweiz. Die Anlage wurde 2015 eröffnet.

Heute ist besser bekannt, wie Straftäter ticken

Dass Dynamik in den Massnahmenvollzug gekommen ist, schreibt der Gefängnisdirektor der besseren forensischen Bildung aller Akteure zu, von den Richtern zu den Staatsanwälten und Anwälten, sowie dem gestiegenen gegenseitigen Verständnis für die jeweilige Arbeit: «Wir treffen uns bei Weiterbildungen zur Forensik, tauschen uns an Tagungen und Kongressen aus.» Auch von der Politik fühle sich die Belegschaft der JVA in ihrem Kurs unterstützt.

Die Arbeitsagogik ist in unterschiedliche Ateliers aufgeteilt. Hanspeter Bärtschi

«Es gibt keinen Automatismus mehr für Massnahmenverlängerung», sagt Jakober. «Inzwischen sind die Gerichte da zurückhaltend. Sie sprechen Verlängerungen häufig nur noch für zwei bis drei Jahre aus statt wie früher für fünf Jahre.» Auch sei zunehmend zu beobachten, dass die Gerichte eine ambulante Massnahme einer stationären vorziehen. Ambulant, so Jakober, bedeutet, dass die Therapie im Rahmen des Normalvollzugs, also ausserhalb des Massnahmenvollzugs, stattfinde.

Gerichtsverwaltung Kanton Solothurn, Grafik: mop

Dabei ist die Gerichtspraxis eine Folge der Bewegung im System, nicht die Ursache. Die Ursache liegt gemäss JVA-Direktor bei den Fortschritten der Forensik, der Psychiatriesparte, die sich mit Straftätern und ihren Verbrechen befasst. Besonders wichtig seien die Instrumente zur Vorhersage der Rückfallgefahr.

Solothurner im Massnahmenvollzug und in Verwahrung Seit 1990 wurde im Kanton Solothurn gemäss Bundesamt für Statistik für sechs Personen die Verwahrung ausgesprochen. (Hinzukommt dieses Jahr William W.) Im gleichen Zeitraum wurden 80 Personen zur stationären Behandlung aufgrund psychischer Störungen verurteilt und 204 aufgrund von Suchterkrankungen. Allgemein lässt sich feststellen, dass der Massnahmenvollzug von Suchtproblemen in diesen 30 Jahren stark abnimmt. Umgekehrt verläuft der Trend bei den psychischen Störungen. Schweizweit haben sich diese Urteile fast vervierfacht. Im Kanton Solothurn hat sich diese Zahl von 33 im Jahr 1990 auf 96 im Jahr 2021 verdreifacht (siehe Grafik oben). Dabei ist zu beachten, dass der Höchststand mit 154 Personen 2017 erreicht wurde und seither gesunken ist.

Selbsterkenntnis und jahrelanges Training reduzieren Rückfallrisiko

Die Rückfallgefahr kann nach Aussage des Gefängnisdirektors im Lauf der Haft in der JVA reduziert werden, sofern ein Täter an sich arbeitet. Er müsse lernen, seine Verhaltensmuster zu durchschauen, und sich konsequent neue, verantwortungsvolle Handlungsabläufe antrainieren.

«Reue und Scham allerdings sind kein Fundament für ein deliktfreies Leben. Emotionen und gute Vorsätze verblassen, werden von verzerrten Wahrnehmungen überlagert und daraus können neue Straftaten erfolgen.»

Jakober betont: «Der Kreislauf muss durchbrochen werden. Die Verhinderung neuer Straftaten ist unser prioritäres Ziel.»

Das Erfolgsmodell für den Weg zu einem Leben ohne schwere Verbrechen sieht Jakober im Zusammenspiel der drei Standbeine Psychotherapie, Arbeitsagogik und Sozialpädagogik.

Als Beispiel nennt er den «doppelgesicherten Ausgang», den die JVA entwickelt hat, bis hin zum Detail der Halterung des GPS-Empfängers am Körper des Häftlings. Diesen trägt der Häftling bei der mehrstündigen fachlich begleiteten Konfrontation mit «komplexen Lebensaufgaben» ausserhalb des Gefängnisses. Solche Ausgänge erfolgen bis zu viermal pro Jahr.

Nach Einschätzung von Jakober hat die «kleine Verwahrung» – ein Begriff, den er ungern hört – dank der Fortschritte von Wissenschaft und Therapie die Chance, ihr schlechtes Image abzustreifen und zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung schwerer Gewalttäter beizutragen.

Täter wehren sich mit allen juristischen Mitteln

Ausgerechnet jetzt sieht der Gefängnisdirektor den Fortschritt allerdings torpediert, und zwar durch die Straftäter selbst. Seit ungefähr 2010 habe es sich eingebürgert, das hinterletzte Rechtsmittel gegen den Massnahmenvollzug auszuschöpfen.

«Das ist zwar durchaus legitim, kostet aber alle Seiten Energie und Zeit, die man gescheiter einsetzen könnte», sagt er. «Denn mit dem jahrelangen Kampf gegen die Massnahme sinkt die Bereitschaft der Häftlinge, an sich zu arbeiten.» Die Mehrheit der JVA-Insassen würde aber engagiert an Fortschritten in der Therapie arbeiten.

Einblick in den Wohnbereich. Hanspeter Bärtschi

Das Schlimmste am prinzipiellen Widerstand ist in Jakobers Augen die Verdrehung der Begriffe. Plötzlich werden aus Mördern und Kinderschändern «Opfer der Justiz». Darauf reagiert der JVA-Direktor mit deutlichen Worten: «Diese Umdrehung ist respektlos gegenüber den Opfern. Wir haben es mit Tätern zu tun. Das lässt sich nicht schönreden.»

